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Жареный рис: 3 рецепта на каждый день

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Захотелось мне как-то приготовить жареный рис… Время от времени меня дико носит в сторону Азии, и я начинаю активно готовить что-то типичное в течение 2-3 дней, пока не отпустит. Но как-то никогда я не снимала ничего на эту тему. А тут решила: это быстро, это вкусно, это вариативно… Почему бы не снять? И сняла! Принимайте.

Самая удобная для меня штука с жареным рисом в том, что можно отварить сразу большую порцию, и каждый вечер минут за 5-10 соображать себе разные ужины. Удвою: разные! Жуть как не люблю однообразие…

Для материала я специально рецепты придумала такие, которые одновременно простотой еще и очень яркие, самобытные. Так и получилась подборка из приближенного к традиционному жареному рису по-азиатски + рис с овощами по-мексикански + нежнейший рис в стиле «ризотто».

Рис

Какой брать рис для этих рецептов? Берите тот, который есть, и который любите.

Жареный рис: 3 рецепта на каждый день

Да, стандартно для рецептов такого плана берут длиннозерный рис, чтобы получить максимально рассыпчатую текстуру. Но если, скажем, вы больше любите круглый рис — почему нет? И это — еще один плюс вариативности: берем один рецепт, используем разные сорта риса — и получаем обновленный гарнир.

А еще! А еще…

А еще «легким движением руки» каждый из этих гарниров может стать полноценным основным блюдом.

О том, как это сделать, говорю ближе к концу видео.

Жареный рис: 3 рецепта (видео)

Список ингредиентов к рецептам

Жареный рис: 3 рецепта на каждый день

Жареный рис с овощами по-мексикански

  • 0,5 ст. сухого риса или 300 г отварного
  • 200 г мексиканской смеси
  • 50-70 г подкопченного бекона или грудинки
  • 4-5 веточек петрушки
  • соль и перец
  • копченая паприка, если любите и она у вас есть

Жареный рис: 3 рецепта на каждый день

Жареный рис в азиатском стиле

  • 0,5 ст. сухого риса или 300 г отварного
  • 2 яйца
  • 2-3 стебля зеленого лука
  • 2 ст. л. соевого соуса
  • 2 ст. л. растительного масла
  • 0,5 ч. л. сухого имбиря
  • 0,25 ч. л. молотого кориандра
  • 1 з. свежего или 0,25 ч. л. сушеного чеснока
  • соль и перец
  • острый перец, соус типа Табаско или Шрирача, если хочется остроты

Жареный рис: 3 рецепта на каждый день

Жареный рис в стиле ризотто

  • 0,5 ст. сухого риса или 300 г отварного
  • 150 г зеленого горошка
  • 1 небольшая или 0,5 средней луковицы
  • 50 г (1 ст. л. с горкой) жирной сметаны или сливок 33%
  • 20-30 г выдержанного сыра типа Пармезан или Чеддер для усиления вкуса
  • 1 ч. л. топленого масла
  • соль и перец

 

 

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