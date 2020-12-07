Зимнее лакомство! Что приготовить из хурмы

Хурма прекрасна не только сама по себе, она может стать отличной основой или ингредиентом для салата, напитка, десерта. Для всех любителей этого зимнего фрукта мы подготовили небольшую подборку удачных рецептов. Запоминайте!

Легкий зеленый салат

Если вы любите салаты с овощами и зеленью, обязательно попробуйте их в сочетании с хурмой. Получается удивительно вкусно и ярко.

Нам понадобится:

Хурма – 2 шт.;

Огурец – 1-2 шт.;

Руккола – 1 пучок;

Сыр – 50 грамм;

Горчица в зернах – 1 ч. л.;

Оливковое масло – 1.5 ст. л.;

Сахар – 1 щепотка (по желанию);

Соль и перец – по вкусу.

Зелень вымойте, обсушите и выложите в глубокую миску. Туда же отправьте нарезанную тонкими ломтиками хурму, сыр и огурец. Для приготовления заправки соедините горчицу, масло, соль и перец. Можно добавить щепотку сахара. Перемешайте заправку, полейте салат и подавайте к столу.

Запеченная свинина

На основное можно приготовить сочную свинину с фруктами. Получается фантастически ароматное и вкусное мясо.

Ингредиенты:

Свиная отбивная – 600-700 грамм;

Яблоко – 1 шт.;

Хурма – 1 шт.;

Луковица – 1 шт.;

Мед – 2 ст. л.;

Растительное масло – 1 ст. л.;

Соль и специи (перец, паприка, корица и т.д.) – по вкусу.

На сковороде разогрейте растительное масло.

Смузи

Мясо вымойте и как следует обсушите бумажной салфеткой. Выложите мясо целым куском на сковороду и на сильном огне обжарьте по паре минут со всех сторон. Снимите с огня и немного остудите. Острым ножом сделайте надрезы, не доходя до конца. Натрите солью и специями со всех сторон (в том числе в разрезах). Вымойте и нарежьте пластинками хурму, яблоко и кольцами лук. В каждый надрез поместите по кусочку лука, яблока и хурмы. Смажьте сверху немного медом и оберните фольгой. Выложите мясо на противень или в жаропрочную форму и отправьте в разогретую до 200 градусов духовку. Запекайте мясо около 1.5 часов до готовности.

Нужен полезный и легкий перекус? Приготовьте вкуснейший смузи.

Потребуется:

Йогурт – 1 стакан;

Консервированный ананас – 200 грамм;

Хурма – 2 шт.

Хурму вымойте и нарежьте небольшими кубиками. Соедините в чаше блендера хурму, ананасы и йогурт. Взбейте до однородности и сразу же подавайте смузи.

Печенье

На десерт можно испечь яркое и ароматное печенье.

Ингредиенты:

Хурма – 2 шт.;

Сахар – 120 грамм;

Сливочное масло – 50 грамм;

Орехи – 100 грамм;

Яйцо – 1 шт.;

Мука – 1 стакан (примерно);

Сода или разрыхлитель – 1/2 ч. л.;

Ваниль, корица и мускатный орех – 1 щепотка.

Хурму вымойте, обсушите и очистите. Мякоть порубите мелко или измельчите в блендере. Орехи измельчите в крошку. Яйцо взбейте с сахаром, добавьте размягченное сливочное масло и перемешайте. Выложите хурму и орехи. Всыпьте просеянную муку со специями и разрыхлителем. Перемешайте тесто до однородности. Противень застелите пергаментом. Тесто переложите в кондитерский мешок и отсадите печенье. Отправьте в разогретую до 180 градусов духовку и выпекайте минут 20 до готовности.

Творожный пирог

Для взрослых и детей можно испечь классный пирог на кефире с творогом. Хурма придает тесту не только вкус и аромат, но и яркий цвет.

Понадобится:

Хурма – 2 шт.;

Манная крупа – 1 стакан (примерно);

Кефир – 1 стакан;

Творог – 200 грамм;

Яйцо – 3 шт.;

Сахар – 1/2 стакана;

Ванилин, соль, разрыхлитель – 1 щепотка.

В миске соедините кефир с манной крупой, перемешайте и оставьте на 10-15 минут. Отдельно яйца взбейте с сахаром до однородности. Добавьте творог, ванилин для аромата, щепотку соли и разрыхлителя. Очистите хурму, измельчите мякоть и выложите в миску. Все тщательно перемешайте, добавьте манку и вымешайте тесто до однородности. Жаропрочную форму смажьте маслом или застелите пергаментом. Отправьте форму в разогретую до 180 градусов духовку и выпекайте пирог около 50-55 минут до готовности.

Слоеный салат с курицей и овощами

Это блюдо не только вкусное, но и оригинальное. Его смело можно подавать на праздничный стол или приготовить на романтический ужин.

Ингредиенты:

Куриное филе – 1 шт.;

Огурец – 1 шт.;

Сладкий перец – 1 шт.;

Хурма – 1 шт.;

Листья салата – 1 пучок;

Зеленый лук – 1 пучок;

Сок лимона – 1 ч. л.;

Растительное масло – 4 ст. л.;

Мед – 1 ч. л.;

Горчица – 1 ч. л.;

Соль и перец – по вкусу.

Курицу вымойте и отправьте вариться в подсоленной воде до готовности. Овощи вымойте и обсушите. Нарежьте очищенный перец и огурец небольшими кубиками, измельчите готовое филе. Хурму вымойте, обсушите и нарежьте кружочками. Два крайних кружочка нарежьте кубиками и отправьте к остальным ингредиентам в салатник. Для приготовления заправки соедините растительное масло с горчицей, медом, солью и специями. Перемешайте до однородности и добавьте в салатник. На тарелку для подачи выложите вымытые и обсушенные листья салата. Положите кружочек хурмы, а сверху – пару ложек салата ровным слоем. Снова кружочек хурмы и опять салат. Соберите таким образом салат и подавайте к столу.

Внести разнообразие в зимнее меню с помощью хурмы достаточно просто. Приятного аппетита!