Яблочное печенье "Простушка"

Всем привет! Сегодня готовим вкусное печенье к чаю из самых доступных продуктов.

Ингредиенты

Яблоки – 100 гр.

Груши – 100 гр.

Яйца – 1 шт.

Сливочное/растительное масло – 35 гр.

Мука любая 160 гр. (у меня кукурузная 100 гр.+ рисовая 60 гр.)

Разрыхлитель – 1.5 ч.л.

Соль - щепотка

*Если любите пряное печенье, добавьте по щепотке корицы, имбиря и мускатного ореха

*яйцо можно заменить сливочным/растительным маслом 40 гр.

*можно готовить из одних яблок или из груш, можно частично заменить бананом или сухофруктами (изюм, курага, финики)

Способ приготовления

Смешать в миске яблоки и груши, натертые на терку или пробитые в блендере с растопленным сливочным маслом и яйцом. Затем добавить муку, разрыхлитель и смесь пряностей. Должно получиться липковатое тесто.



Из него сформировать шарики, разложить на небольшом расстоянии друг от друга на противне с пергаментом. Расплющить.

Выпекать в разогретой духовке до 180*С 20-25 минут.