Коктейли для новогодней вечеринки: 5 беспроигрышных вариантов

1. Hot Toddy
Если для начала вам нужно согреться после прогулки, на помощь спешит Hot Toddy — согревающий, тёплый, домашний.
Ингредиенты:
- 50 мл виски;
- 1 пакетик чёрного чая;
- корица, кардамон и бадьян по вкусу;
- пара кружочков лимона и/или апельсина;
- 5 г мёда.
Приготовление
В небольшом сотейнике (1 л) заварите чай со специями и фруктами, добавьте виски и мёд. Тщательно перемешайте и наслаждайтесь. Напиток универсальный: можете добавлять в него другие специи на ваш вкус или даже заменить чай на яблочный сок или морс.
2. Праздничный пуншbelchonock/depositphotos.com
Итак, мы согрелись, встретились с друзьями, обсуждаем уходящий год. Не будем же мы общаться без бокала в руке? Всё верно, время для пунша.
Ингредиенты:
- 500 мл виски;
- 1 л яблочного сока;
- 1 л морса;
- 100 г мёда;
- 300 мл красного вермута;
- 750 мл игристого вина;
- лимон, апельсин, мандарин, мята, корица, бадьян по вкусу.
Приготовление
Смешайте все ингредиенты, кроме игристого, в чаше для пунша, дайте постоять час (желательно в холодильнике). Перед подачей залейте игристым и выпивайте.
Если нет чаши, не расстраивайтесь! Возьмите кастрюлю побольше и готовьте пунш в ней.
3. Dry Martinibhofack2/depositphotos.com
Для тех, кто хочет коктейльной классики.
Ингредиенты:
- 60 мл джина;
- 20 мл сухого вермута;
- оливки для украшения;
- лёд.
Приготовление
Смешайте джин и вермут в большом бокале, банке или кружке, добавьте лёд доверху. Затем аккуратно перелейте напиток в коктейльный бокал и украсьте оливками.
4. Кровавая МэриVadimVasenin/depositphotos.com
Мы уже достаточно зарядились перед праздничным столом, и пора приступать к трапезе. Тут вам верным помощником будет гастрономический (тот, который хорошо сочетается с едой) коктейль «Кровавая Мэри».
Ингредиенты:
- 50 мл водки, настоянной на овощах;
- 100 мл томатного сока;
- 1 чайная ложка устричного соуса;
- соль, перец по вкусу.
Приготовление
«Овощную водку» необходимо приготовить заранее. Для этого возьмите 500 мл водки, залейте в банку и добавьте 100 г болгарского перца, 100 г сельдерея, 10 г укропа и головку чеснока. Дайте настояться сутки, отфильтруйте и уберите в холодильник.
Подготовленные ингредиенты для коктейля налейте в большой бокал, украшенный ободком из соли, добавьте лёд. Подавайте с солёным огурчиком, малосольным патиссоном и беконом на шпажке (как в хороших барах). И наслаждайтесь!
5. Безалкогольный пуншunixx.0.gmail.com/depositphotos.com
И конечно же, мы не забыли про тех, кто не пьёт!
Ингредиенты:
- 1 мандарин;
- 150 мл яблочного сока;
- 20 мл лимонного сока;
- корица молотая и мёд по вкусу.
Приготовление
Поместите мандарин в большой стакан, разомните его, чтобы дал сок, добавьте остальные ингредиенты и тщательно перемешайте.
С наступающим! 🍸
Свежие комментарии