Для рецепта бутербродов вам потребуется:
- хлеб для бутербродов (белый или черный)
- красная рыба (слабосоленая кета, лосось или семга) - 200г
- творожный сыр - 150г
- сметана (жирность 20-25%) - 30г
- лимон (сок) - 1/4 шт.
- укроп свежий - по вкусу
- зеленый лук - по вкусу
- молотый перец - по вкусу
- соль - по вкусу.
Рецепт приготовления бутербродов:
Приготовить намазку из творожного сыра и сметаны. Для этого в миске размять творожный сыр, добавить сметану и хорошо перемешать. Мелко порубить зеленый лук и свежий укроп. Объем зелени регулируйте по своему вкусу.
Добавьте рубленую зелень к творожному сыру со сметаной. Посолите, поперчите и выдавите сок четвертинки лимона.
Взбить получившуюся массу миксером, чтобы она стала максимально однородной и воздушной.
Ломтики хлеба для бутербродов слегка подсушить на сковороде без масла или в духовке. По желанию натереть хлеб зубчиком чеснока.
Красную рыбу нарезать ломтиками или сразу купить готовую нарезку. Смазать хлеб творожным сыром с зеленью, накрыть ломтиком рыбы и украсить бутерброд долькой лимона или веточкой укропа. Бутерброды с творожным сыром и красной рыбой можно подавать на стол. Приятного аппетита!
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