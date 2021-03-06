Очень вкусный пирог с капустой (секрет в заливном тесте на сметане)

Предлагаю удачный рецепт пирога, который очень быстро и легко готовится. Тесто здесь заливное, сделать его можно за считанные минуты. Сметану для теста берем жирностью 15-20%. Кстати, половину нормы сметаны можно заменить майонезом, тоже выходит отлично. Для выбора начинки простор огромный . Я предлагаю вариант с тушеной капустой. Но можно сделать и с любой другой, например, сыр с яйцом, рис с рыбой, грибы. Точно также можно приготовить пирог со сладкой начинкой (любые ягоды и фрукты). Только тогда в тесто стоит добавить сахар.

Ингредиенты:

Для заливного теста:

сметана 15-20% – 300 г

яйца – 3 шт.

мука – 120 г

разрыхлитель – 10 г

соль – 1/3 ч.л.

Для начинки:

тушеная капуста с морковью

Для посыпки (по желанию):

кунжут

Заливной пирог с капустой на сметане в духовке – рецепт с фото:

В миске соединяем сметану и яйца, добавляем соль и перемешиваем венчиком.

Просеиваем в миску муку с разрыхлителем.

Перемешиваем так, чтобы не было комков. Тесто получится довольно жидким.

Форму для выпечки смазываем маслом. Выливаем половину теста на дно.

Сверху распределяем начинку из капусты.

И заливаем остатками теста.

Можно присыпать пирог сверху семенами кунжута, но это по желанию.

Ставим заливной пирог с капустой в разогретую духовку и выпекаем при 180 С примерно 35-40 минут.

Готово! Перед подачей разрезаем на порционные кусочки.

А вот так пирог выглядит в разрезе.

Приятного аппетита!