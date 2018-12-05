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Корейка фаршированная с корнеплодами в сметане

Корейка фаршированная с корнеплодами в сметане

Корейка - нарезать на порции и приготовить на гриле, срезать с кости и запечь, какой гарнир приготовить? А, что если вместе - и мясо, и гарнир одновременно? Так и приготовим!

Корейка фаршированная с корнеплодами в сметане

Корейка фаршированная с корнеплодами в сметане.

1 кг корейки,
600 г картофеля,
600 г корневого сельдерея,
250 г моркови,
300 г жирной домашней колбасы,
150 г сметаны,
50 г жира,
1 ч. л. муки,
1 ст. л. паприки,
соль, черный молотый перец, тмин (целый), сухой сладкий перец лепестками.

Корейка фаршированная с корнеплодами в сметане

Приготовление

Мясо обмыть и обсушить.
Теперь о начинке - у меня сыро-подкопченная колбаса , приготовленная для дальнейшей тепловой обработки. Там достаточно специй, сала, вяленого мяса. Очистив от оболочки, я получил великолепный фарш для начинки. Если такой колбаски нет - приготовить можно наполнение из жирной подкопченной грудинки, добавив чеснок и специи или просто кусочками порезать копчёное сало, ветчину и добавить грибы, к примеру.

Вот пример фарша:
300 г фарша,
100 г ветчины,
100 г бекона,
100 г жареные семечки тыквы.

Проделать длинным ножом отверстие вдоль мякоти корейки.
А теперь «секрет» засовывания фарша внутрь мяса ( при отсутствии специальных девайсов для набивки). Необходимо взять деревянный брусок цилиндрической формы, диаметром около 4 см.
- можно использовать каталку для теста. У меня в дело идёт колотушка деревянная - ручка и в конце утолщение. В отверстие, проделанное ножом, вставить брусок и, постепенно вынимая брусок, заполнять фаршем мясо. Если брусок сидит плотно - он выполняет роль всасывающего поршня и фарш легко проникает за ним.

Корейка фаршированная с корнеплодами в сметане

Итак мясо подготовлено.

Корейка фаршированная с корнеплодами в сметане

Сельдерей, картофелины, морковь очистить порезать.

В толстостенную посуду даем жир и помещаем туда нарезанные корнеплоды. Солим, перчим, добавляем специи, 100 гр. воды.

Корейка фаршированная с корнеплодами в сметане

Корейку натереть солью и перцем. Сверху на овощи кладём подготовленную корейку, накрываем крышкой и отправляем в духовку 200 оС на полчаса.

Корейка фаршированная с корнеплодами в сметане

Из сметаны, воды, муки и паприки приготовить заливку и добавить к мясу. Уменьшить температуру до 180 оС, продолжить тушение под крышкой. Через 20 мин крышку открыть, сделать неглубокие надрезы по салу и продолжить запекание, включив режим «гриль», ещё 20 мин.

Корейка фаршированная с корнеплодами в сметане

Приготовленное, зарумянившееся мясо вынуть из духовки, переложить на блюдо и дать постоять 10-15 минут (прикрыв фольгой). Овощи накрыть крышкой и оставить в выключенной духовке, пока нарежем мясо.

Корейка фаршированная с корнеплодами в сметане

Нарезать мясо ломтиками, по рёбрам.

Корейка фаршированная с корнеплодами в сметане

Вот и готово блюдо. Наложить на блюдо овощи, сверху кусок мяса и подать.

Корейка фаршированная с корнеплодами в сметане

Приятного аппетита! Корейка фаршированная с корнеплодами в сметане
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