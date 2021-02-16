Тонкие пироги с мясом

Осетинские пироги больше напоминают лепешку и имеют приятную особенность — тонкое тесто и большое количество начинки в нём. Раньше эти пироги считались священными, их готовили только на религиозные праздники. Но, как это бывает со многими особенно вкусными блюдами, тонкие пироги прижились в повседневной кухне.

Выпечка, рецептом которой мы поделимся с вами сегодня, прошла долгий путь! Теперь вы можете приготовить тонкий пирог в два счета. А печется он всего за 10 минут.

Ингредиенты

Пшеничная мука 190 г Молоко 120 мл Молоко 110 мл Дрожжи 1 ч. л. Соль 0,25 ч. л. Сахар 0,5 ч. л. Говяжий фарш 200 г Твердый сыр 150 г Зеленый лук 60 г Яйцо 1 шт. Подсолнечное масло 1 ч. л.

Приготовление

1. Просейте муку и смешайте ее с дрожжами и солью. Затем добавьте 50 г растопленного сливочного масла и замесите мягкое эластичное тесто. Накройте его полотенцем или пленкой и оставьте отдохнуть на час. 2. Тем временем приготовьте начинку. Растопите 50 г сливочного масла на сковороде и обжарьте на нём фарш. Посолите, поперчите по вкусу и добавьте нарезанный лук. 3. Когда фарш остынет, смешайте его с натертым сыром. Начинка готова! 4. Тесто разделите на две части и раскатайте в два тонких круга. Распределите по ним начинку поровну. 5. Затем защипните тесто сверху, формируя складочки, как на фото. 6. Положите пироги на противень швом вниз, придавите их, чтобы получились две лепешки диаметром 20 см. Смажьте желтком и выпекайте в духовке 10 минут при 250 градусах.

Тонкий пирог с мясом может стать сытным ужином или закуской к супу. Сложно представить застолье, за которым он будет неуместен. В осетинские пироги обязательно идет сыр, но вы можете экспериментировать с начинками: добавьте зелень, вареные яйца или рыбу. Сохраните этот рецепт на тот случай, если вам захочется домашней выпечки без лишней мороки.