Кимчи из огурцов. Ои-Собаги.

Ои собаги это кимчи из огурцов. Эта закуска — панчхан — подается в качестве приложения к основному блюду и очень распространена в корейской кухне.

Острое, пряное и очень приятное на вкус — такое кимчи из огурцов готовится просто и быстро, продукты тоже самые распространенные, так что такой вариант приготовления огурцов может составить достойную конкуренцию тем же самым малосольным огурцам.

Для кимчи из огурцов понадобится:

Огурцы. 6-8 шт.

Репчатый лук. 1 средняя луковица.

Зеленый лук. 6-10 перьев.

Морковь. 1 шт.

Чеснок. 3-4 зубчика.

Хлопья среднеострого перца. 1 столовая ложка с горкой.

Рыбный соус. 50 мл. (Можно заменить таким же количеством соевого соуса с добавлением чайной ложки уксуса).

Вода. 50 мл.

Соль. 2 столовые ложки. (Нет на фото)

Сахар. 1 чайная ложка без горки. (Нет на фото)

Готовим ои собаги — кимчи из огурцов.

Начнем приготовление этого корейского блюда именно с огурцов.

Для ои собаги удобнее всего брать небольшие огурцы — сантиметров по 10 длиной. Хотя и длинноплодные тоже подойдут, единственно их для удобства стоит разрезать пополам.

Огурцы моем и, отступив примерно 1 см от того места, где была плодоножка делаем разрезы крест накрест вдоль огурца.

Огурцы складываем в большую миску и обильно пересыпаем солью, особенно обращая внимание, чтобы соль попала в разрезы по всей площади.

Оставляем посоленные огурцы минут на 20, а сами в это время займемся начинкой.

Зеленый лук нарезаем достаточно крупно.

Репчатый лук разрезаем пополам и нарезаем очень тонкими перьями. Как вариант можно и тонкими полукольцами, но перья лучше отдадут свой вкус.

Чеснок нарезаем очень мелко. Именно нарезаем, а не выдавливаем через пресс для чеснока.

Морковь нарезаем очень тонкой соломкой. Кусочки моркови должны быть размером со спичку.

Можно для удобства воспользоваться теркой для корейской моркови. Можно нарезать и ножом. Нарезаем морковь наискосок тонкими кружками, а потом эти кружки уже нарезаем тонкой соломкой.

В большой миске соединяем нарезанные овощи, сахар, хлопья перца, рыбный соус и воду. Вместо рыбного соуса вполне можно взять такое же количество соевого соуса и добавить 1 чайную ложку хорошего слабого уксуса.

Как следует перемешиваем содержимое миски, чтобы все овощи равномерно покрыты перцем и соусом.

Далее возвращаемся к огурцам.

Перекладываем их в дуршлаг и быстро промываем под сильной струей воды от лишней соли.

Слегка просолившись, огурцы стали заодно еще и более мягкими, так что начинять их, не боясь разломать, будет немного проще.

Подготовленную начинку щедро закладываем в разрезы на каждом огурце. Остатками начинки обмазываем огурцы сверху.

Есть можно сразу же, можно оставить на несколько часов и даже дней. В любом случае кимчи из огурцов уже полностью готово.

Ои собаги подается в качестве закуски-дополнения к основному блюду, в особенности к гарнирам, например к рису.

Хотя, по собственному опыту с той же самой отварной картошкой или картофельным пюре ои собаги просто замечательны.

Источник