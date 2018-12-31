Коктейли для новогодней вечеринки: 5 беспроигрышных вариантов

1. Hot Toddy

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Если для начала вам нужно согреться после прогулки, на помощь спешит Hot Toddy — согревающий, тёплый, домашний.

Ингредиенты:

50 мл виски;

1 пакетик чёрного чая;

корица, кардамон и бадьян по вкусу;

пара кружочков лимона и/или апельсина;

5 г мёда.

Приготовление

В небольшом сотейнике (1 л) заварите чай со специями и фруктами, добавьте виски и мёд. Тщательно перемешайте и наслаждайтесь. Напиток универсальный: можете добавлять в него другие специи на ваш вкус или даже заменить чай на яблочный сок или морс.

2. Праздничный пунш

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Итак, мы согрелись, встретились с друзьями, обсуждаем уходящий год. Не будем же мы общаться без бокала в руке? Всё верно, время для пунша.

Ингредиенты:

500 мл виски;

1 л яблочного сока;

1 л морса;

100 г мёда;

300 мл красного вермута;

750 мл игристого вина;

лимон, апельсин, мандарин, мята, корица, бадьян по вкусу.

Приготовление

Смешайте все ингредиенты, кроме игристого, в чаше для пунша, дайте постоять час (желательно в холодильнике). Перед подачей залейте игристым и выпивайте.

Если нет чаши, не расстраивайтесь! Возьмите кастрюлю побольше и готовьте пунш в ней.

3. Dry Martini

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Для тех, кто хочет коктейльной классики.

Ингредиенты:

60 мл джина;

20 мл сухого вермута;

оливки для украшения;

лёд.

Приготовление

Смешайте джин и вермут в большом бокале, банке или кружке, добавьте лёд доверху. Затем аккуратно перелейте напиток в коктейльный бокал и украсьте оливками.

4. Кровавая Мэри

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Мы уже достаточно зарядились перед праздничным столом, и пора приступать к трапезе. Тут вам верным помощником будет гастрономический (тот, который хорошо сочетается с едой) коктейль «Кровавая Мэри».

Ингредиенты:

50 мл водки, настоянной на овощах;

100 мл томатного сока;

1 чайная ложка устричного соуса;

соль, перец по вкусу.

Приготовление

«Овощную водку» необходимо приготовить заранее. Для этого возьмите 500 мл водки, залейте в банку и добавьте 100 г болгарского перца, 100 г сельдерея, 10 г укропа и головку чеснока. Дайте настояться сутки, отфильтруйте и уберите в холодильник.

Подготовленные ингредиенты для коктейля налейте в большой бокал, украшенный ободком из соли, добавьте лёд. Подавайте с солёным огурчиком, малосольным патиссоном и беконом на шпажке (как в хороших барах). И наслаждайтесь!

5. Безалкогольный пунш

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И конечно же, мы не забыли про тех, кто не пьёт!

Ингредиенты:

1 мандарин;

150 мл яблочного сока;

20 мл лимонного сока;

корица молотая и мёд по вкусу.

Приготовление

Поместите мандарин в большой стакан, разомните его, чтобы дал сок, добавьте остальные ингредиенты и тщательно перемешайте.

С наступающим! 🍸