Рецепты постного теста: готовим пироги, вареники и пирожки

Если вы соблюдаете Великий пост, то наверняка сталкивались с проблемой недостатка рецептов вкусного теста. Ежегодно около полутора месяцев постящиеся обходятся не только без мяса, но и молока, яиц, сливочного масла. Можно ли в такой ситуации сотворить аппетитный пирог или порадовать родных сытными варениками с картошкой?
Сегодня мы постараемся разрушить стереотипы о постном тесте: поделимся лучшими рецептами и поговорим о всевозможных вариантах начинки для пирожков и постных пельменей!
На что обратить внимание
Основа любого постного теста — это пшеничная мука высшего сорта. Специалисты рекомендуют смешивать ее с цельнозерновой в пропорции 50/50, если хотите приготовить не только вкусное, но и полезное блюдо. Также допустимо использование рисовой, кукурузной или овсяной. Правда, такая мука не универсальна: она отлично подойдет для блинчиков или хлеба, но в тесте для вареников ей не место.
Еще один незаменимый ингредиент для постного теста — это вода. Если готовите без дрожжей, используйте газированную воду, она сделает тесто более нежным. Помимо воды, не обойтись и без растительного масла. Оливковое или подсолнечное — на ваш выбор, это зависит от вкуса. Применение можно найти и пряному маслу с чесноком и травами — с ним получится замечательная фокачча.
Рецепт постного теста для пирожков в духовке
Вкусные пирожки, как у бабушки, — реальность, которой можно достичь даже в пост. Простое дрожжевое тесто выручит вас утром и в обед. С ним вы можете сделать выпечку с любой начинкой. Если дело касается поста, отдавайте предпочтение картошке, грибам, капусте, яблокам или вишне.
Ингредиенты:
- мука пшеничная — 800 г
- вода — 500 мл
- растительное масло — 100 мл
- сухие дрожжи — 10 г
- сахар — 2 ст. л.
- соль — 1 ч. л.
Способ приготовления:
- Дрожжи разведите в небольшом количестве воды с сахаром. Накройте полотенцем и уберите в тепло на 20 минут.
- В глубокой миске смешайте муку, растительное масло, подошедшие дрожжи и соль.
- Постепенно вливая воду, замесите тесто. Оно не должно приставать к рукам.
- Подкатайте тесто в шар и уложите швом вниз в миску, смазанную растительным маслом. Уберите в тепло на 1 час. Оно должно увеличиться в объеме.
- Достаньте тесто, разделите его на столько частей, сколько пирожков хотите приготовить. Скатайте каждую часть в шарик. Накройте полотенцем и оставьте на 15 минут.
- Тесто готово к работе! Приступайте к начинке.
Пирожки с капустой
Если вы любите капусту, для рецепта берите побольше! Пирожки всегда хороши, если теста меньше, а начинки больше.
Ингредиенты:
- тесто для пирожков дрожжевое — 1300 г
- капуста — 800 г
- морковь — 2 шт.
- лук репчатый — 1 шт.
- растительное масло — 3 ст. л.
- соль — по вкусу
- перец черный свежемолотый — по вкусу
Способ приготовления:
- Лук порубите мелким кубиком, морковь натрите на крупной терке. Сделайте зажарку на небольшом количестве растительного масла.
- Отдельно обжарьте нашинкованную капусту. Чтобы она оставалась сочной, добавьте немного воды, пусть тушится.
- Смешайте капусту с морковно-луковой зажаркой, от души посолите и поперчите.
- Из шариков теста сделайте лепешки, выложите начинку и красиво защипните края пирожка сверху.
- Смажьте заготовки растительным маслом, оно наградит пирожки блеском. Готовьте в заранее разогретой до 180°C духовке 35–40 минут.
- Подавайте пирожки горячими. А те, что не съедите, накройте полотенцем.
Рецепт постного теста для домашнего пирога
Этот простой вариант теста оценят все: и любители не заморачиваться, и обожатели вкусной выпечки. Начинку для пирога можно выбрать любую: капусту, рис, грибы или домашний джем из ягод. Если сделали выбор в пользу сладкой, сократите количество соли в рецепте.
Ингредиенты:
- мука — 500 г
- вода — 270 мл
- растительное масло — 60 мл
- дрожжи свежие — 20 г
- сахар — 2 ст. л.
- соль — 1,5 ч. л.
Способ приготовления:
- В теплой воде разведите дрожжи вместе с сахаром, оставьте на 15 минут.
- Подошедшую дрожжевую смесь соедините с просеянной мукой в глубокой миске. Перемешайте, добавьте растительное масло и соль.
- Замесите гладкое тесто и оставьте в теплом месте под полотенце на 1,5 часа.
- Через время тесто должно увеличиться в два раза. Разделите теперь его на две части. Одна послужит дном для пирога, а другая — верхом.
Постный пирог с начинкой из грибов
Предлагаем вам пошаговый рецепт идеального постного пирога. Одно условие — дрожжевое тесто у вас уже наготове.
Ингредиенты:
- дрожжевое тесто для пирога — 800 г
- шампиньоны — 800 г
- лук репчатый — 1 шт.
- растительное масло — 1 ст. л.
- соль — по вкусу
- перец черный свежемолотый — по вкусу
Способ приготовления:
- Лук нарежьте мелким кубиком, шампиньоны — произвольно.
- На сковороде с добавлением небольшого количества растительного масла обжарьте лук до золотистости.
- Затем выложите к нему грибы, они пустят воду. Готовьте до ее испарения. Начинка не должна быть слишком влажной.
- Добавьте соль и перец по вкусу.
- Первую часть теста раскатайте и выложите на противень, застеленный пекарской бумагой. Следом — всю начинку в центр. Разровняйте.
- Вторую часть теста раскатайте так же, как и первую. Накройте сверху. Соедините края и наколите верх вилкой.
- Готовьте в заранее разогретой до 180°C 30 минут.
- Подавайте пирог горячим или предварительно остудите его. Во втором случае начинка стабилизируется и будет лучше удерживаться внутри.
Рецепт универсального теста для пельменей и вареников
Лепка пельменей и вареников отнимает много времени, поэтому лучше посвятить этому процессу выходной день. Постное тесто предлагаем приготовить самостоятельно, получится вкусно!
Ингредиенты:
- мука пшеничная — 500 г
- вода — 250 мл
- растительное масло — 50 мл
- соль — 1 ч. л.
Способ приготовления:
- В просеянную муку добавьте соль, влейте воду и масло.
- Начните вымешивать. Отдайтесь процессу, пока не получите крутое плотное тесто. Для удобства можно использовать немного муки, но не забейте ей тесто.
- Накройте тесто полотенцем и оставьте на полчаса.
- Отдохнувшее тесто раскатайте в тонкий пласт и сделайте круглые заготовки при помощи стакана или кружки.
Вареники с картошкой
Вместо привычного картофеля в качестве начинки можно использовать творог, вишню или грибы.
Ингредиенты:
- тесто для вареников — 800 г
- картофель — 5–6 шт.
- лук репчатый — 1,5 шт.
- растительное масло — 1 ст. л.
- зелень — по вкусу
- соль — по вкусу
- перец черный свежемолотый — по вкусу
Способ приготовления:
- Картофель очистите и отварите до готовности. Добавьте соль, перец и сделайте пюре.
- Очистите лук, нарежьте мелким кубиком. Обжарьте на растительном масле до золотистости.
- Большую часть лука вмешайте в картофель, остальное оставьте для подачи.
- В подготовленные заготовки из теста выложите начинку, защипните края.
- Варите вареники в кипящей подсоленной воде около 5 минут. Подавайте, украсив луком и зеленью!
Кстати, пельмени тоже могут быть постными: в качестве начинки используйте рыбу, грибы, а также некоторые овощи — кабачок или тыкву.
Как видите, постное тесто практически для любого изделия состоит из самых простых продуктов — муки, воды, растительного масла и соли. Возьмите эту четверку продуктов на заметку, при необходимости добавляйте дрожжи и готовьте вкусные мучные блюда даже в пост!
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