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Яблочное печенье "Простушка"

Всем привет! Сегодня готовим вкусное печенье к чаю из самых доступных продуктов.

Ингредиенты

  • Яблоки – 100 гр.
  • Груши – 100 гр.
  • Яйца – 1 шт.
  • Сливочное/растительное масло – 35 гр.
  • Мука любая 160 гр. (у меня кукурузная 100 гр.+ рисовая 60 гр.)
  • Разрыхлитель – 1.5 ч.л.
  • Соль - щепотка

*Если любите пряное печенье, добавьте по щепотке корицы, имбиря и мускатного ореха

*яйцо можно заменить сливочным/растительным маслом 40 гр.
*можно готовить из одних яблок или из груш, можно частично заменить бананом или сухофруктами (изюм, курага, финики)

 

Яблочное печенье "Простушка"

Способ приготовления

Смешать в миске яблоки и груши, натертые на терку или пробитые в блендере с растопленным сливочным маслом и яйцом. Затем добавить муку, разрыхлитель и смесь пряностей. Должно получиться липковатое тесто.


Из него сформировать шарики, разложить на небольшом расстоянии друг от друга на противне с пергаментом. Расплющить.

Выпекать в разогретой духовке до 180*С 20-25 минут. 

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сладкая выпечка
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