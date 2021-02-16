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Тонкие пироги с мясом

Тонкие пироги с мясом

Осетинские пироги больше напоминают лепешку и имеют приятную особенность — тонкое тесто и большое количество начинки в нём. Раньше эти пироги считались священными, их готовили только на религиозные праздники. Но, как это бывает со многими особенно вкусными блюдами, тонкие пироги прижились в повседневной кухне.

Выпечка, рецептом которой мы поделимся с вами сегодня, прошла долгий путь! Теперь вы можете приготовить тонкий пирог в два счета. А печется он всего за 10 минут.

Тонкие пироги с мясом

Ингредиенты

Пшеничная мука 190 г
Молоко 120 мл
Молоко 110 мл
Дрожжи 1 ч. л.
Соль 0,25 ч. л.
Сахар 0,5 ч. л.
Говяжий фарш 200 г
Твердый сыр 150 г
Зеленый лук 60 г
Яйцо 1 шт.
Подсолнечное масло 1 ч. л.

 

Приготовление

  1. 1. Просейте муку и смешайте ее с дрожжами и солью. Затем добавьте 50 г растопленного сливочного масла и замесите мягкое эластичное тесто. Накройте его полотенцем или пленкой и оставьте отдохнуть на час.Тонкие пироги с мясом
  2. 2. Тем временем приготовьте начинку. Растопите 50 г сливочного масла на сковороде и обжарьте на нём фарш. Посолите, поперчите по вкусу и добавьте нарезанный лук.Тонкие пироги с мясом
  3. 3. Когда фарш остынет, смешайте его с натертым сыром. Начинка готова!Тонкие пироги с мясом
  4. 4. Тесто разделите на две части и раскатайте в два тонких круга.
    Распределите по ним начинку поровну.Тонкие пироги с мясом
  5. 5. Затем защипните тесто сверху, формируя складочки, как на фото.Тонкие пироги с мясом
  6. 6. Положите пироги на противень швом вниз, придавите их, чтобы получились две лепешки диаметром 20 см. Смажьте желтком и выпекайте в духовке 10 минут при 250 градусах.Тонкие пироги с мясом

Тонкий пирог с мясом может стать сытным ужином или закуской к супу. Сложно представить застолье, за которым он будет неуместен. В осетинские пироги обязательно идет сыр, но вы можете экспериментировать с начинками: добавьте зелень, вареные яйца или рыбу. Сохраните этот рецепт на тот случай, если вам захочется домашней выпечки без лишней мороки.

 

 

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