Это лучший десерт к чаю! Конфеты можно не покупать!

С этим необычным восточным десертом любая хозяйка в кругу гостей прославится не меньше знаменитого шеф-повара лучшего ресторана вашего региона. Прям вот так круто, да, без малейшего преувеличения! Более того, эта цитрусовая сладость вкуснее и полезнее любых магазинных конфет. О последних можно вообще забыть, поскольку ваши близкие, друзья и гости больше не захотят есть что-то отличное от этой обалденной вкусняшки к чаю. А дети этот уникальный восточный десерт поглощают настолько молниеносно и с таким огромным аппетитом, что диву даёшься. И дальше я вам подробно расскажу почему именно.

Удивительно, но для приготовления этого чуда-лакомства вам понадобится всего один апельсин. Да-да, всего ОДИН апельсин, немного сахара и воды. Имейте в виду, что дети расхватают это вкуснейшее карамельное объедение за считанные секунды. Поэтому давайте сделаем порцию карамелизированных апельсинов побольше, чем только лишь из одного апельсина.

Процесс приготовления настолько прост, что он даже не требует каких-либо сопроводительных иллюстраций. Конечно, для более сложных блюд рецепты с фото предпочтительнее, но точно не в случае с карамелизированными апельсинами. Тем не менее, для визуалов я всё же размещу несколько картинок, найденных в Интернете, и даже добавлю видео с Youtube в конце поста.

Карамелизированные апельсины

ИНГРЕДИЕНТЫ:

● 5 апельсинов;

● 500 г сахара;

● 2 стакана воды.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Итак, для приготовления лакомства мы возьмём 5 апельсинов, примерно 500 граммов сахара (желательно коричневого тростникового, но подойдёт и самый обычный белый) и 2 стакана воды. Собственно говоря, количество апельсинов, сахара и воды можно варьировать на своё усмотрение в зависимости от размера порции и посуды, в которой готовите лакомство. Больше ничего из ингредиентов не понадобится. Зато понадобится сковорода, сотейник или кастрюля.

Перед тем, как порезать апельсины кружочками, их нужно тщательно вымыть, так как кожуру мы не отделяем. Затем на дно сковороды с глубоким дном равномерно насыпается сахар (примерно половина от подготовленного количества), потом выкладываются нарезанные апельсины, после чего засыпаются оставшимся сахаром. Теперь осталось всё это залить водой и поставить на печь. Нужно дать содержимому потомиться два часа (2 часа) на самом малом огне.

Повторюсь — не забудьте тщательно вымыть апельсины перед использованием. Марокканские апельсины (их ещё называют красными или кpoвавыми апельсинами), кстати, также отлично подойдут, добавят красок вашему бесподобному десерту! Для приготовления, как уже было сказано, можно использовать даже сковороду с глубоким дном (высокими бортиками).

Ценный совет от внимательной читательницы: Сахар подойдёт и обычный (белый, который получают из сахарной свеклы), мы его ежедневно кладём в чай или кофе. А перед тем, как карамелизировать апельсины, проварите их минуты 3-4 для того, чтобы избавить от горечи, которая есть в шкурке, а также от химии, которой, как правило, обрабатывают фрукты (для обеспечения длительного хранения). Это сделает десерт ещё вкуснее и здоровее.

Карамелизированные апельсины готовы! Это очень вкусно, полезно и, как можно заметить, совершенно несложно. Такие сладости очень быстро съедят — придётся делать заново! Так что сразу готовьте порцию побольше. И ещё один небольшой, но очень важный лайфхак: попробуйте вместо апельсинов таким же образом приготовить лимоны — это тоже обалденно вкусно!