Клубничное масло. Для самых вкусных летних бутербродов

Просто смешайте обычное сливочное масло с ягодным пюре, и оно станет намного интереснее. А румяные тосты с ним вполне способны заменить десерт.
Ингредиенты
Сливочное масло200–230 г
Крупная клубника3–5 штук
Сахар50 г
Приготовление
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1․
Заранее достаньте масло из холодильника, чтобы оно стало мягким.
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2․
Пюрируйте клубнику в блендере. Добавьте сахар и масло и взбейте до однородности.
Обычный сахар можно заменить пудрой.
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3․
Переложите масло в креманку и уберите в холодильник, чтобы оно стало твёрдым.
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