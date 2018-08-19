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Кимчи из огурцов. Ои Собаги

Ои собаги это кимчи из огурцов.  Эта  закуска — панчхан —  подается в качестве приложения к основному блюду и очень распространена в корейской кухне.

Острое, пряное и очень приятное на вкус — такое кимчи из огурцов готовится просто и быстро, продукты тоже самые распространенные, так что такой вариант приготовления огурцов может составить достойную конкуренцию тем же самым малосольным огурцам.

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Для кимчи из огурцов понадобится:

Кимчи из огурцов. Ои-Собаги.

  • Огурцы. 6-8 шт.
  • Репчатый лук. 1 средняя луковица.
  • Зеленый лук. 6-10 перьев.
  • Морковь. 1 шт.
  • Чеснок. 3-4 зубчика.
  • Хлопья среднеострого перца. 1 столовая ложка с горкой.
  • Рыбный соус. 50 мл. (Можно заменить таким же количеством соевого соуса с добавлением чайной ложки уксуса).
  • Вода. 50 мл.
  • Соль. 2 столовые ложки. (Нет на фото)
  • Сахар. 1 чайная ложка без горки. (Нет на фото)

Готовим ои собаги — кимчи из огурцов.

Начнем приготовление этого корейского блюда именно с огурцов.

Для ои собаги удобнее всего брать небольшие огурцы — сантиметров по 10 длиной.  Хотя и длинноплодные тоже подойдут, единственно их для удобства стоит разрезать пополам.

Огурцы моем и, отступив примерно 1 см от того места, где была плодоножка делаем разрезы крест накрест вдоль огурца.

Кимчи из огурцов. Ои-Собаги.

Огурцы складываем в большую миску и обильно пересыпаем солью, особенно обращая внимание, чтобы соль попала в разрезы по всей площади.

Кимчи из огурцов. Ои-Собаги.

Оставляем посоленные огурцы минут на 20, а сами в это время займемся начинкой.

Зеленый лук нарезаем  достаточно крупно.

Кимчи из огурцов. Ои-Собаги.

Репчатый лук разрезаем пополам и нарезаем очень тонкими перьями.  Как вариант можно и тонкими полукольцами, но перья лучше отдадут свой вкус.

Кимчи из огурцов. Ои-Собаги.

Чеснок нарезаем очень мелко.  Именно нарезаем, а не выдавливаем через пресс для чеснока.

Кимчи из огурцов. Ои-Собаги.

Морковь нарезаем очень тонкой соломкой. Кусочки моркови должны быть размером со спичку.

Можно для удобства воспользоваться теркой для корейской моркови.  Можно нарезать и ножом.  Нарезаем морковь наискосок тонкими кружками, а потом эти кружки уже нарезаем тонкой соломкой.

Кимчи из огурцов. Ои-Собаги.

В большой миске соединяем нарезанные овощи, сахар, хлопья перца, рыбный соус и воду.   Вместо рыбного соуса вполне можно взять такое же количество соевого соуса и добавить 1 чайную ложку хорошего слабого уксуса.

Кимчи из огурцов. Ои-Собаги.

Как следует перемешиваем содержимое миски, чтобы все овощи равномерно покрыты перцем и соусом.

Кимчи из огурцов. Ои-Собаги.

Далее возвращаемся к огурцам.

Перекладываем их в дуршлаг и быстро промываем под сильной струей воды от лишней соли.

Слегка просолившись, огурцы стали заодно еще и более мягкими, так что начинять их, не боясь разломать, будет немного проще.

Подготовленную начинку щедро закладываем в разрезы на каждом огурце.  Остатками начинки обмазываем огурцы сверху.

Есть можно сразу же,  можно оставить на несколько часов и даже дней.  В любом случае кимчи из огурцов уже полностью готово.

Ои собаги подается в качестве закуски-дополнения к основному блюду, в особенности к  гарнирам, например к рису.

Хотя, по собственному опыту с той же самой отварной картошкой или картофельным пюре ои собаги просто замечательны.

Кимчи из огурцов. Ои-Собаги.

Источник

огурцыЗакускисалатыкорейская кухнякулинария
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