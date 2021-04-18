Любимый апельсиновый кулич, простой, мягкий и ароматный

Какая Пасха без традиционного кулича? Однако и традиционный пасхальный стол можно немного разнообразить. Например, приготовив вкусный, нежный и очень ароматный апельсиновый кулич. Также можно немного изменить и глазурь — сделав ее без яиц.

Вам потребуется:

Для опары:

мука — 3 ст. л.;

сахар — 1 ст. л.;

молоко — 200 мл;

дрожжи — 1 ст. л.

Для теста:

мука — 550 г;

сахар — 80 г;

яйцо — 2 шт.;

масло сливочное — 80 г;

апельсин — 1 шт.

Для глазури:

сахар — 120 г;

вода — 60 мл;

ванилин;

желатин — 5 г;

вода — 2 ст. л.

Подготавливаем теплое молоко, в которое добавляем дрожжи, сахар и муку. Хорошо все перемешиваем и оставляем опару в теплом месте без сквозняков примерно 10-20 минут. За это время она должна увеличиться примерно в 2 раза и подняться пышной шапкой.

Немного осаживаем подошедшую опару, перемешивая ее лопаткой, а затем замешиваем тесто. В опару добавляем сахар, яйца комнатной температуры, а также цедру апельсина, натертую на терке. Снимаем теркой только оранжевую часть, так как белая дает горечь. Также добавляем в тесто сок половины апельсина.

Затем высыпаем в тесто просеянную муку, чуть больше половины, хорошо перемешиваем и добавляем растопленное сливочное масло, снова хорошо, но аккуратно вымешиваем.

На этом этапе тесто получается довольно жидким. Далее добавляем оставшуюся часть муки и вновь хорошо вымешиваем тесто, но уже руками.

Емкость, в которой будет подходить тесто, смазываем растительным маслом и выкладываем в нее тесто. Еще раз обминаем его, закрываем пищевой пленкой и убираем тесто подходить в теплое место на 1,5-2 часа. За это время оно увеличится примерно в 2 раза.

Тесто готово, этого количества хватит на то, чтобы заполнить 2 большие формы. Можно вмешать в готовое тесто любое желаемое наполнение: орехи, изюм, цукаты и проч.

Разделенное тесто подкатываем в колобки и укладываем в форму, оставляем на расстойку. Когда тесто поднимется и займет примерно 3/4 формы, ставим формы в разогретую до 160 градусов духовку примерно на 35 минут.

Пока пекутся куличи, подготовим глазурь без яиц — такая глазурь ложится на кулич пышной шапкой, а при нарезке не крошится и не липнет.

Для нее берем желатин, разводим его водой и оставляем набухать. В это время в кастрюле готовим сахарный сироп, доводим его до кипения, а затем добавляем в кастрюлю подошедший желатин. Получившуюся массу взбиваем до пышных пиков, при желании добавляем ванилин и глазурь готова.

Готовым куличикам даем полностью остыть и можно приступать к украшению.

А ниже вы можете посмотреть подробное видео о том, как приготовить ароматные апельсиновые куличи с глазурью без яиц.