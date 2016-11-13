Я продолжаю вкусные эксперименты с хлебопечкой. За несколько месяцев использования, я сделала для себя вывод, что мне удобней использовать ее только для замески теста, а затем, сформировав буханку, запечь хлеб в духовке. Под катом я объясню почему. У меня уже есть несколько полюбившихся рецептов, одним из которых я сегодня и поделюсь...
У моей хлебопечки замес теста занимает 1.5 часа, а замес и выпечка, в зависимости от вида теста - от 3.5 до 4.5 часов. Выпечка теста в духовке занимает всего лишь 20 мин. Таким образом хлеб готовится намного быстрее. Кроме того, форма хлеба, испеченного в хлебопечке ограничивается стандартным кирпичиком. А ведь как приятно каждый раз экспериментировать с разным формами хлеба, да и просто чуть помять тесто в руках приятно)) Но иногда можно себя и побаловать, и вечером опустить все продукты в хлебопечку, а утром достать из нее свежую, сдобную буханку. В общем о покупке хлебопечки я совершенно не жалею, и всем, кто до сих пор боится дрожжевого теста, очень рекомендую ее приобрести.
Ингредиенты (на две буханки)
3/4 ст. теплой воды (180мл)
1 яйцо
1/3 ст. тыквенного пюре (80гр)
1 ч.л. ванили
50 мг. масла, маленькими кусочками
3 ст.л. коричневого сахара
1 ст.л. цедры апельсина
1 ч.л. соли
1 ч.л. корицы
1/2 ч.л. муската
3.5 ст. муки (440гр)
1.5 ч.л. сухих дрожжей
1/2 ст. тыквенных семечек
1/2 ст. сушеной клюквы
Приготовление
Опустить продукты в чашу хлебопечки, следуя указаниям модели
В моей хлебопечке вначале опускаются жидкие ингредиенты, а затем сухие
Поставить на режим Тесто
Из готового теста сформировать желаемую форму, накрыть полотенцем и дать постоять в течение 30 мин. За это время тесто еще поднимется
Выпекать в заранее нагретой до 190 гр. духовке в течение 20 мин
Тыквенный хлеб с клюквой
Я продолжаю вкусные эксперименты с хлебопечкой. За несколько месяцев использования, я сделала для себя вывод, что мне удобней использовать ее только для замески теста, а затем, сформировав буханку, запечь хлеб в духовке. Под катом я объясню почему. У меня уже есть несколько полюбившихся рецептов, одним из которых я сегодня и поделюсь...
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