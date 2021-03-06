Очень вкусный пирог с капустой (секрет в заливном тесте на сметане)

Предлагаю удачный рецепт пирога, который очень быстро и легко готовится. Тесто здесь заливное, сделать его можно за считанные минуты. Сметану для теста берем жирностью 15-20%. Кстати, половину нормы сметаны можно заменить майонезом, тоже выходит отлично. Для выбора начинки простор огромный . Я предлагаю вариант с тушеной капустой. Но можно сделать и с любой другой, например, сыр с яйцом, рис с рыбой, грибы. Точно также можно приготовить пирог со сладкой начинкой (любые ягоды и фрукты). Только тогда в тесто стоит добавить сахар.
Ингредиенты:
Для заливного теста:
- сметана 15-20% – 300 г
- яйца – 3 шт.
- мука – 120 г
- разрыхлитель – 10 г
- соль – 1/3 ч.л.
Для начинки:
- тушеная капуста с морковью
Для посыпки (по желанию):
- кунжут
Заливной пирог с капустой на сметане в духовке – рецепт с фото:
В миске соединяем сметану и яйца, добавляем соль и перемешиваем венчиком.
Просеиваем в миску муку с разрыхлителем.
Перемешиваем так, чтобы не было комков. Тесто получится довольно жидким.
Форму для выпечки смазываем маслом. Выливаем половину теста на дно.
Сверху распределяем начинку из капусты.
И заливаем остатками теста.
Можно присыпать пирог сверху семенами кунжута, но это по желанию.
Ставим заливной пирог с капустой в разогретую духовку и выпекаем при 180 С примерно 35-40 минут.
Готово! Перед подачей разрезаем на порционные кусочки.
А вот так пирог выглядит в разрезе.
Приятного аппетита!
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