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Бутерброды с творожным сыром и красной рыбой

Соленая или подкопченная красная рыба неплохо выглядит на бутербродах с творожным сыром. Рецепт таких бутербродов прост, но есть некоторые тонкости, о которых стоит помнить, чтобы закуска получилась вкуснее. Например, ломтики хлеба обязательно подсушите в духовке или на сковороде, чтобы они не размякли под слоем начинки. Кроме зелени, в творожный сыр добавьте немного лимонного сока. Такое сочетание продуктов удачно подчеркнет вкус рыбы в бутербродах.
Бутерброды с творожным сыром и красной рыбой. Фотография рецепта 

Для рецепта бутербродов вам потребуется:

  • хлеб для бутербродов (белый или черный)
  • красная рыба (слабосоленая кета, лосось или семга) - 200г
  • творожный сыр - 150г
  • сметана (жирность 20-25%) - 30г
  • лимон (сок) - 1/4 шт.
  • укроп свежий - по вкусу
  • зеленый лук - по вкусу
  • молотый перец - по вкусу
  • соль - по вкусу.

Рецепт приготовления бутербродов:

Бутерброды с творожным сыром и красной рыбой, Шаг 01

Приготовить намазку из творожного сыра и сметаны. Для этого в миске размять творожный сыр, добавить сметану и хорошо перемешать. Мелко порубить зеленый лук и свежий укроп. Объем зелени регулируйте по своему вкусу.

Бутерброды с творожным сыром и красной рыбой, Шаг 02

Добавьте рубленую зелень к творожному сыру со сметаной. Посолите, поперчите и выдавите сок четвертинки лимона.

Бутерброды с творожным сыром и красной рыбой, Шаг 03

Взбить получившуюся массу миксером, чтобы она стала максимально однородной и воздушной.

Бутерброды с творожным сыром и красной рыбой, Шаг 04

Ломтики хлеба для бутербродов слегка подсушить на сковороде без масла или в духовке. По желанию натереть хлеб зубчиком чеснока.

Бутерброды с творожным сыром и красной рыбой, Шаг 05

Красную рыбу нарезать ломтиками или сразу купить готовую нарезку. Смазать хлеб творожным сыром с зеленью, накрыть ломтиком рыбы и украсить бутерброд долькой лимона или веточкой укропа. Бутерброды с творожным сыром и красной рыбой можно подавать на стол. Приятного аппетита!

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