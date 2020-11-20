Лимонно-морковное печенье

ОПИСАНИЕ

Очень вкусное и ароматное печенье по мотивам рецепта Юлии Высоцкой — лимонное печенье «Солнышко» с кукурузной мукой.

ИНГРЕДИЕНТОВ 4 ПОРЦИИ

Основные

морковь 100 г лимоны 1 шт. сахар 50 г сахар ванильный 8 г сливки жирные 50 мл яйца куриные 1 шт. соль 1 щепотка кукурузная мука 120 г мука 120 г разрыхлитель 1 ч. л. куркума 1 ч. л.

ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ С ФОТО

ШАГ 1/7

Духовку разогреть до 180°C. Морковь очистить и натереть на мелкой терке. С лимона снять цедру. Добавить сахар, куриное яйцо, сливки.

ШАГ 2/7

Два вида муки просеять. Всю муку сразу вводить не надо, муки может понадобиться меньше или больше, это зависит от сочности моркови. Добавить куркуму, разрыхлитель, ванильный сахар и соль.

ШАГ 3/7

Замесить мягкое тесто.

ШАГ 4/7

Отрываем небольшой кусочек теста и формируем овальное печенье. Выкладываем на противень, выстланный пекарской бумагой или силиконовым ковриком. Отправляем в заранее разогретую до 180°C духовку на 15 минут (зависит от вашей духовки).

ШАГ 5/7

Достаем готовое печенье, даем остыть на противне.

ШАГ 6/7

Печенье в разломе.

ШАГ 7/7

Приятного аппетита!