5 рецептов аппетитных начинок для фаршированных яиц для перекуса и на праздничный стол

Фаршированные яйца – блюдо, которое отлично подойдёт на перекус, а также украсит любой праздничный стол. С сыром, морепродуктами, с мясом и грибами, с овощной и даже сладкой начинкой, выбирайте на любой вкус и готовьте с удовольствием. Среди приведённых ниже рецептов каждый найдёт что-то для себя, а, проявив фантазию, быть может, и вовсе придумает что-то своё, как говорится, аппетит приходит во время еды, а и идеи рождаются во время готовки.
1. В панировке с тунцом
В панировке с тунцом.
Для тех, кто привык удивлять и экспериментировать на кухне, этот рецепт придётся весьма кстати. А всё потому, что прежде чем нафаршировать яйца, их стоит придать панировке.
Ингредиенты:
• Яйца - 10 шт;
• Тунец консервированный - 100 г;
• Петрушка - 1 небольшой пучок;
• Майонез - 4 ч.л;
• Соль - по вкусу;
• Чёрный молотый перец - по вкусу;
• Чеснок - 3-4 зубка;
• Мука - 2-3 ст.л;
• Сухари для панировки - 1 неполный стакан;
• Масло подсолнечное - для жарки.
Жаренные фаршированные яйца.
Способ приготовления:
• Восемь яиц отварить в крутую;
• Остудить и очистить;
• Разрезать на две половинки;
• Удалить желтки и размять вилкой;
• Переложить в миску;
• Из тунца слить жидкость;
• Мякоть хорошенько размять вилкой;
• Добавить к желткам;
• Зелень вымыть;
• Просушить и мелко нарезать;
• Отправить в миску к рыбно-яичной смеси;
• Приправить солью и перцем;
• Заправить майонезом;
• Всё тщательно перемешать;
• В другой миске смешать сырые яйца с солью;
• Ещё в одной миске смешать щепотку соли с мукой, сухарями для панировки и пропущенным через пресс чесноком;
• Половинки яиц обвалять в муке;
• После в яйце и снова в муке с сухарями;
• Обжарить со всех сторон до золотистой корочки на разогретом подсолнечном масле;
• Переложить на бумажное полотенце;
• Остудить до комнатной температуры;
• Выложить на блюдо и нафаршировать рыбной начинкой.
2. С ветчиной под соусом бешамель
Фаршированные яйца под соусом бешамель.
Ещё один весьма оригинальный рецепт фаршированных яиц заключается в том, что готовится он под нежнейшим соусом бешамель, запекаясь в духовке.
Ингредиенты:
• Яйца - 8 шт;
• Ветчина - 80 г;
• Соль - по вкусу;
• Смесь молотых перцев - по вкусу;
• Паприка - 0,5 ч.л;
• Майонез - 4 ч.л;
• Сыр твёрдый - 100 г;
• Петрушка свежая - 6-8 веточек;
• Лук зелёный - 5-6 перьев.
Для соуса:
• Масло сливочное - 2 ст.л;
• Мука - 4 ч.л;
• Молоко - 350 мл;
• Перец белый молотый - 1 щепотка;
• Орех мускатный молотый - 1 щепотка.
Фаршированные запечённые яйца.
Способ приготовления:
• Яйца отварить вкрутую;
• Остудить и очистить;
• Разрезать на две равные части;
• Удалить желтки;
• Размять вилкой и переложить в миску;
• Ветчину натереть на крупную тёрку;
• Переложить в миску к яйцам;
• Приправить солью, перцем, паприкой, майонезом;
• Петрушку и зелёный лук вымыть;
• Просушить и мелко нарезать;
• Добавить в миску к остальным ингредиентам;
• Всё хорошенько перемешать;
• Получившейся начинкой нафаршировать яйца;
• Выложить в форму для запекания, предварительно смазав маслом;
• Масло растопить на сковородке;
• Добавить просеянную через мелкое сито муку;
• Приправить перцем и мускатным орехом;
• Готовить 3-4 минуты постоянно помешивая;
• После аккуратно тонкой струйкой влить молоко;
• Готовить до лёгкого загустения;
• Получившимся соусом полить яйца;
• Сверху щедро посыпать тёртым сыром и ещё раз залить остатками соуса;
• Отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 20-25 минут;
• Перед подачей при желании дополнительно можно посыпать свежей зеленью.
3. С печенью трески
С печенью трески.
Воздушная, но достаточно питательная начинка из печени трески отлично подойдёт для фаршировки яиц. Такая закуска классно сочетается с листьями салата, а также хрустящими гренками или тостами.
Ингредиенты:
• Яйца - 8 шт;
• Сыр плавленый - 100 г;
• Печень трески - 100 г;
• Соль - по вкусу;
• Чёрный молотый перец - по вкусу;
• Чеснок - 2 зубка;
• Майонез - 2-3 ч.л;
• Петрушка свежая - для украшения.
Яйца, фаршированные печенью трески.
Способ приготовления:
• Яйца отварить вкрутую;
• Остудить и очистить;
• Разрезать на две равные половники;
• Извлечь желтки и размять вилкой;
• Переложить в миску;
• Печень трески размять вилкой;
• Сырок натереть на мелкой тёрке;
• Чеснок пропустить через пресс;
• Все ингредиенты смешать с желтками;
• Добавить соль, перец и майонез;
• Хорошенько перемешать;
• Получившейся начинкой нафаршировать яйца;
• Перед подачей посыпать мелко рубленной петрушкой.
4. С грецкими орехами
Пикантные фаршированные яйца.
А вот пикантные яйца, фаршированные орехами, отлично подойдут для тех, кто любит собираться в кругу друзей за просмотром фильмов или же бурной беседой.
Ингредиенты:
• Яйца - 8 шт;
• Ядра грецких орехов - 1 горсть;
• Чеснок - 3-4 зубка;
• Сыр твёрдый - 100 г;
• Перец чили хлопья - 0,5 ч.л;
• Майонез - 4 ч.л;
• Соль - по вкусу;
• Петрушка свежая - 5-6 веточек.
Яйца, фаршированные ореховой начинкой.
Способ приготовления:
• Яйца отварить вкрутую;
• Остудить и очистить;
• Разрезать на две половинки;
• Извлечь желтки;
• Переложить в чашу блендера;
• Туда же добавить ядра орехов и чеснок;
• Перебить до однородной массы;
• Приправить солью и перцем чили;
• Заправить майонезом;
• Перемешать и нафаршировать яйца;
• Перед подачей посыпать тёртым сыром и мелко рубленой петрушкой.
5. С черносливом и беконом
Отличная закуска для праздничного стола.
Яйца, фаршированные черносливом и беконом, станут главным достоянием праздничного стола, ведь такой закуской совсем нестыдно угостить внезапно нагрянувших гостей.
Ингредиенты:
• Яйца - 8 шт;
• Бекон - 4-6 полосок;
• Чернослив без кости кислый - 6-8 шт;
• Чеснок - 2-3 зубка;
• Перец молотый - по вкусу;
• Соль - по вкусу;
• Майонез - 4 ч.л;
• Петрушка свежая - 6 веточек;
• Лук зелёный - 2-3 пера.
Яйца с начинкой из чернослива.
Способ приготовления:
• Яйца отварить вкрутую;
• Дать остыть;
• Очистить;
• Разрезать на пополам;
• Извлечь желтки;
• Отправить в чашу блендера;
• Чернослив замочить в тёплой воде минут на десять;
• После прополоснуть под холодной проточной водой;
• Произвольно нарезать и отправить в чашу блендера вместе с чесноком;
• Перебить всё до однородной массы;
• Добавить соль и перец по вкусу;
• Бекон обжарить на сухой сковороде до хрустящей корочки со всех сторон;
• Посолить и поперчить;
• Переложить на бумажные полотенца;
• Дать хорошенько остыть;
• Мелко нарезать и смешать с яично-черносливной массой;
• Заправить майонезом;
• Получившейся массой нафаршировать яйца;
• Перед подачей посыпать мелко рубленной петрушкой и зелёным луком.
Свежие комментарии