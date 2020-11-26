Мягкое яблочное печенье: рецепт вкусного лакомства для семейного чаепития

Чтобы побаловать семью вкусным десертом, не обязательно идти в магазин за тортом или конфетами. Ведь можно приготовить чудесное яблочное печенье.

Многие хозяйки используют яблоки для приготовления различных пирогов или варенья, но из этих вкусных и полезных фруктов получается отличное мягкое печенье. Его рецептом поделится Joinfo.ua.

Вкусное печенье с яблоками

Ингредиенты:

Яблоки — одна штука

Сливочное масло — 65 грамм

Сахар — 40 грамм

Яйца куриные — одна штука

Мука — 160 грамм

Разрыхлитель — одна чайная ложка

Корица молотая — четверть чайной ложки

Ванилин — одна щепотка

Сметана — две столовые ложки

Приготовление:

За полчаса до приготовления печенья следует достать из холодильника сливочное масло, чтобы оно немного оттаяло. Затем растереть его с сахаром, ванилином и корицей. Добавьте сметану и яйцо, хорошенько размешайте и частями вводите муку с разрыхлителем. Замесите мягкое тесто.

Яблоко следует помыть, обсушить и нарезать мелким кубиком. После соединить с тестом и хорошенько перемешать. Духовку нагрейте до 180 градусов. Руками формируйте небольшие печенья и выкладывайте их на противень, накрытый пергаментом. Выпекайте 20 минут, остудите и подавайте печенье к столу.

Приятного чаепития!