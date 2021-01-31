Бывало такое: на пороге гости, а угощать нечем? Уверена, не только я попадала в эту неловкую ситуацию. Даже если меня предупреждают за полчаса до прихода, этого времени катастрофически не хватает. Но всё изменилось, когда я научилась готовить имбирный торт на одном-единственном бисквите.
Делаю это так: всегда держу под рукой пачку имбирных пряников. Сами пряники не очень люблю — суховаты. Но в этом десерте они получаются потрясающими!
Всё, что требуется, — это приготовить один простейший бисквит за 20 минут и разрезать его пополам. Дальше остается только сложить десерт и поставить его на стол. В качестве крема использую порошковые пудинги: и возиться не нужно, и вкус отменный.
Ингредиенты
Яйцо 6 шт.
Пшеничная мука 135 г
Разрыхлитель 1,5 ч. л.
Сахар 250 г
Какао-порошок 2 ст. л.
Молоко 1,2 л
Сливочный пудинг 120 г
Эспрессо 4–5 ст. л.
Сливочное масло 300 г
Пряники 500 г
Смородиновое варенье по вкусу
Черный шоколад по вкусу
Приготовление
- В первую очередь приготовьте бисквит. Отделите белки от желтков и взбейте первые с щепоткой соли до устойчивых пиков. Затем продолжите взбивать, постепенно добавляя сахар (100 г).
- Затем добавьте желтки, муку (120 г) и какао, после чего залейте тестом противень и выпекайте в духовке 20 минут. Остывший бисквит разрежьте на два пласта.
- Размягченное сливочное масло взбейте с пудингом двумя ложками муки, 150 г сахара и эспрессо. Варите крем до загустения (это можно сделать, пока остывает бисквит).
- Осталось собрать торт! Первым слоем выложите бисквит и смажьте его вареньем. Поверх распределите имбирные пряники, как на фото.
- Затем выложите половину крема, второй корж и оставшийся крем. Присыпьте тертым шоколадом. Готово!
Как вы понимаете, торт стал ходовым в нашем доме. Несмотря на то, что его можно подавать почти сразу, он станет намного лучше, если ночь простоит в холодильнике. Так пудинг и варенье пропитают не только корж, но и сами пряники. Иногда готовлю этот быстрый торт заранее (когда хватает силы воли не отрезать кусочек сразу после приготовления).
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