Фунчоза с овощами - вкусные рецепты горячего блюда, салата и закуски

Фунчоза с овощами – блюдо, приготовленное на основе бобовой лапши, которую еще называют «стеклянной» или «целлофановой». Этот универсальный, популярный в азиатской кухне ингредиент используется для приготовления горячих блюд стир-фрай в воке и даже салатов. Некоторые из вариаций последних рассмотрим в нижеследующих рецептах.

Как приготовить фунчозу с овощами?

Фунчоза с овощами - рецепт приготовления при помощи которого можно просто и быстро создать пикантную азиатскую еду. Технология проста: лапша несколько минут проваривается и соединяется с тонко нарезанными овощами и кисло-сладким маринадом. Овощные компоненты, как и соус, могут изменяться, что обеспечивает разнообразие вкусов.

Ингредиенты:

фунчоза - 200 г;

морковь – 50 г;

сладкий перец -3 шт.;

огурец – 50 г;

растительное масло - 30 мл.;

соевый соус - 40 мл;

рисовый уксус - 20 мл.

Приготовление

Залейте лапшу кипятком на 7 минут. Для соуса смешайте масло, соевый соус и уксус. Морковь, огурец и перец нарежьте и заправьте соусом. Добавьте лапшу.

Фунчоза с курицей и овощами - рецепт

Фунчоза с курицей и овощами яркий представитель насыщенных комплексных блюд, в котором собраны необходимые питательные вещества, совершенный вкус и отменные диетические качества.

Прозрачная лапша, куриное мясо и овощи - трио богатое белком и полезными углеводами и прекрасно дополняющее друг друга.

Ингредиенты:

фунчоза - 200 г;

куриное филе - 250 г;

стручковая фасоль - 150 г;

морковь – 50 г;

сладкий перец – 100 г;

зубок чеснока - 3 шт.;

рисовый уксус - 40 г;

растительное масло - 50 мл.

Приготовление

Филе нарежьте, обжарьте. Отварите фасоль. Лапшу залейте кипятком на 7 минут. Морковь и перец потомите в сковороде, добавьте чеснок. Смешайте овощи с мясом, добавьте лапшу. Фунчоза куриная с овощами заправляется маслом и уксусом.

Фунчоза с шампиньонами и овощами

Фунчоза с грибами и овощами - постный и легкий салат, способный удовлетворить поклонников здорового питания. Традиционно грибы подаются сырыми, но поскольку блюдо адаптировано под европейскую кухню, их предварительно обжаривают. В данном рецепте предварительная обработка лишь усиливает их вкус, поскольку лапша и капуста нейтральны.

Ингредиенты:

шампиньоны- 200 г;

фунчоза - 150 г;

кочан капусты - 1/4 шт.;

лук – 50 г;

растительное масло - 40 мл.;

горчица - 20 г;

соевый соус - 30 мл;

сок лимона - 20 мл.

Приготовление

Фунчозу залейте горячей водой на 7 минут. Нашинкуйте морковь и капусту. Обжарьте с луком ломтики грибов. Взбейте соевый соус, горчицу, сок и масло - заправка для салата с фунчозой и овощами готова, остается вылить ее поверх салата.

Рецепт фунчозы с говядиной и овощами

Фунчоза с говядиной и овощами - традиционное азиатское горячее, в котором мясному продукту уделяется особое внимание. Следует выбирать постное мясо: оно прекрасно подходит для подобных блюд, так как не требует маринования и не содержит вредных жиров, а быстрая обжарка сохранияет сочность, питательность и выразительный вкус.

Ингредиенты:

говядина - 300 г;

фунчоза - 150 г;

морковь – 100 г;

сладкий перец – 200 г;

соевый соус - 40 мл.;

зубок чеснока - 2 шт.

Приготовление

Приготовление фунчозы с овощами требует тонкой нарезки последних. Нарежьте и обжарьте мясо. Добавьте овощи, чеснок и соевый соус. Фунчозу залейте кипятком на 10 минут. Промойте и смешайте с овощами. Фунчоза мясная с овощами - горячее блюдо и подается немедленно.

Фунчоза с овощами и креветками - рецепт приготовления

Фунчоза с креветками и овощами - одно из самых популярных сочетаний азиатской кухни, в котором не просто добиться совершенства. Креветки, как и фунчоза, не выразительны по вкусу, а потому требуют соусов, острых специй и кулинарных экспериментов. Так, обжарка на кунжутном масле с острым перцем добавит пикантности, а соевый соус - умами, то есть приятного вкуса.

Ингредиенты:

фунчоза - 150 г;

креветки - 300 г;

морковь – 100 г;

сладкий перец – 100 г;

кунжутное масло - 50 мл;

хлопья перца чили - щепоть;

соевый соус - 30 мл;

кунжут - горсть.

Приготовление

Фунчозу залейте кипятком на 5 минут. Креветки очистите и проварите. Морковь и перец обжарьте в масле вместе с чили. Добавьте креветки, лапшу, влейте соус. Фунчоза с овощами подается украшенная кунжутом.

Фунчоза со свининой и овощами

Фунчоза с мясом и овощами - вкусна, пикантна и способна дополнить разнообразие рецептов приготовления свинины. Самый распространенный подразумевает маринование в соусах и специях в течение четырех часов. При обжарке мясо не только становится мягче, но и сохраняет вкус при длительных сроках хранения, что очень важно ведь блюдо готовится впрок.

Ингредиенты:

фунчоза - 250 г;

свинина - 200 г;

мед - 20 г;

соевый соус - 50 мл;

сахар - 20 г;

сладкий перец – 100 г;

морковь - 1 шт.

Приготовление

Мед и соус смешайте. Замаринуйте мясо на 4 часа. Овощи нарежьте, добавьте соус и сахар. Фунчозу отварите. Мясо обжарьте в маринаде. Все соедините и перемешайте.

Фунчоза с овощами и морепродуктами - рецепт

Фунчоза с морепродуктами и овощами - легкий и питательный салат, способный разнообразить диетическое меню. Данная закуска относится к той категории еды, которую лучше готовить заранее. По прошествии времени, компоненты обмениваются соками и становятся насыщенней и ароматней. Такое блюдо лучше подавать через несколько часов.

Ингредиенты:

фунчоза - 100 г;

морской коктейль - 500 г;

сладкий перец - 100 г;

зубок чеснока - 3 шт.;

имбирь - 1/4 шт.;

растительное масло - 60 мл;

сок лимона - 20 мл.

Приготовление

Фунчозу отварите. Морской коктейль обжарьте. Перец нарежьте соломкой. Взбейте масло, лимонный сок, имбирь и чеснок. Все компоненты смешайте, заправьте.

Фунчоза с овощами в воке

Фунчоза жареная с овощами в воке - традиционная техника приготовления блюд в азиатской кухне, особенность которой - быстрое обжаривание в специальной сковороде. Благодаря такому способу, овощи приобретают слегка хрустящую текстуру снаружи, сочность внутри и сохраняют витаминный состав, что позволяет причислить блюдо к ряду полезных.

Ингредиенты:

фунчоза - 200 г;

сладкий перец - 1 шт.;

томаты черри - 10 шт.;

стручковая фасоль - 100 г;

растительное масло - 30 мл;

устричный соус - 50 мл.

Приготовление

Фунчозу отварите. Овощи нарежьте и обжарьте на сильном огне 1 минуту. Добавьте лапшу, заправьте, перемешайте.

Рецепт фунчозы с овощами по-корейски

Фунчоза с овощами по-корейски - блюдо, которое по достоинству оценят поклонники пикантной азиатской еды. Освежающий салат готовится просто: нужно лишь тонко нарезать овощи, смешать их с маринадом и оставить на несколько часов. Особенность закуски в том, что ее можно есть либо уже через час, либо через неделю. В последнем случае вкус станет только насыщенней.

Ингредиенты:

фунчоза - 250 г;

морковь - 100 г;

сладкий перец – 100 г;

огурец – 50 г;

винный уксус - 50 мл;

сахар - 20 г;

масло - 50 мл;

сушеный чеснок - щепоть.

Приготовление

Фунчозу отварите. Морковь натрите на терке для корейской моркови. Перец и огурец тонко нарежьте. Овощи и лапшу смешайте, добавьте сахар, масло, уксус и чеснок. Фунчоза с овощами маринуется 6 часов.

Салат с фунчозой и овощами

Салат из фунчозы с курицей и овощами заменит приевшееся майонезное однообразие праздничного стола и удивит свежим, пикантным вкусом. Легкое и питательное блюдо обладает диетическими свойствами, что особо уместно при обильных, калорийных застольях, а его простое и быстрое приготовление - способ забыть о долгих хлопотах с традиционной едой.

Ингредиенты:

куриное филе - 250 г;

фунчоза - 100 г;

стручковая фасоль - 100 г;

перец - 1 шт.;

уксус - 20 мл;

соевый соус - 50 мл.

Приготовление