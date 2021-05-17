Куриные сердечки с фасолью

Простое вкусное блюдо для обеда! Приправы можно добавить по своему вкусу.

ИНГРЕДИЕНТЫ

куриные сердечки 500 г

фасоль консервированная 1 банка

лук репчатый 1 шт.

чеснок 3 зубчика

соль по вкусу

перец свежемолотый смесь по вкусу

сыр твердый 20 г

зелень по вкусу

растительное масло 1 ст. л.

Куриные сердечки промыть, откинуть на дуршлаг, дать стечь воде. Удалить жир и протоки.

Открыть банку фасоли, слить жидкость.

Лук и чеснок очистить. Мелко нашинковать. В скороде нагреть растительное масло, добавить лук и чеснок, пассеровать до прозрачности лука.

Добавляем куриные сердечки, готовим 10 минут. Добавляем фасоль, соль и свежемолотый перец. Перемешать и готовить 2–3 минуты.

Перекладываем в форму для запекания и отправляем в заранее разогретую до 180ºС духовку на 20 минут.

Сыр натереть на мелкой терке, зелень мелко порубить.

Достаем форму с сердечками из духовки, посыпаем половиной подготовленного сыра. Отправляем в духовку на 10 минут.

Достаем готовое блюдо. Даем постоять 5 минут. Перед подачей посыпаем оставшимся сыром и зеленью.

Приятного аппетита!