Бутерброды с творожным сыром и красной рыбой

Соленая или подкопченная красная рыба неплохо выглядит на бутербродах с творожным сыром. Рецепт таких бутербродов прост, но есть некоторые тонкости, о которых стоит помнить, чтобы закуска получилась вкуснее. Например, ломтики хлеба обязательно подсушите в духовке или на сковороде, чтобы они не размякли под слоем начинки. Кроме зелени, в творожный сыр добавьте немного лимонного сока. Такое сочетание продуктов удачно подчеркнет вкус рыбы в бутербродах.

Для рецепта бутербродов вам потребуется: хлеб для бутербродов (белый или черный)

красная рыба (слабосоленая кета, лосось или семга) - 200г

творожный сыр - 150г

сметана (жирность 20-25%) - 30г

лимон (сок) - 1/4 шт.

укроп свежий - по вкусу

зеленый лук - по вкусу

молотый перец - по вкусу

соль - по вкусу.