Рецепты постного теста: готовим пироги, вареники и пирожки

Если вы соблюдаете Великий пост, то наверняка сталкивались с проблемой недостатка рецептов вкусного теста. Ежегодно около полутора месяцев постящиеся обходятся не только без мяса, но и молока, яиц, сливочного масла. Можно ли в такой ситуации сотворить аппетитный пирог или порадовать родных сытными варениками с картошкой?

Сегодня мы постараемся разрушить стереотипы о постном тесте: поделимся лучшими рецептами и поговорим о всевозможных вариантах начинки для пирожков и постных пельменей!

На что обратить внимание

Основа любого постного теста — это пшеничная мука высшего сорта. Специалисты рекомендуют смешивать ее с цельнозерновой в пропорции 50/50, если хотите приготовить не только вкусное, но и полезное блюдо. Также допустимо использование рисовой, кукурузной или овсяной. Правда, такая мука не универсальна: она отлично подойдет для блинчиков или хлеба, но в тесте для вареников ей не место.

Еще один незаменимый ингредиент для постного теста — это вода. Если готовите без дрожжей, используйте газированную воду, она сделает тесто более нежным. Помимо воды, не обойтись и без растительного масла. Оливковое или подсолнечное — на ваш выбор, это зависит от вкуса. Применение можно найти и пряному маслу с чесноком и травами — с ним получится замечательная фокачча.

Рецепт постного теста для пирожков в духовке

Вкусные пирожки, как у бабушки, — реальность, которой можно достичь даже в пост. Простое дрожжевое тесто выручит вас утром и в обед. С ним вы можете сделать выпечку с любой начинкой. Если дело касается поста, отдавайте предпочтение картошке, грибам, капусте, яблокам или вишне.

Ингредиенты:

мука пшеничная — 800 г

вода — 500 мл

растительное масло — 100 мл

сухие дрожжи — 10 г

сахар — 2 ст. л.

соль — 1 ч. л.

Способ приготовления:

Дрожжи разведите в небольшом количестве воды с сахаром. Накройте полотенцем и уберите в тепло на 20 минут. В глубокой миске смешайте муку, растительное масло, подошедшие дрожжи и соль. Постепенно вливая воду, замесите тесто. Оно не должно приставать к рукам. Подкатайте тесто в шар и уложите швом вниз в миску, смазанную растительным маслом. Уберите в тепло на 1 час. Оно должно увеличиться в объеме. Достаньте тесто, разделите его на столько частей, сколько пирожков хотите приготовить. Скатайте каждую часть в шарик. Накройте полотенцем и оставьте на 15 минут. Тесто готово к работе! Приступайте к начинке.

Пирожки с капустой

Если вы любите капусту, для рецепта берите побольше! Пирожки всегда хороши, если теста меньше, а начинки больше.

Ингредиенты:

тесто для пирожков дрожжевое — 1300 г

капуста — 800 г

морковь — 2 шт.

лук репчатый — 1 шт.

растительное масло — 3 ст. л.

соль — по вкусу

перец черный свежемолотый — по вкусу

Способ приготовления:

Лук порубите мелким кубиком, морковь натрите на крупной терке. Сделайте зажарку на небольшом количестве растительного масла. Отдельно обжарьте нашинкованную капусту. Чтобы она оставалась сочной, добавьте немного воды, пусть тушится. Смешайте капусту с морковно-луковой зажаркой, от души посолите и поперчите. Из шариков теста сделайте лепешки, выложите начинку и красиво защипните края пирожка сверху. Смажьте заготовки растительным маслом, оно наградит пирожки блеском. Готовьте в заранее разогретой до 180°C духовке 35–40 минут. Подавайте пирожки горячими. А те, что не съедите, накройте полотенцем.

Рецепт постного теста для домашнего пирога

Этот простой вариант теста оценят все: и любители не заморачиваться, и обожатели вкусной выпечки. Начинку для пирога можно выбрать любую: капусту, рис, грибы или домашний джем из ягод. Если сделали выбор в пользу сладкой, сократите количество соли в рецепте.

Ингредиенты:

мука — 500 г

вода — 270 мл

растительное масло — 60 мл

дрожжи свежие — 20 г

сахар — 2 ст. л.

соль — 1,5 ч. л.

Способ приготовления:

В теплой воде разведите дрожжи вместе с сахаром, оставьте на 15 минут. Подошедшую дрожжевую смесь соедините с просеянной мукой в глубокой миске. Перемешайте, добавьте растительное масло и соль. Замесите гладкое тесто и оставьте в теплом месте под полотенце на 1,5 часа. Через время тесто должно увеличиться в два раза. Разделите теперь его на две части. Одна послужит дном для пирога, а другая — верхом.

Постный пирог с начинкой из грибов

Предлагаем вам пошаговый рецепт идеального постного пирога. Одно условие — дрожжевое тесто у вас уже наготове.

Ингредиенты:

дрожжевое тесто для пирога — 800 г

шампиньоны — 800 г

лук репчатый — 1 шт.

растительное масло — 1 ст. л.

соль — по вкусу

перец черный свежемолотый — по вкусу

Способ приготовления:

Лук нарежьте мелким кубиком, шампиньоны — произвольно. На сковороде с добавлением небольшого количества растительного масла обжарьте лук до золотистости. Затем выложите к нему грибы, они пустят воду. Готовьте до ее испарения. Начинка не должна быть слишком влажной. Добавьте соль и перец по вкусу. Первую часть теста раскатайте и выложите на противень, застеленный пекарской бумагой. Следом — всю начинку в центр. Разровняйте. Вторую часть теста раскатайте так же, как и первую. Накройте сверху. Соедините края и наколите верх вилкой. Готовьте в заранее разогретой до 180°C 30 минут. Подавайте пирог горячим или предварительно остудите его. Во втором случае начинка стабилизируется и будет лучше удерживаться внутри.

Рецепт универсального теста для пельменей и вареников

Лепка пельменей и вареников отнимает много времени, поэтому лучше посвятить этому процессу выходной день. Постное тесто предлагаем приготовить самостоятельно, получится вкусно!

Ингредиенты:

мука пшеничная — 500 г

вода — 250 мл

растительное масло — 50 мл

соль — 1 ч. л.

Способ приготовления:

В просеянную муку добавьте соль, влейте воду и масло. Начните вымешивать. Отдайтесь процессу, пока не получите крутое плотное тесто. Для удобства можно использовать немного муки, но не забейте ей тесто. Накройте тесто полотенцем и оставьте на полчаса. Отдохнувшее тесто раскатайте в тонкий пласт и сделайте круглые заготовки при помощи стакана или кружки.

Вареники с картошкой

Вместо привычного картофеля в качестве начинки можно использовать творог, вишню или грибы.

Ингредиенты:

тесто для вареников — 800 г

картофель — 5–6 шт.

лук репчатый — 1,5 шт.

растительное масло — 1 ст. л.

зелень — по вкусу

соль — по вкусу

перец черный свежемолотый — по вкусу

Способ приготовления:

Картофель очистите и отварите до готовности. Добавьте соль, перец и сделайте пюре. Очистите лук, нарежьте мелким кубиком. Обжарьте на растительном масле до золотистости. Большую часть лука вмешайте в картофель, остальное оставьте для подачи. В подготовленные заготовки из теста выложите начинку, защипните края. Варите вареники в кипящей подсоленной воде около 5 минут. Подавайте, украсив луком и зеленью!

Кстати, пельмени тоже могут быть постными: в качестве начинки используйте рыбу, грибы, а также некоторые овощи — кабачок или тыкву.

Как видите, постное тесто практически для любого изделия состоит из самых простых продуктов — муки, воды, растительного масла и соли. Возьмите эту четверку продуктов на заметку, при необходимости добавляйте дрожжи и готовьте вкусные мучные блюда даже в пост!