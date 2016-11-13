Тыквенный хлеб с клюквой

Я продолжаю вкусные эксперименты с хлебопечкой. За несколько месяцев использования, я сделала для себя вывод, что мне удобней использовать ее только для замески теста, а затем, сформировав буханку, запечь хлеб в духовке. Под катом я объясню почему. У меня уже есть несколько полюбившихся рецептов, одним из которых я сегодня и поделюсь...



У моей хлебопечки замес теста занимает 1.5 часа, а замес и выпечка, в зависимости от вида теста - от 3.5 до 4.5 часов. Выпечка теста в духовке занимает всего лишь 20 мин. Таким образом хлеб готовится намного быстрее. Кроме того, форма хлеба, испеченного в хлебопечке ограничивается стандартным кирпичиком. А ведь как приятно каждый раз экспериментировать с разным формами хлеба, да и просто чуть помять тесто в руках приятно)) Но иногда можно себя и побаловать, и вечером опустить все продукты в хлебопечку, а утром достать из нее свежую, сдобную буханку. В общем о покупке хлебопечки я совершенно не жалею, и всем, кто до сих пор боится дрожжевого теста, очень рекомендую ее приобрести.



Ингредиенты (на две буханки)



3/4 ст. теплой воды (180мл)

1 яйцо

1/3 ст. тыквенного пюре (80гр)

1 ч.л. ванили

50 мг. масла, маленькими кусочками

3 ст.л. коричневого сахара

1 ст.л. цедры апельсина

1 ч.л. соли

1 ч.л. корицы

1/2 ч.л. муската

3.5 ст. муки (440гр)

1.5 ч.л. сухих дрожжей

1/2 ст. тыквенных семечек

1/2 ст. сушеной клюквы





Приготовление



Опустить продукты в чашу хлебопечки, следуя указаниям модели

В моей хлебопечке вначале опускаются жидкие ингредиенты, а затем сухие

Поставить на режим Тесто



Из готового теста сформировать желаемую форму, накрыть полотенцем и дать постоять в течение 30 мин. За это время тесто еще поднимется

Выпекать в заранее нагретой до 190 гр. духовке в течение 20 мин



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