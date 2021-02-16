Тонкие пироги с мясом

Осетинские пироги больше напоминают лепешку и имеют приятную особенность — тонкое тесто и большое количество начинки в нём. Раньше эти пироги считались священными, их готовили только на религиозные праздники. Но, как это бывает со многими особенно вкусными блюдами, тонкие пироги прижились в повседневной кухне.
Выпечка, рецептом которой мы поделимся с вами сегодня, прошла долгий путь! Теперь вы можете приготовить тонкий пирог в два счета. А печется он всего за 10 минут.
Ингредиенты
|Пшеничная мука
|190 г
|Молоко
|120 мл
|Молоко
|110 мл
|Дрожжи
|1 ч. л.
|Соль
|0,25 ч. л.
|Сахар
|0,5 ч. л.
|Говяжий фарш
|200 г
|Твердый сыр
|150 г
|Зеленый лук
|60 г
|Яйцо
|1 шт.
|Подсолнечное масло
|1 ч. л.
Приготовление
- 1. Просейте муку и смешайте ее с дрожжами и солью. Затем добавьте 50 г растопленного сливочного масла и замесите мягкое эластичное тесто. Накройте его полотенцем или пленкой и оставьте отдохнуть на час.
- 2. Тем временем приготовьте начинку. Растопите 50 г сливочного масла на сковороде и обжарьте на нём фарш. Посолите, поперчите по вкусу и добавьте нарезанный лук.
- 3. Когда фарш остынет, смешайте его с натертым сыром. Начинка готова!
- 4. Тесто разделите на две части и раскатайте в два тонких круга. Распределите по ним начинку поровну.
- 5. Затем защипните тесто сверху, формируя складочки, как на фото.
- 6. Положите пироги на противень швом вниз, придавите их, чтобы получились две лепешки диаметром 20 см. Смажьте желтком и выпекайте в духовке 10 минут при 250 градусах.
Тонкий пирог с мясом может стать сытным ужином или закуской к супу. Сложно представить застолье, за которым он будет неуместен. В осетинские пироги обязательно идет сыр, но вы можете экспериментировать с начинками: добавьте зелень, вареные яйца или рыбу. Сохраните этот рецепт на тот случай, если вам захочется домашней выпечки без лишней мороки.
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