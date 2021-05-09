5 рецептов аппетитных начинок для фаршированных яиц для перекуса и на праздничный стол

Фаршированные яйца – блюдо, которое отлично подойдёт на перекус, а также украсит любой праздничный стол. С сыром, морепродуктами, с мясом и грибами, с овощной и даже сладкой начинкой, выбирайте на любой вкус и готовьте с удовольствием. Среди приведённых ниже рецептов каждый найдёт что-то для себя, а, проявив фантазию, быть может, и вовсе придумает что-то своё, как говорится, аппетит приходит во время еды, а и идеи рождаются во время готовки.

1. В панировке с тунцом

В панировке с тунцом.

Для тех, кто привык удивлять и экспериментировать на кухне, этот рецепт придётся весьма кстати. А всё потому, что прежде чем нафаршировать яйца, их стоит придать панировке.

Ингредиенты:

• Яйца - 10 шт;

• Тунец консервированный - 100 г;

• Петрушка - 1 небольшой пучок;

• Майонез - 4 ч.л;

• Соль - по вкусу;

• Чёрный молотый перец - по вкусу;

• Чеснок - 3-4 зубка;

• Мука - 2-3 ст.л;

• Сухари для панировки - 1 неполный стакан;

• Масло подсолнечное - для жарки.

Жаренные фаршированные яйца.

Способ приготовления:

• Восемь яиц отварить в крутую;

• Остудить и очистить;

• Разрезать на две половинки;

• Удалить желтки и размять вилкой;

• Переложить в миску;

• Из тунца слить жидкость;

• Мякоть хорошенько размять вилкой;

• Добавить к желткам;

• Зелень вымыть;

• Просушить и мелко нарезать;

• Отправить в миску к рыбно-яичной смеси;

• Приправить солью и перцем;

• Заправить майонезом;

• Всё тщательно перемешать;

• В другой миске смешать сырые яйца с солью;

• Ещё в одной миске смешать щепотку соли с мукой, сухарями для панировки и пропущенным через пресс чесноком;

• Половинки яиц обвалять в муке;

• После в яйце и снова в муке с сухарями;

• Обжарить со всех сторон до золотистой корочки на разогретом подсолнечном масле;

• Переложить на бумажное полотенце;

• Остудить до комнатной температуры;

• Выложить на блюдо и нафаршировать рыбной начинкой.

2. С ветчиной под соусом бешамель

Фаршированные яйца под соусом бешамель.

Ещё один весьма оригинальный рецепт фаршированных яиц заключается в том, что готовится он под нежнейшим соусом бешамель, запекаясь в духовке.

Ингредиенты:

• Яйца - 8 шт;

• Ветчина - 80 г;

• Соль - по вкусу;

• Смесь молотых перцев - по вкусу;

• Паприка - 0,5 ч.л;

• Майонез - 4 ч.л;

• Сыр твёрдый - 100 г;

• Петрушка свежая - 6-8 веточек;

• Лук зелёный - 5-6 перьев.

Для соуса:

• Масло сливочное - 2 ст.л;

• Мука - 4 ч.л;

• Молоко - 350 мл;

• Перец белый молотый - 1 щепотка;

• Орех мускатный молотый - 1 щепотка.

Фаршированные запечённые яйца.

Способ приготовления:

• Яйца отварить вкрутую;

• Остудить и очистить;

• Разрезать на две равные части;

• Удалить желтки;

• Размять вилкой и переложить в миску;

• Ветчину натереть на крупную тёрку;

• Переложить в миску к яйцам;

• Приправить солью, перцем, паприкой, майонезом;

• Петрушку и зелёный лук вымыть;

• Просушить и мелко нарезать;

• Добавить в миску к остальным ингредиентам;

• Всё хорошенько перемешать;

• Получившейся начинкой нафаршировать яйца;

• Выложить в форму для запекания, предварительно смазав маслом;

• Масло растопить на сковородке;

• Добавить просеянную через мелкое сито муку;

• Приправить перцем и мускатным орехом;

• Готовить 3-4 минуты постоянно помешивая;

• После аккуратно тонкой струйкой влить молоко;

• Готовить до лёгкого загустения;

• Получившимся соусом полить яйца;

• Сверху щедро посыпать тёртым сыром и ещё раз залить остатками соуса;

• Отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 20-25 минут;

• Перед подачей при желании дополнительно можно посыпать свежей зеленью.

3. С печенью трески

С печенью трески.

Воздушная, но достаточно питательная начинка из печени трески отлично подойдёт для фаршировки яиц. Такая закуска классно сочетается с листьями салата, а также хрустящими гренками или тостами.

Ингредиенты:

• Яйца - 8 шт;

• Сыр плавленый - 100 г;

• Печень трески - 100 г;

• Соль - по вкусу;

• Чёрный молотый перец - по вкусу;

• Чеснок - 2 зубка;

• Майонез - 2-3 ч.л;

• Петрушка свежая - для украшения.

Яйца, фаршированные печенью трески.

Способ приготовления:

• Яйца отварить вкрутую;

• Остудить и очистить;

• Разрезать на две равные половники;

• Извлечь желтки и размять вилкой;

• Переложить в миску;

• Печень трески размять вилкой;

• Сырок натереть на мелкой тёрке;

• Чеснок пропустить через пресс;

• Все ингредиенты смешать с желтками;

• Добавить соль, перец и майонез;

• Хорошенько перемешать;

• Получившейся начинкой нафаршировать яйца;

• Перед подачей посыпать мелко рубленной петрушкой.

4. С грецкими орехами

Пикантные фаршированные яйца.

А вот пикантные яйца, фаршированные орехами, отлично подойдут для тех, кто любит собираться в кругу друзей за просмотром фильмов или же бурной беседой.

Ингредиенты:

• Яйца - 8 шт;

• Ядра грецких орехов - 1 горсть;

• Чеснок - 3-4 зубка;

• Сыр твёрдый - 100 г;

• Перец чили хлопья - 0,5 ч.л;

• Майонез - 4 ч.л;

• Соль - по вкусу;

• Петрушка свежая - 5-6 веточек.

Яйца, фаршированные ореховой начинкой.

Способ приготовления:

• Яйца отварить вкрутую;

• Остудить и очистить;

• Разрезать на две половинки;

• Извлечь желтки;

• Переложить в чашу блендера;

• Туда же добавить ядра орехов и чеснок;

• Перебить до однородной массы;

• Приправить солью и перцем чили;

• Заправить майонезом;

• Перемешать и нафаршировать яйца;

• Перед подачей посыпать тёртым сыром и мелко рубленой петрушкой.

5. С черносливом и беконом

Отличная закуска для праздничного стола.

Яйца, фаршированные черносливом и беконом, станут главным достоянием праздничного стола, ведь такой закуской совсем нестыдно угостить внезапно нагрянувших гостей.

Ингредиенты:

• Яйца - 8 шт;

• Бекон - 4-6 полосок;

• Чернослив без кости кислый - 6-8 шт;

• Чеснок - 2-3 зубка;

• Перец молотый - по вкусу;

• Соль - по вкусу;

• Майонез - 4 ч.л;

• Петрушка свежая - 6 веточек;

• Лук зелёный - 2-3 пера.

Яйца с начинкой из чернослива.

Способ приготовления:

• Яйца отварить вкрутую;

• Дать остыть;

• Очистить;

• Разрезать на пополам;

• Извлечь желтки;

• Отправить в чашу блендера;

• Чернослив замочить в тёплой воде минут на десять;

• После прополоснуть под холодной проточной водой;

• Произвольно нарезать и отправить в чашу блендера вместе с чесноком;

• Перебить всё до однородной массы;

• Добавить соль и перец по вкусу;

• Бекон обжарить на сухой сковороде до хрустящей корочки со всех сторон;

• Посолить и поперчить;

• Переложить на бумажные полотенца;

• Дать хорошенько остыть;

• Мелко нарезать и смешать с яично-черносливной массой;

• Заправить майонезом;

• Получившейся массой нафаршировать яйца;

• Перед подачей посыпать мелко рубленной петрушкой и зелёным луком.