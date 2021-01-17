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Обалденный пирог из замороженного кефира

Обалденный пирог из замороженного кефира

Лёгкий и воздушный пирог-запеканка из обычного кефира. Для этого рецепта кефир нужно сначала заморозить, а затем разморозить, чтобы получить аналог сливочного крем-сыра. Который, кстати, является очень дорогостоящим. Десерт получается очень вкусным, на мой вкус намного лучше, чем творожная запеканка или чизкейк. Подавать такой пирог можно просто так или с любыми добавками на свой вкус – растопленным шоколадом, жидкой карамелью, сиропом и т.д.

Ингредиенты (на форму 22 см):

  • кефир замороженный 3,2% жирности – 2,5 л
  • сахар – 200 г
  • яйца – 4 шт.
  • сливки 33% – 250 мл
  • мука – 15 г
  • соль – щепотка

Обалденный пирог из замороженного кефира

Рецепт приготовления пирога из замороженного кефира:

Итак, кефир в упаковке отправляем в морозилку до полной заморозки. Затем достаем, снимаем упаковку и кладем в посуду застеленную марлей. Оставляем так на ночь.

Обалденный пирог из замороженного кефира

За это время кефир разморозится, сыворотка стечет, в марле останется масса, напоминающая крем-сыр (плотной, но мягкой консистенции, хорошо держит форму). Для приготовления пирога нам понадобится 500 г такого сыра.

Обалденный пирог из замороженного кефира

Когда разобрались с кефиром, переходим непосредственно к приготовлению нашего десерта. В миску разбиваем яйца, добавляем сахар и щепотку соли.

Обалденный пирог из замороженного кефира

Взбиваем массу миксером.

Обалденный пирог из замороженного кефира

Теперь сюда же добавляем наш крем-сыр из кефира.

Размешиваем миксером до получения однородной консистенции.

Обалденный пирог из замороженного кефира

Теперь вливаем жирные сливки.

Обалденный пирог из замороженного кефира

Через сито просеиваем в миску муку. Хорошо перемешиваем миксером.

Обалденный пирог из замороженного кефира

Готовое тесто должно получиться по консистенции немного гуще, чем на блины.

Обалденный пирог из замороженного кефира

Форму для выпечки застилаем бумагой. Кстати, чтобы бумага лучше прилегала, её можно сначала смять руками в комок, а затем распрямить и выложить. Смазываем её растительным маслом и выливаем тесто.

Обалденный пирог из замороженного кефира

Отправляем в разогретую духовку и выпекаем около 40 минут при 200 С. Имейте ввиду, что готовый пирог должен сверху стать румяным, но если потрясти форму, он будет мягким и нестабильным, как желе. Это нормально. Нужно выключить нагрев и оставить выпечку в выключенной духовке до полного остывания. Только затем снимаем форму и бумагу.

Обалденный пирог из замороженного кефира

Перед подачей можно присыпать пирог сахарной пудрой и украсить по собственному желанию.

Обалденный пирог из замороженного кефира

Если вы хотите, чтобы срез при нарезании десерта был ровным, нужно не просто дать остыть, но и подержать в холодильнике.

Обалденный пирог из замороженного кефира

Приятного аппетита!

 

 

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сладкая выпечка
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