Обалденный пирог из замороженного кефира

Лёгкий и воздушный пирог-запеканка из обычного кефира. Для этого рецепта кефир нужно сначала заморозить, а затем разморозить, чтобы получить аналог сливочного крем-сыра. Который, кстати, является очень дорогостоящим. Десерт получается очень вкусным, на мой вкус намного лучше, чем творожная запеканка или чизкейк. Подавать такой пирог можно просто так или с любыми добавками на свой вкус – растопленным шоколадом, жидкой карамелью, сиропом и т.д.

Ингредиенты (на форму 22 см):

кефир замороженный 3,2% жирности – 2,5 л

сахар – 200 г

яйца – 4 шт.

сливки 33% – 250 мл

мука – 15 г

соль – щепотка

Рецепт приготовления пирога из замороженного кефира:

Итак, кефир в упаковке отправляем в морозилку до полной заморозки. Затем достаем, снимаем упаковку и кладем в посуду застеленную марлей. Оставляем так на ночь.

За это время кефир разморозится, сыворотка стечет, в марле останется масса, напоминающая крем-сыр (плотной, но мягкой консистенции, хорошо держит форму). Для приготовления пирога нам понадобится 500 г такого сыра.

Когда разобрались с кефиром, переходим непосредственно к приготовлению нашего десерта. В миску разбиваем яйца, добавляем сахар и щепотку соли.

Взбиваем массу миксером.

Теперь сюда же добавляем наш крем-сыр из кефира.

Размешиваем миксером до получения однородной консистенции.

Теперь вливаем жирные сливки.

Через сито просеиваем в миску муку. Хорошо перемешиваем миксером.

Готовое тесто должно получиться по консистенции немного гуще, чем на блины.

Форму для выпечки застилаем бумагой. Кстати, чтобы бумага лучше прилегала, её можно сначала смять руками в комок, а затем распрямить и выложить. Смазываем её растительным маслом и выливаем тесто.

Отправляем в разогретую духовку и выпекаем около 40 минут при 200 С. Имейте ввиду, что готовый пирог должен сверху стать румяным, но если потрясти форму, он будет мягким и нестабильным, как желе. Это нормально. Нужно выключить нагрев и оставить выпечку в выключенной духовке до полного остывания. Только затем снимаем форму и бумагу.

Перед подачей можно присыпать пирог сахарной пудрой и украсить по собственному желанию.

Если вы хотите, чтобы срез при нарезании десерта был ровным, нужно не просто дать остыть, но и подержать в холодильнике.

Приятного аппетита!