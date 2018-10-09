Фольга или пергамент: что использовать?

Как часто вы задумываетесь над тем, что взять для выпечки – фольгу или бумагу для запекания? Чаще всего, мы просто берем то, что ближе лежало, вне зависимости от того печем ли мы печенье или готовим мясо в духовке. Но на самом деле есть несколько правил, которыми можно и нужно руководствоваться. Вот они:..

Курица или индейка: фольга

Как запекать курицу или индейку большинство из нас знают совершенно точно: постелить на противень фольгу, положить на нее птицу сверху, смазать маслом, посыпать приправами, а затем обернуть в дополнительный слой фольги. За полчаса до готовности нужно развернуть фольгу и дать курице подрумяниться.

Пергамент для этих целей не подойдет, поскольку им сложно будет что-либо обернуть также хорошо как и при помощи фольги.

Рыба: и фольга, и пергамент

Здесь все зависит от того, что вы хотите получить на выходе. Если положить рыбу в специальный бумажный карман и добавить туда овощи, приправы и немного лимонного сока, то пергамент сохранит влагу и ароматы и рыба получится нежной и сочной.

Если же хочется более поджаренную рыбу, то нужно выбирать фольгу.

Овощи: и фольга, и пергамент

Здесь разделение идет не по типам овощей, а по температуре, при которой вы их запекаете.

Если температура при готовке блюда не будет превышать 210 градусов, то можно использовать бумагу для запекания, если она поднимется выше – берите фольгу.

Другой момент, который нужно иметь ввиду – это наличие или отсутствие хрустящей корочки. Если вам этот момент принципиален, то используйте пергамент, а если хочется мягких овощей – фольгу.

Печенье: пергамент

Обычно печенье пекут на бумаге для выпекания. Это делается для того, чтобы оно не ломалось и пропекалось равномерно.

В принципе, если дома нет пекарской бумаги, то можно использовать и фольгу, но надо быть готовым к тому, что печенье будет темнее и будет хуже держать форму.

Брауни: фольга

Фольга лучше принимает любую форму, поэтому в случае с брауни лучше использовать именно ее вместо пергамента.

К чему меньше прилипает?

Считается, что прилипать к пергаменту не должно ничего и никогда. А вот с фольгой дело обстоит иначе – она может быть двух видов: неприлипающая и плотная фольга. Так вот последняя – если ее не смазать маслом – к пище таки прилипнет. Имейте это ввиду.

Нужно ли смазывать маслом бумагу для выпекания?

В большинстве случаев этого делать не нужно. Слегка припудрить мукой пергамент можно только в случае если тесто на ваш взгляд очень липкое.

Какой стороной заворачивать в фольгу?

Если вы используете толстую фольгу, то нет никакой разницы как заворачивать. Если у вас фольга с неприлипающим покрытием, то матовую.

Зачем вообще использовать фольгу или пергамент?

Оба этих материала придуманы для того, чтобы при готовке еда не прилипала к противню и его легче было мыть. Кроме того, в случае их использования, можно уменьшить количество масла в блюде.