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Лимонно-морковное печенье

Лимонно-морковное печенье

ОПИСАНИЕ

Очень вкусное и ароматное печенье по мотивам рецепта Юлии Высоцкой — лимонное печенье «Солнышко» с кукурузной мукой.

ИНГРЕДИЕНТОВ 4 ПОРЦИИ

Основные

 100 г
1 шт.
50 г
8 г
50 мл
1 шт.
1 щепотка
120 г
120 г
1 ч. л.
1 ч. л.

 

ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ С ФОТО

ШАГ 1/7

Лимонно-морковное печенье

Духовку разогреть до 180°C. Морковь очистить и натереть на мелкой терке. С лимона снять цедру. Добавить сахар, куриное яйцо, сливки.

ШАГ 2/7

Лимонно-морковное печенье

Два вида муки просеять. Всю муку сразу вводить не надо, муки может понадобиться меньше или больше, это зависит от сочности моркови. Добавить куркуму, разрыхлитель, ванильный сахар и соль.

ШАГ 3/7

Лимонно-морковное печенье

Замесить мягкое тесто.

ШАГ 4/7

Лимонно-морковное печенье

Отрываем небольшой кусочек теста и формируем овальное печенье. Выкладываем на противень, выстланный пекарской бумагой или силиконовым ковриком. Отправляем в заранее разогретую до 180°C духовку на 15 минут (зависит от вашей духовки).

ШАГ 5/7

Лимонно-морковное печенье

Достаем готовое печенье, даем остыть на противне.

ШАГ 6/7

Лимонно-морковное печенье

Печенье в разломе.

ШАГ 7/7

Лимонно-морковное печенье

Приятного аппетита!

 

 

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сладкая выпечка
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