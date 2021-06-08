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Клубничное масло. Для самых вкусных летних бутербродов

Клубничное масло. Для самых вкусных летних бутербродов

Просто смешайте обычное сливочное масло с ягодным пюре, и оно станет намного интереснее. А румяные тосты с ним вполне способны заменить десерт.

Ингредиенты

Сливочное масло200–230 г

Крупная клубника3–5 штук

Сахар50 г

Приготовление

  1. 1․

    Заранее достаньте масло из холодильника, чтобы оно стало мягким.

  2. 2․

    Пюрируйте клубнику в блендере. Добавьте сахар и масло и взбейте до однородности.

    Обычный сахар можно заменить пудрой.

  3. 3․

    Переложите масло в креманку и уберите в холодильник, чтобы оно стало твёрдым.

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