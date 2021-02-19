Жареный рис: 3 рецепта на каждый день

Захотелось мне как-то приготовить жареный рис… Время от времени меня дико носит в сторону Азии, и я начинаю активно готовить что-то типичное в течение 2-3 дней, пока не отпустит. Но как-то никогда я не снимала ничего на эту тему. А тут решила: это быстро, это вкусно, это вариативно… Почему бы не снять? И сняла! Принимайте.

Самая удобная для меня штука с жареным рисом в том, что можно отварить сразу большую порцию, и каждый вечер минут за 5-10 соображать себе разные ужины. Удвою: разные! Жуть как не люблю однообразие…

Для материала я специально рецепты придумала такие, которые одновременно простотой еще и очень яркие, самобытные. Так и получилась подборка из приближенного к традиционному жареному рису по-азиатски + рис с овощами по-мексикански + нежнейший рис в стиле «ризотто».

Рис

Какой брать рис для этих рецептов? Берите тот, который есть, и который любите.

Да, стандартно для рецептов такого плана берут длиннозерный рис, чтобы получить максимально рассыпчатую текстуру. Но если, скажем, вы больше любите круглый рис — почему нет? И это — еще один плюс вариативности: берем один рецепт, используем разные сорта риса — и получаем обновленный гарнир.

А еще! А еще…

А еще «легким движением руки» каждый из этих гарниров может стать полноценным основным блюдом.

Жареный рис: 3 рецепта (видео)

О том, как это сделать, говорю ближе к концу видео.

Список ингредиентов к рецептам

Жареный рис с овощами по-мексикански

0,5 ст. сухого риса или 300 г отварного

200 г мексиканской смеси

50-70 г подкопченного бекона или грудинки

4-5 веточек петрушки

соль и перец

копченая паприка, если любите и она у вас есть

Жареный рис в азиатском стиле

0,5 ст. сухого риса или 300 г отварного

2 яйца

2-3 стебля зеленого лука

2 ст. л. соевого соуса

2 ст. л. растительного масла

0,5 ч. л. сухого имбиря

0,25 ч. л. молотого кориандра

1 з. свежего или 0,25 ч. л. сушеного чеснока

соль и перец

острый перец, соус типа Табаско или Шрирача, если хочется остроты

Жареный рис в стиле ризотто