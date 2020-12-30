Вегетарианское меню на Новый год

Даже не употребляя мясо и рыбу можно приготовить фантастически красивый и разнообразный праздничный стол. Если вам как раз нужны свежие идеи, изучите нашу подборку. Тут обязательно найдется то, что захочется поставить на новогодний стол.

Помидоры в карамели

Яркие и аппетитные, такие помидорки будут прекрасно смотреться на столе.

Ингредиенты:

Помидоры черри – 8-10 шт.;

Сахар – 2 ст. л.;

Вода – 1 ст. л.;

Кунжут – 1 ст. л.

В посуду с толстым дном всыпьте сахар, влейте воду и поставьте на огонь. Уваривайте, пока карамель не станет красивого золотистого цвета. Тем временем вымойте и обсушите помидоры. Аккуратно наколите каждый на шпажку. Опустите помидоры в карамель на 3-5 секунд и после опустите в кунжут (можно использовать смесь белого и черного). Все, выложите помидоры на тарелку для подачи и они готовы.

Пхали из грибов

Ароматная и насыщенная грузинская закуска вызовет настоящий восторг у всех, кто ее попробует.

Нам понадобится:

Грибы – 300 грамм;

Орехи грецкие – 60-70 грамм;

Луковица – 1 шт.;

Чеснок – 1-3 зубчика;

Уксус – 1 ст. л.;

Гранат и зелень – для декора;

Растительное масло – 1 ст. л.;

Соль, кориандр, перец, хмели-сунели – по вкусу.

На растительном масле обжарьте мелко нарезанный лук до золотистого цвета.

Корзиночки с сыром и шпинатом

Туда же отправьте нарезанные грибы, жарьте на среднем огне до готовности. На отдельной сковороде подсушите орехи, после отсудите и измельчите в чаше блендера. Следом отправьте в блендер чеснок, жареные грибы. Соедините грибы с орехами, добавьте по вкусу соль, специи, уксус. Тщательно перемешайте. Перед подачей украсьте закуску свежей зеленью и зернами граната.

Такие корзиночки можно приготовить с абсолютно любой начинкой, которая вам по душе. Тофу со шпинатом и помидорами – только одна из возможных идей.

Ингредиенты:

Тесто фило – 100 грамм;

Тофу – 200 грамм;

Шпинат – 1 пучок (или 100 грамм замороженного);

Майонез – 2-3 ст. л.;

Помидоры черри – 6-8 шт.;

Растительное масло – для смазывания;

Соль и специи – по вкусу.

Тофу соедините с майонезом (постным) и перемешайте до однородности. На сковороду выложите шпинат и потушите, приправив щепоткой соли по вкусу. Добавьте шпинат к сыру. Помидоры вымойте, обсушите. 3-4 листика теста соберите, перемазав маслом каждый, и выложите в форму для кексов. Разложите начинку. В каждую корзинку выложите по 1-2 помидора. Отправьте в разогретую до 180 градусов духовку и выпекайте минут 20-25 до румяности.

«Мимоза»

Классический салат в вегетарианском исполнении – это вполне реально. Запоминайте рецепт!

Понадобится:

Картофель – 3 шт.;

Морковь – 1 шт.;

Тофу – 200 грамм;

Луковица – 1 шт.;

Соя (кусочки) – 100 грамм;

Лист нори – 1-2 шт.;

Вакамэ – 1-2 ч. л.;

Соевый соус – 2-3 ст. л.;

Льняное масло – 2-3 ст. л.;

Майонез (постный) – по вкусу;

Соль, перец, зелень, специи – по вкусу.

Картофель и морковь отварите в подсоленной воде до мягкости, остудите и очистите. Соевые кусочки залейте горячей водой, отдельно замочите вакамэ. В чашу блендера отправьте соевые кусочки, вакамэ, нори и соевый соус. По вкусу добавьте перец и льняное масло, измельчите все до однородности. Отварные овощи натрите на крупной терке, тофу – на мелкой (пару ложек сыра отложите). Мелко нарежьте лук. Соберите салат слоями, каждый промазывая майонезом: картофель, соевые кусочки с водорослями, лук, морковь, тофу. В отложенный сыр добавьте щепотку куркумы и перемешайте. Украсьте салат зеленью и присыпьте тофу, имитируя веточку мимозы. Приятного аппетита!

Салат со свёклой, гранатом и авокадо

Легкий и аппетитный, такой салатик придется по душе всем, кто любит простые блюда с изюминкой.

Ингредиенты:

Свёкла – 1 шт.;

Авокадо – 1 шт.;

Гранат – 1/2 шт.;

Листья салата – 1 пучок;

Сыр – 50 грамм;

Соль и специи – по вкусу;

Растительное масло и сок лимона – для заправки.

Свёклу отварите в подсоленной воде до мягкости, остудите и очистите. Очистите авокадо и нарежьте вместе со свёклой тонкими ломтиками. Листья салата вымойте и обсушите, выложите в тарелку для подачи. Туда же отправьте авокадо, свёклу и нарезанный ломтиками сыр. Очистите зерна граната от пленок и выложите сверху. Для заправки соедините масло с соком лимона, добавьте соль и специи по вкусу, как следует перемешайте. Перед подачей салата на стол полейте заправкой.

Тьян из перца и баклажанов

В качестве основного горячего прекрасно подойдут запеченные овощи. Ароматное и очень насыщенное блюдо, которое стоит попробовать.

Ингредиенты:

Болгарский перец – 1-2 шт.;

Баклажан – 2 шт.;

Чеснок – 2-3 зубчика;

Оливковое масло – 2-3 ст. л.;

Бальзамический уксус – 1 ст. л.;

Соль, перец и зелень – по вкусу.

Баклажаны и перец вымойте и обсушите. Выложите целиком на противень и отправьте в разогретую до 200 градусов духовку примерно на 40-50 минут. Овощи должны стать мягкими и румяными. Готовые овощи немного остудите, очистите и нарежьте средними ломтиками. Соедините в небольшой мисочке масло, уксус, измельченный чеснок и зелень. Подготовьте жаропрочную форму небольшого размера. На дно выложите слой баклажанов, смажьте ароматным маслом. Следом выложите перец, снова смажьте маслом. Чередуя, выложите все овощи. Отправьте форму в разогретую до 180 градусов духовку и запекайте около получаса.

Жульен

Невероятно вкусный и ароматный жульен можно приготовить из любимых сушеных грибов. Хотите попробовать? Запоминайте рецепт!

Ингредиенты:

Грибы сушеные – 100 грамм;

Сыр – 100 грамм;

Сливки – 1.5 стакана;

Луковица – 1 шт.;

Мука – 2 ст. л.;

Растительное масло – 2 ст. л.;

Соль и перец – по вкусу.

Грибы выложите в глубокую миску, залейте водой и оставьте примерно на часик. После как следует промойте под холодной водой и отварите до готовности. На сковороде разогрейте растительное масло. Выложите мелко нарезанный лук и обжарьте до прозрачности. Выложите грибы на сковороду и жарьте до золотистого цвета, добавьте по вкусу соль и перец. Всыпьте муку, перемешайте и дайте ему минутку подрумянится. После влейте сливки и доведите все до кипения. Переложите грибы со сливками в формочку и отправьте в разогретую до 180 градусов духовку минут на 15. После присыпьте тертым сыром и запекайте еще 12-15 минут.

Брауни

Если вы не представляете праздничное меню без десерта, испеките невероятно вкусный брауни без глютена.

Нам потребуется:

Мука без глютена – 195 грамм (овсяная, например);

Рисовая мука – 40 грамм;

Крахмал кукурузный – 15 грамм;

Сода – 1 ч. л.;

Какао – 4 ч. л.;

Шоколад – 100 грамм;

Кокосовое молоко – 50 грамм;

Соль – 1 щепотка;

Мякоть банана – 170 грамм;

Яблочное пюре – 100 грамм;

Финиковый сироп – 160 грамм;

Шоколадные дропсы и орехи – по вкусу.

Соедините яблочное пюре с мякотью банана, перемешайте до однородности. Отдельно смешайте сухие ингредиенты – муку, соду, какао, соль, крахмал. Шоколад соедините с кокосовым молоком и растопите на водяной бане, влейте финиковый сироп. Добавьте в пюре и перемешайте. Соедините все с сухими ингредиентами и вымешайте тесто. Отправьте тесто в жаропрочную форму, застеленную пергаментом. Сверху дополните шоколадными дропсами и орешками. Отправьте в разогретую до 180 градусов духовку и выпекайте около 25-30 минут до готовности.

Чизкейк

Если вы предпочитаете не шоколадные, а творожные десерты, тогда берите на заметку этот вариант постного чизкейка.

Ингредиенты:

Мука – 130 грамм;

Семена льна – 1 ст. л,;

Вода – 3 ст. л.;

Разрыхлитель – 1/2 ч. л.;

Шелковый тофу – 400 грамм;

Маргарин – 120 грамм;

Крахмал – 1 ч. л.;

Рисовая мука – 1 ч. л.;

Сок лимона – 1/2 ч. л.;

Сахар – по вкусу;

Ванильный экстракт – 1 ч. л.

Первым делом измельчите семена льна, залейте водой и оставьте на 10 минут. Маргарин, муку и разрыхлитель соедините, добавьте семена льна, перемешайте все. Выложите тесто в жаропрочную форму, разровняйте. Отправьте корж в разогретую до 180 градусов духовку минут на 10. Отдельно соедините тофу с сахаром, рисовой мукой и крахмалом. Добавьте ваниль для аромата. Взбейте все до однородной массы. Выложите ровным слоем на корж и отправьте обратно в духовку. Выпекайте чизкейк до готовности еще около часа.

Веселых, теплых и душевных вам праздников!