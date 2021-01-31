Бывало такое: на пороге гости, а угощать нечем? Уверена, не только я попадала в эту неловкую ситуацию. Даже если меня предупреждают за полчаса до прихода, этого времени катастрофически не хватает. Но всё изменилось, когда я научилась готовить имбирный торт на одном-единственном бисквите.

Делаю это так: всегда держу под рукой пачку имбирных пряников. Сами пряники не очень люблю — суховаты. Но в этом десерте они получаются потрясающими!

Всё, что требуется, — это приготовить один простейший бисквит за 20 минут и разрезать его пополам. Дальше остается только сложить десерт и поставить его на стол. В качестве крема использую порошковые пудинги: и возиться не нужно, и вкус отменный.

Ингредиенты

Яйцо 6 шт.

Пшеничная мука 135 г

Разрыхлитель 1,5 ч. л.

Сахар 250 г

Какао-порошок 2 ст. л.

Молоко 1,2 л

Сливочный пудинг 120 г

Эспрессо 4–5 ст. л.

Сливочное масло 300 г

Пряники 500 г

Смородиновое варенье по вкусу

Черный шоколад по вкусу

Приготовление

В первую очередь приготовьте бисквит. Отделите белки от желтков и взбейте первые с щепоткой соли до устойчивых пиков. Затем продолжите взбивать, постепенно добавляя сахар (100 г). Затем добавьте желтки, муку (120 г) и какао, после чего залейте тестом противень и выпекайте в духовке 20 минут. Остывший бисквит разрежьте на два пласта. Размягченное сливочное масло взбейте с пудингом двумя ложками муки, 150 г сахара и эспрессо. Варите крем до загустения (это можно сделать, пока остывает бисквит). Осталось собрать торт! Первым слоем выложите бисквит и смажьте его вареньем. Поверх распределите имбирные пряники, как на фото. Затем выложите половину крема, второй корж и оставшийся крем. Присыпьте тертым шоколадом. Готово!

Как вы понимаете, торт стал ходовым в нашем доме. Несмотря на то, что его можно подавать почти сразу, он станет намного лучше, если ночь простоит в холодильнике. Так пудинг и варенье пропитают не только корж, но и сами пряники. Иногда готовлю этот быстрый торт заранее (когда хватает силы воли не отрезать кусочек сразу после приготовления).