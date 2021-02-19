Жареный рис: 3 рецепта на каждый день

Захотелось мне как-то приготовить жареный рис… Время от времени меня дико носит в сторону Азии, и я начинаю активно готовить что-то типичное в течение 2-3 дней, пока не отпустит. Но как-то никогда я не снимала ничего на эту тему. А тут решила: это быстро, это вкусно, это вариативно… Почему бы не снять? И сняла! Принимайте.
Самая удобная для меня штука с жареным рисом в том, что можно отварить сразу большую порцию, и каждый вечер минут за 5-10 соображать себе разные ужины. Удвою: разные! Жуть как не люблю однообразие…
Для материала я специально рецепты придумала такие, которые одновременно простотой еще и очень яркие, самобытные. Так и получилась подборка из приближенного к традиционному жареному рису по-азиатски + рис с овощами по-мексикански + нежнейший рис в стиле «ризотто».
Рис
Какой брать рис для этих рецептов? Берите тот, который есть, и который любите.
Да, стандартно для рецептов такого плана берут длиннозерный рис, чтобы получить максимально рассыпчатую текстуру. Но если, скажем, вы больше любите круглый рис — почему нет? И это — еще один плюс вариативности: берем один рецепт, используем разные сорта риса — и получаем обновленный гарнир.
А еще! А еще…
А еще «легким движением руки» каждый из этих гарниров может стать полноценным основным блюдом.О том, как это сделать, говорю ближе к концу видео.
Жареный рис: 3 рецепта (видео)
Список ингредиентов к рецептам
Жареный рис с овощами по-мексикански
- 0,5 ст. сухого риса или 300 г отварного
- 200 г мексиканской смеси
- 50-70 г подкопченного бекона или грудинки
- 4-5 веточек петрушки
- соль и перец
- копченая паприка, если любите и она у вас есть
Жареный рис в азиатском стиле
- 0,5 ст. сухого риса или 300 г отварного
- 2 яйца
- 2-3 стебля зеленого лука
- 2 ст. л. соевого соуса
- 2 ст. л. растительного масла
- 0,5 ч. л. сухого имбиря
- 0,25 ч. л. молотого кориандра
- 1 з. свежего или 0,25 ч. л. сушеного чеснока
- соль и перец
- острый перец, соус типа Табаско или Шрирача, если хочется остроты
Жареный рис в стиле ризотто
- 0,5 ст. сухого риса или 300 г отварного
- 150 г зеленого горошка
- 1 небольшая или 0,5 средней луковицы
- 50 г (1 ст. л. с горкой) жирной сметаны или сливок 33%
- 20-30 г выдержанного сыра типа Пармезан или Чеддер для усиления вкуса
- 1 ч. л. топленого масла
- соль и перец
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