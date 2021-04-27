Рецепты тушенной и жаренной на сковороде капусты

Белокочанная капуста — универсальный овощ. Его мы часто встречаем в супах и вторых блюдах, готовим запеканки и биточки, печем знаменитые «бабушкины» пирожки с ароматной начинкой, делаем голубцы. Из молодой капусты готовят даже стейки! Спешим поделиться с вами подборкой рецептов тушенной и жаренной на сковороде капусты, которая пригодится для составления повседневного рациона.

Несколько общих советов по приготовлению капусты

Используйте молодую капусту с зелеными сочными листьями. При выборе кочана в магазине обратите внимание на его плотность. Он не должен быть мягким и поврежденным. Чтобы нашинковать капусту тонко, воспользуйтесь специальным ножом-шинковкой или теркой-мандолиной. Для того чтобы нарезать овощ с помощью ножа, разделите кочан на четвертинки. Зафиксируйте одну на разделочной доске и шинкуйте вертикальными движениями по направлению от края к кочерыжке. Если молодую капусту найти не удалось, возьмите обычную, но после шинковки тщательно помните ее руками вместе с небольшим количеством соли. Для некоторых блюд такую капусту необходимо предварительно отварить. Чтобы вкус блюда был более интенсивным, попробуйте смешать свежую капусту с квашеной и потушить их вместе.

Универсальный рецепт тушенной на сковороде капусты

С помощью этого нехитрого рецепта вы сможете приготовить большое количество разных блюд. Добавляя к капусте мясо, курицу, картошку, сезонные овощи, копчености, грибы и даже рыбу, с легкостью сделаете свой рацион разнообразным.

Ингредиенты:

капуста — 600 г

морковь — 1 шт.

лук репчатый — 1 шт.

томатная паста — 1 ст. л.

кипяток — 150 мл

растительное масло — 4 ст. л.

сахар белый — 1 ч. л.

соль, перец — по вкусу

Способ приготовления:

Капусту нашинкуйте, посолите и немного помните руками. Оставьте для размягчения на 10–15 минут. Натрите очищенную морковь на крупной терке или нарежьте соломкой. Обжарьте вместе с капустой на растительном масле 10 минут. Добавьте к овощам измельченный репчатый лук и продолжайте жарить еще четыре минуты. Для того чтобы овощи получились «карамельными», отправьте в сковороду одну ложку сахара, накройте крышкой и томите на медленном огне около 10–12 минут. Откройте крышку, положите к капусте томатную пасту, перец и соль по вкусу, влейте воду. Тушите 20 минут до готовности, не забывая помешивать.

Капуста с копченостями и тмином

Основа этого яркого и сытного блюда — обычная тушеная капуста, к которой добавляются ваши любимые копчености. Для приготовления подойдет не только глубокая сковорода, но также и мультиварка.

Ингредиенты:

капуста — 500 г

морковь — 1 шт.

лук репчатый — 1 шт.

чеснок — 2 зубчика

томатная паста — 2 ст. л.

свиные порционные копченые ребрышки — 8 шт.

копченый или сыровяленый бекон — 6 полосок

тмин — на кончике ножа

соль, перец — по вкусу

Способ приготовления:

Нарежьте мелко сырокопченый бекон, слегка обжарьте на сухой сковороде, пока из него не начнет вытапливаться жир. На этом жире поджарьте нашинкованную капусту и морковь, затем добавьте лук. Отправьте к капусте томатную пасту, воду и продолжайте тушить на медленном огне. Параллельно на отдельной сковороде слегка обжарьте свиные ребрышки, чтобы их вкус раскрылся. Добавьте к капусте разогретые ребра, тмин и нарубленный чеснок. Продолжайте томить под крышкой до полного испарения влаги. Тмин предварительно советуем растереть в ступке.

Гуляш из курицы с молодой капустой

Практически все рецепты капусты на сковороде можно дополнить мясом, птицей или рыбой, а с добавлением жирных сливок или сметаны ваше блюдо станет еще нежнее.

Ингредиенты:

молодая капуста — 300 г

куриное филе (грудка или бедра) — 300 г

репчатый лук — 1 шт.

томатная паста — 1 ст. л.

сливки 20% — 3 ст. л.

растительное масло — 3 ст. л.

сладкая сухая паприка — 1 ч. л. без горки

соль, перец — по вкусу

сметана для подачи — 80 г

зелень — по вкусу

Способ приготовления:

Куриное филе нарежьте небольшими кусочками, капусту и лук мелко нашинкуйте. На растительном масле обжарьте курицу до легкой корочки, убавьте огонь. Лук нарежьте произвольно и добавьте к мясу. Перемешайте содержимое сковороды и жарьте 3 минуты. Следом отправьте капусту и томатную пасту, обжаривайте, пока капуста не станет мягкой. Посолите и поперчите. Добавьте чайную ложку ароматной паприки и сливки. Продолжайте тушить на медленном огне еще пять минут. Паприка придаст блюду классический аромат венгерского гуляша. Подавайте блюдо со сметаной, зеленью и отварным картофелем в качестве гарнира.

Пряная капуста с сосисками «Холостяцкая»

Этот рецепт тушенной на сковороде капусты можно смело назвать холостяцким. Блюдо готовится быстро, а ингредиенты понадобятся самые обыкновенные. По желанию можно добавить замороженный или консервированный зеленый горошек.

Ингредиенты:

капуста свежая — 500 г

лук репчатый — 1 шт.

морковь — 1 шт.

острый кетчуп или готовый томатный соус — 1 ст. л.

сосиски молочные или сливочные — 3 шт.

подсолнечное рафинированное масло для жарки — 3 ст. л.

вода — 200 мл

соль — по вкусу

лавровый лист — 2 шт.

Способ приготовления:

Лук с морковью обжарьте до полуготовности. Нарежьте капусту и отправьте на сковороду. Готовьте овощи вместе около 10 минут. Из них будет выделяться влага, так что постоянно перемешивайте содержимое лопаткой, чтобы не пригорало. Добавьте в сковороду кетчуп, соль, перец, стакан кипятка и лавровый лист, закройте крышкой и тушите 20 минут. Нарежьте сосиски кружочками и отправьте к капусте за 5–7 минут до ее готовности.

Бигос по-польски

Густое и насыщенное блюдо из капусты называется «бигос» или «бигус». Оно покоряет своим терпким вкусом и ароматом. Это гордость польской кухни. Бигос — не просто жаренная на сковороде капуста с мясом, это целая симфония вкусов, требующая от кулинара времени и терпения. Рецептов этого уникального кушанья не счесть, они варьируются в зависимости от предпочтений хозяек и особенностей региона. Для приготовления понадобится глубокая сковорода, сотейник или казан. Бигос — отличное блюдо для приготовления на открытом огне. Предлагаем пошаговый рецепт от «Едим Дома».

Ингредиенты:

капуста свежая — 1 кг

капуста квашеная — 600 г

лук репчатый — 2 шт.

кровяная колбаса — 500 г

копченые куриные окорочка — 2 шт.

свинина (мякоть) — 700 г

чернослив (желательно копченый) — 150 г

чеснок — одна головка

темное пиво — 0,5 л

паприка сухая сладкая — 20 г

масло растительное — 50 мл

набор специй: кориандр, тимьян, тмин, семена укропа, лавровый лист, острый красный перец — по вкусу

соль, сахар — по вкусу

Способ приготовления:

Подготовьте оба вида капусты. Свежую тонко нашинкуйте и разомните с солью, с квашеной слейте рассол (не выливайте его, он понадобится в процессе приготовления). Свинину нарежьте крупно, со стороной около 5–6 см. Обжарьте на сильном огне до корочки. Добавьте к мясу копченую курицу и лук, нарезанный полукольцами. Обжаривайте до мягкости лука. Курицу можно не отделять от костей, они придадут насыщенности. Сначала к мясу добавьте свежую капусту, пусть она немного поджарится. Затем положите квашеную. Жарьте 5–7 минут, постоянно помешивая. Вылейте в бигос пиво и рассол. Жидкость должна полностью покрыть мясо и капусту. Если этого не произошло, долейте воды. Добавьте соль, лавровый лист и паприку. Закройте бигос крышкой и тушите один час на медленном огне. На отдельной сковороде обжарьте кружочки кровяной колбасы. Нарубите мелко чернослив. Прогрейте специи на горячей сковороде, измельчите в ступке. Отправьте в бигос оставшиеся ингредиенты: колбасу, чернослив и специи. Тушите еще 10–15 минут. За 5 минут до готовности добавьте измельченный чеснок. На данном этапе можно попробовать бигос и, если нужно, положить немного сахара или соли. Готовый бигос должен настояться один час. Самые терпеливые будут вознаграждены великолепным вкусом, если попробуют блюдо только на следующий день.

Красная капуста по-чешски

Классический гарнир чешской национальной кухни — краснокочанная тушеная капуста. Чаще всего ее подают к утке или кролику вместе с хлебными кнедликами. Попробуйте приготовить это красивое блюдо рубинового цвета у себя дома.

Ингредиенты:

капуста краснокочанная — 800 г

лук (красный или репчатый) — 1 шт.

утиный или свиной жир (можно заменить на растительное масло) — 2 ст. л.

уксус столовый — 100 мл

сахар — 3 ст. л.

тмин — на кончике ножа

корица — щепотка

мука грубого помола — 1 ст. л.

соль — по вкусу

Способ приготовления:

Капусту нашинкуйте, а лук нарежьте тонкими полукольцами. На растопившемся жире обжарьте лук, в конце добавьте щепотку тмина и корицы. К золотистому луку отправьте капусту, соль, сахар и уксус. Перемешайте и томите 30–40 минут на среднем огне. Не забывайте помешивать и, если нужно, доливать воду. Когда жидкость почти испарилась, добавьте к капусте муку и готовьте еще 10 минут.

Cтейк из капусты

Легкое и полезное блюдо — зажаренный на сковороде ломтик сочной капусты с пряными травами и ароматным маслом. Для этого рецепта советуем взять молодую капусту с зелеными листьями.

Ингредиенты:

молодая капуста — 1 небольшой кочан

сливочное масло — 50 г

оливковое масло — 2 ст. л.

чеснок — 1 зубчик

ароматные травы — по вкусу

соль — по вкусу

лимон — половина

Способ приготовления:

Капусту нарежьте на стейки толщиной 2–3 см. Оставьте кочерыжку — она не даст стейку развалиться. Влейте в разогретую сковороду оливковое масло, растопите в нем сливочное. Тыльной стороной ножа придавите чесночный зубчик и обжарьте его в масле. После этого чеснок можно извлечь. Добавьте в масло пряные травы, их аромат в горячей среде раскроется быстрее. Если капуста молодая и сочная, отправьте ее жариться на масле до румяной корочки с двух сторон. На это потребуется 4–5 минут для каждой стороны. Если вы не уверены, что капуста достаточно сочная, проварите ее в подсоленной воде 3–4 минуты, тщательно просушите кухонным полотенцем и только затем жарьте. Не бойтесь передержать капусту. Чуть пригорев, она лишь приобретет интенсивный карамельный привкус и аромат дымка. Готовую капусту щедро посолите, полейте соком лимона. Подавайте как самостоятельное блюдо или гарнир.

Капуста с мясным фаршем в сковороде

Предлагаем еще один вариант быстрого и сытного ужина. Фарш вы можете выбрать на свой вкус. Отсутствие быстрых углеводов в блюде делает его легким. А если вы планируете готовить капусту с фаршем на обед, то отварите на гарнир немного риса. Вы получите вариацию ленивых голубцов.

Ингредиенты:

капуста белокочанная — 800 г

фарш мясной — 350 г

морковь — 1 шт.

лук — 1 шт.

томатная паста — 2 ст. л.

растительное масло — 3 ст. л.

соль, перец — по вкусу

Способ приготовления:

Нарежьте тонко капусту и лук, морковь натрите на терке. На подсолнечном масле обжарьте фарш, разбивая его лопаткой. Добавьте сначала к фаршу лук, через три минуты — морковь. Через пять минут отправьте в сковороду нарезанную капусту. Влейте воду и тушите под крышкой 10 минут. Если капуста молодая, то она станет мягкой через 20 минут, для «зимней» капусты потребуется 40 минут. Если необходимо, подлейте воды. Когда капуста станет мягкой, добавьте специи, томатную пасту и доведите до готовности под крышкой.

Драники из капусты со шпинатом

Помимо многочисленных вариаций солянок, из капусты можно приготовить аппетитные золотистые драники. Это еще одно вкусное блюдо из капусты на сковроде, которое можно подать как на завтрак, так и на обед.

Ингредиенты:

капуста молодая — 150 г

яйца куриные — 1 шт.

шпинат свежий — 1 большая горсть

мука пшеничная — 2 ст. л.

масло для жарки — 3 ст. л.

зелень — по вкусу

соль, перец — по вкусу

Способ приготовления: