Лимонно-морковное печенье

ОПИСАНИЕ
Очень вкусное и ароматное печенье по мотивам рецепта Юлии Высоцкой — лимонное печенье «Солнышко» с кукурузной мукой.
ИНГРЕДИЕНТОВ 4 ПОРЦИИ
Основные
|100 г
|1 шт.
|50 г
|8 г
|50 мл
|1 шт.
|1 щепотка
|120 г
|120 г
|1 ч. л.
|1 ч. л.
ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ С ФОТО
ШАГ 1/7
Духовку разогреть до 180°C. Морковь очистить и натереть на мелкой терке. С лимона снять цедру. Добавить сахар, куриное яйцо, сливки.
ШАГ 2/7
Два вида муки просеять. Всю муку сразу вводить не надо, муки может понадобиться меньше или больше, это зависит от сочности моркови. Добавить куркуму, разрыхлитель, ванильный сахар и соль.
ШАГ 3/7
Замесить мягкое тесто.
ШАГ 4/7
Отрываем небольшой кусочек теста и формируем овальное печенье. Выкладываем на противень, выстланный пекарской бумагой или силиконовым ковриком. Отправляем в заранее разогретую до 180°C духовку на 15 минут (зависит от вашей духовки).
ШАГ 5/7
Достаем готовое печенье, даем остыть на противне.
ШАГ 6/7
Печенье в разломе.
ШАГ 7/7
Приятного аппетита!
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