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Топ-4 рецепта испанской паэльи

Паэлья популярна во многих странах мира. Ее насыщенный вкус и потрясающий аромат не может оставить равнодушными даже привередливых гурманов, которые после дегустации блюда становятся ее поклонниками.

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Испанская паэлья – сложное блюдо, требующее наличия определенных составляющих, но, зная тонкости базовой рецептуры, приготовить ее сможет каждый.

Рис для паэльи желательно брать валенсийский или другой испанский или итальянский, например, арборио или карнароли.

Аутентичный рецепт готовится с курицей, иногда с добавлением овощей, креветок или других морепродуктов.

Специи для паэльи можно подбирать по вкусу, но обязательно включать в их состав шафран.

Готовится блюдо в сковороде или сотейнике с толстым дном и стенками.

Рецепт паэльи с курицей

Ингредиенты:

Курица –  1 кг

рис – 250 г

помидоры – 2 шт.

лук – 100 г

фасоль спаржевая – 100 г

горошек зеленый – 50 г

масло – 35 мл

приправы.

Приготовление:

Для приготовления паэльи обжаривают лук с мясом.

Добавляют томаты, воду и тушат до мягкости мяса.

Вводят приправы, горошек, фасоль, крупу, подливают жидкость до покрытия на 1,5 см и готовят яство до испарения влаги.

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Паэлья с креветками

Ингредиенты:

креветки – 400 г

рис – 250 г;

колбаски – 100 г;

лук – 100 г;

чесночные зубки – 2 шт.

;

горошек – 100 г;

болгарский перец – 1/3 шт.;

масло – 40 мл;

приправы.

Приготовление:

Подрумянивают очищенные креветки, добавляют шафран, воду, варят 20 минут, процеживают.

Обжаривают нарезанные колбаски с луком и чесноком, всыпают крупу, горошек.

Выкладывают креветки, перец соломкой, приправляют, заливают креветочным бульоном.

Помещают посудину в духовку на 20 минут.

Если осталась влага, выпаривают ее на плите, не перемешивая.

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Паэлья с мидиями

Ингредиенты:

мидии – 500 г

рис – 3 ст.

болгарский перец – 1 шт.

лук – 200 г

кукуруза и горошек – по 150 г

чесночные зубки – 3 шт.

масло – 100 мл

вино сухое белое – 100 мл

приправы.

Приготовление:

Луковую и перечную нарезку жарят, добавляют чеснок, приправы, крупу и прогревают.

Вводят мидии, вино, кипяток и дают закипеть.

Варят до готовности, добавляют консервы и дают выпариться влаге.

Минут через 20 паэлья с мидиями настоится и будет готова к подаче.

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Паэлья с овощами

Ингредиенты:

цуккини, луковицы – по 2 шт.

баклажаны, фенхель – по 1 шт.

рис – 300 г

помидоры – 3 шт.

шампиньоны – 150 г

чесночные зубки – 3 шт.

масло – 100 мл

овощной бульон – 750 мл

специи.

Приготовление:

К пассерованной на масле луковой нарезке добавляют чеснок, кубики овощей и нарезанные грибы, жарят 5 минут и извлекают в миску.

Закладывают крупу, шафран, приправы, вливают бульон, варят 20 минут.

Перемешивают рисовую массу с овощной, добавив томаты.

Далее овощная паэлья запекается под фольгой или крышкой 15 минут в прогретой духовке.

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