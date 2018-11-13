Фунчоза с овощами - вкусные рецепты горячего блюда, салата и закуски

Фунчоза с овощами – блюдо, приготовленное на основе бобовой лапши, которую еще называют «стеклянной» или «целлофановой». Этот универсальный, популярный в азиатской кухне ингредиент используется для приготовления горячих блюд стир-фрай в воке и даже салатов. Некоторые из вариаций последних рассмотрим в нижеследующих рецептах.
Как приготовить фунчозу с овощами?
Фунчоза с овощами - рецепт приготовления при помощи которого можно просто и быстро создать пикантную азиатскую еду. Технология проста: лапша несколько минут проваривается и соединяется с тонко нарезанными овощами и кисло-сладким маринадом. Овощные компоненты, как и соус, могут изменяться, что обеспечивает разнообразие вкусов.
Ингредиенты:
- фунчоза - 200 г;
- морковь – 50 г;
- сладкий перец -3 шт.;
- огурец – 50 г;
- растительное масло - 30 мл.;
- соевый соус - 40 мл;
- рисовый уксус - 20 мл.
Приготовление
- Залейте лапшу кипятком на 7 минут.
- Для соуса смешайте масло, соевый соус и уксус.
- Морковь, огурец и перец нарежьте и заправьте соусом.
- Добавьте лапшу.
Фунчоза с курицей и овощами - рецепт
Фунчоза с курицей и овощами яркий представитель насыщенных комплексных блюд, в котором собраны необходимые питательные вещества, совершенный вкус и отменные диетические качества.Прозрачная лапша, куриное мясо и овощи - трио богатое белком и полезными углеводами и прекрасно дополняющее друг друга.
Ингредиенты:
- фунчоза - 200 г;
- куриное филе - 250 г;
- стручковая фасоль - 150 г;
- морковь – 50 г;
- сладкий перец – 100 г;
- зубок чеснока - 3 шт.;
- рисовый уксус - 40 г;
- растительное масло - 50 мл.
Приготовление
- Филе нарежьте, обжарьте.
- Отварите фасоль.
- Лапшу залейте кипятком на 7 минут.
- Морковь и перец потомите в сковороде, добавьте чеснок.
- Смешайте овощи с мясом, добавьте лапшу.
- Фунчоза куриная с овощами заправляется маслом и уксусом.
Фунчоза с шампиньонами и овощами
Фунчоза с грибами и овощами - постный и легкий салат, способный удовлетворить поклонников здорового питания. Традиционно грибы подаются сырыми, но поскольку блюдо адаптировано под европейскую кухню, их предварительно обжаривают. В данном рецепте предварительная обработка лишь усиливает их вкус, поскольку лапша и капуста нейтральны.
Ингредиенты:
- шампиньоны- 200 г;
- фунчоза - 150 г;
- кочан капусты - 1/4 шт.;
- лук – 50 г;
- растительное масло - 40 мл.;
- горчица - 20 г;
- соевый соус - 30 мл;
- сок лимона - 20 мл.
Приготовление
- Фунчозу залейте горячей водой на 7 минут.
- Нашинкуйте морковь и капусту.
- Обжарьте с луком ломтики грибов.
- Взбейте соевый соус, горчицу, сок и масло - заправка для салата с фунчозой и овощами готова, остается вылить ее поверх салата.
Рецепт фунчозы с говядиной и овощами
Фунчоза с говядиной и овощами - традиционное азиатское горячее, в котором мясному продукту уделяется особое внимание. Следует выбирать постное мясо: оно прекрасно подходит для подобных блюд, так как не требует маринования и не содержит вредных жиров, а быстрая обжарка сохранияет сочность, питательность и выразительный вкус.
Ингредиенты:
- говядина - 300 г;
- фунчоза - 150 г;
- морковь – 100 г;
- сладкий перец – 200 г;
- соевый соус - 40 мл.;
- зубок чеснока - 2 шт.
Приготовление
- Приготовление фунчозы с овощами требует тонкой нарезки последних.
- Нарежьте и обжарьте мясо.
- Добавьте овощи, чеснок и соевый соус.
- Фунчозу залейте кипятком на 10 минут.
- Промойте и смешайте с овощами.
- Фунчоза мясная с овощами - горячее блюдо и подается немедленно.
Фунчоза с овощами и креветками - рецепт приготовления
Фунчоза с креветками и овощами - одно из самых популярных сочетаний азиатской кухни, в котором не просто добиться совершенства. Креветки, как и фунчоза, не выразительны по вкусу, а потому требуют соусов, острых специй и кулинарных экспериментов. Так, обжарка на кунжутном масле с острым перцем добавит пикантности, а соевый соус - умами, то есть приятного вкуса.
Ингредиенты:
- фунчоза - 150 г;
- креветки - 300 г;
- морковь – 100 г;
- сладкий перец – 100 г;
- кунжутное масло - 50 мл;
- хлопья перца чили - щепоть;
- соевый соус - 30 мл;
- кунжут - горсть.
Приготовление
- Фунчозу залейте кипятком на 5 минут.
- Креветки очистите и проварите.
- Морковь и перец обжарьте в масле вместе с чили.
- Добавьте креветки, лапшу, влейте соус.
- Фунчоза с овощами подается украшенная кунжутом.
Фунчоза со свининой и овощами
Фунчоза с мясом и овощами - вкусна, пикантна и способна дополнить разнообразие рецептов приготовления свинины. Самый распространенный подразумевает маринование в соусах и специях в течение четырех часов. При обжарке мясо не только становится мягче, но и сохраняет вкус при длительных сроках хранения, что очень важно ведь блюдо готовится впрок.
Ингредиенты:
- фунчоза - 250 г;
- свинина - 200 г;
- мед - 20 г;
- соевый соус - 50 мл;
- сахар - 20 г;
- сладкий перец – 100 г;
- морковь - 1 шт.
Приготовление
- Мед и соус смешайте.
- Замаринуйте мясо на 4 часа.
- Овощи нарежьте, добавьте соус и сахар.
- Фунчозу отварите.
- Мясо обжарьте в маринаде.
- Все соедините и перемешайте.
Фунчоза с овощами и морепродуктами - рецепт
Фунчоза с морепродуктами и овощами - легкий и питательный салат, способный разнообразить диетическое меню. Данная закуска относится к той категории еды, которую лучше готовить заранее. По прошествии времени, компоненты обмениваются соками и становятся насыщенней и ароматней. Такое блюдо лучше подавать через несколько часов.
Ингредиенты:
- фунчоза - 100 г;
- морской коктейль - 500 г;
- сладкий перец - 100 г;
- зубок чеснока - 3 шт.;
- имбирь - 1/4 шт.;
- растительное масло - 60 мл;
- сок лимона - 20 мл.
Приготовление
- Фунчозу отварите.
- Морской коктейль обжарьте.
- Перец нарежьте соломкой.
- Взбейте масло, лимонный сок, имбирь и чеснок.
- Все компоненты смешайте, заправьте.
Фунчоза с овощами в воке
Фунчоза жареная с овощами в воке - традиционная техника приготовления блюд в азиатской кухне, особенность которой - быстрое обжаривание в специальной сковороде. Благодаря такому способу, овощи приобретают слегка хрустящую текстуру снаружи, сочность внутри и сохраняют витаминный состав, что позволяет причислить блюдо к ряду полезных.
Ингредиенты:
- фунчоза - 200 г;
- сладкий перец - 1 шт.;
- томаты черри - 10 шт.;
- стручковая фасоль - 100 г;
- растительное масло - 30 мл;
- устричный соус - 50 мл.
Приготовление
- Фунчозу отварите.
- Овощи нарежьте и обжарьте на сильном огне 1 минуту.
- Добавьте лапшу, заправьте, перемешайте.
Рецепт фунчозы с овощами по-корейски
Фунчоза с овощами по-корейски - блюдо, которое по достоинству оценят поклонники пикантной азиатской еды. Освежающий салат готовится просто: нужно лишь тонко нарезать овощи, смешать их с маринадом и оставить на несколько часов. Особенность закуски в том, что ее можно есть либо уже через час, либо через неделю. В последнем случае вкус станет только насыщенней.
Ингредиенты:
- фунчоза - 250 г;
- морковь - 100 г;
- сладкий перец – 100 г;
- огурец – 50 г;
- винный уксус - 50 мл;
- сахар - 20 г;
- масло - 50 мл;
- сушеный чеснок - щепоть.
Приготовление
- Фунчозу отварите.
- Морковь натрите на терке для корейской моркови.
- Перец и огурец тонко нарежьте.
- Овощи и лапшу смешайте, добавьте сахар, масло, уксус и чеснок.
- Фунчоза с овощами маринуется 6 часов.
Салат с фунчозой и овощами
Салат из фунчозы с курицей и овощами заменит приевшееся майонезное однообразие праздничного стола и удивит свежим, пикантным вкусом. Легкое и питательное блюдо обладает диетическими свойствами, что особо уместно при обильных, калорийных застольях, а его простое и быстрое приготовление - способ забыть о долгих хлопотах с традиционной едой.
Ингредиенты:
- куриное филе - 250 г;
- фунчоза - 100 г;
- стручковая фасоль - 100 г;
- перец - 1 шт.;
- уксус - 20 мл;
- соевый соус - 50 мл.
Приготовление
- Филе тонко нарежьте и обжарьте.
- Добавьте перец и фасоль.
- Фунчозу отварите, добавьте к мясу и овощам.
- Заправьте соусом и уксусом.
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