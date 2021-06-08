Клубничное масло. Для самых вкусных летних бутербродов

Просто смешайте обычное сливочное масло с ягодным пюре, и оно станет намного интереснее. А румяные тосты с ним вполне способны заменить десерт.

Ингредиенты

Сливочное масло200–230 г

Крупная клубника3–5 штук

Сахар50 г

Приготовление