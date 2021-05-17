Куриные сердечки с фасолью

Простое вкусное блюдо для обеда! Приправы можно добавить по своему вкусу.
ИНГРЕДИЕНТЫ
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куриные сердечки
|500 г
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фасоль консервированная
|1 банка
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лук репчатый
|1 шт.
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чеснок
|3 зубчика
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соль
|по вкусу
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перец свежемолотый смесь
|по вкусу
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сыр твердый
|20 г
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зелень
|по вкусу
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растительное масло
|1 ст. л.
Куриные сердечки промыть, откинуть на дуршлаг, дать стечь воде. Удалить жир и протоки.
Открыть банку фасоли, слить жидкость.
Лук и чеснок очистить. Мелко нашинковать. В скороде нагреть растительное масло, добавить лук и чеснок, пассеровать до прозрачности лука.
Добавляем куриные сердечки, готовим 10 минут. Добавляем фасоль, соль и свежемолотый перец. Перемешать и готовить 2–3 минуты.
Перекладываем в форму для запекания и отправляем в заранее разогретую до 180ºС духовку на 20 минут.
Сыр натереть на мелкой терке, зелень мелко порубить.
Достаем форму с сердечками из духовки, посыпаем половиной подготовленного сыра. Отправляем в духовку на 10 минут.
Достаем готовое блюдо. Даем постоять 5 минут. Перед подачей посыпаем оставшимся сыром и зеленью.
Приятного аппетита!
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