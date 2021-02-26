Поместите морковку в банку и получите шикарную закуску

Предельно простая, но удивительно вкусная закуска из моркови понравится абсолютно всем! Очень удобно доставать из банки такую палочку и добавлять к основному блюду на обед или ужин. Попробуйте, вам понравится!

Ингредиенты для закуски — маринованной моркови:

свежая морковь — 500 гр;

1 головка чеснока — 10-15 шт;

маринад на каждую банку: 1 ст. л. соли (15 гр), 1 ч. л. сахара (2 гр), 2-3 ст. л. лимонного сока, 60 мл уксуса;

питьевая вода.

Морковь очистите от кожуры, нарежьте крупными палочками. Переложите в чистые банки.

В каждую банку добавьте несколько зубчиков чеснока и маринад: по 1 ст. л. соли (15 гр), 1 ч. л. сахара (2 гр), 2-3 ст. л. лимонного сока, 60 мл уксуса. Затем залейте каждую банку водой до верха, оставляя совсем чуть-чуть пространство между водой и крышкой.

Закройте банку и встряхните. Оставьте в тёмном прохладном месте на 25 суток. После этого маринованную морковь можно пробовать. Она очень аппетитная! Хрустящая, кисло-сладкая и очень ароматная.

Подробнее о том, как приготовить вкусную маринованную морковь, смотрите в видео ниже: