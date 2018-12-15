Готовим вкусные картофельные шарики из пюре во фритюре

Из обычного картофеля очень просто можно приготовить изумительный гарнир или закуску — картофельные шарики в панировочных сухарях. Хрустящие снаружи и воздушные внутри, они так и таят во рту. Попробовав раз это блюдо в баре лет десять назад, я в него влюбилась и пару-тройку раз даже пыталась приготовить. Но у меня картофельные шарики не получалось такими нежными, или вовсе не получались шариками. Но через некоторое время я все-таки разгадала секреты этого казалось бы простого блюда и воспроизвела его в точности, каким я его когда-то пробовала. И этими секретами и самим рецептом картофельных шариков делюсь с Вами. Подавать блюдо рекомендую с соусом на Ваш выбор.

Ингредиенты:

1 кг картофеля;

2 ст.л. муки;

1 яйцо;

150-200 г панировочных сухарей;

соль, перец по вкусу.

Пошаговый рецепт картофельных шариков фри

1. Клубни картофеля очищаем, промываем и отвариваем до готовности. Сливаем всю воду, картофель перекладываем в миску.

2. Небрежно толчем толкучкой не больше минуты. Цель данных действий — лишь слегка размять картофель, чтобы не было больших кусочков. А вот и первый секрет шариков — картофель не должен превратиться в гладкое пюре, иначе шарики тяжело будет сформировать. А если и получится, то они будут плохо держать форму и с ними тяжело будет дальше работать.

Поэтому удобный и привычный блендер или миксер откладываем в сторону и берем обычную толкучку для пюре или вилку.

3. Высыпаем 2 ст.л. муки, солим и перчим, разбиваем яйцо. Теперь быстро перемешиваем все вилкой до однородности.

4. На кухонную доску высыпаем часть панировочных сухарей и разравниваем. Готовое грубое пюре набираем мокрой (смоченной холодной водой) ложкой и скатываем мокрыми руками шарики. Выкладываем в панировочные сухари. Обваливаем.

6. Большую плоскую тарелку или доску застилаем пищевой пленкой и выкладываем обваленные в сухарях картофельные шарики. Ставим в морозильник минимум на 3 часа, чтобы шарики хорошо схватились. А это второй секрет приготовления — перед тем как бросать шарики в кипящее масло их следует заморозить. Тогда они получатся красивыми и упругими.

7. Когда шарики хорошенько затвердеют, можно продолжать приготовление. В казанок или во фритюр наливаем растительное масло, чтобы в него полностью погрузились шарики. Ставим на средний огонь и хорошенько разогреваем масло.

8. На большую плоскую тарелку выкладываем бумажное полотенце.

9. Замороженные картофельные шарики жарим порциями по 5-7 штук.

10. Перемещаем шарики в кипящее масло и обжариваем 1 минуту. Будьте осторожны с кипящим маслом, не делайте сильный огонь.

11. Аккуратно вынимаем готовые картофельные шарики и даем маслу немного стечь, держа ровно над казанком. Затем перекладываем на бумажное полотенце, чтоб впиталось лишнее масло.

Хрустящие картофельные шарики готовы! Убираем бумажное полотенце. Картофельные шарики подаем горячими с приготовленным заранее соусом. Приятного аппетита!