Хотя само название блюда происходит от греческого слова «ласана», что означает «горячие пластины», это блюдо всегда было и остается традиционным рецептом итальянской кухни. Существует много вариантов этого вкусного и очень сытного блюда, но самой традиционной и популярным является лазанья «Болоньеза». В этом блюде используется строго определенный набор ингредиентов, но мы немного отступимся от рецепта, но при этом приготовим не менее вкусную оригинальную лазанью. В данной статье мы приведем подробный фото-рецепт классической лазаньи.
Ингредиенты для классической лазаньи:
Для теста:
- Мука — 300 г
- Яйцо — 3 шт.
- Соль
Для соуса «Бешамель»:
- Масло сливочное — 2 ст. л.
- Мука — 1 стакан
- Молоко — 1 стакан
- Соль
Для соуса «Болоньеза»
- Фарш свино-говяжий — 500 г
- Лук — 2 шт.
- Помидор — 5 шт.
- Чеснок — 2-3 зубчика
- Петрушка
- Соль
- Перец
- Твердый сыр — 200 г
- Растительное масло
Фото-рецепт лазаньи классической
Готовим тесто для лазаньи
Начнем с приготовления теста для лазаньи. Этот процесс можно смело пропустить, купив заготовки в любом магазине, но лучше сделать все самостоятельно, потому что так получится вкуснее, дешевле и гораздо полезнее. Итак, смешиваем в миске муку с яйцами, подсаливаем и вымешиваем до получения однородного теста.
Вымешивать нужно долго и тщательно, тесто получается довольно плотным. Если в процессе вымешивания покажется, что оно слишком жесткое или плохо вымешивается, то можно добавить небольшое количество воды.
После вымешивания кладем тесто в пакет и убираем в холодильник на 30 минут.
Пока тесто лежит в холодильнике, займемся приготовлением соуса. Лучше начать с соуса болоньез, потому что бешамель не должен остывать, иначе он покрывается жестковатой корочкой.
Готовим соус болоньез
Мелко режем лук и обжариваем его на растительном масле.
Когда лук немного размягчиться, добавляем к нему фарш и хорошо перемешиваем.
Фарш тушим под крышкой, но не зажариваем его до полной готовности.
Помидоры натираем на крупное терке, либо перемалываем в блендере и добавляем в фарш, вместе с тертым чесноком. Тщательно все перемешиваем.
Огромным плюсом лазаньи является то, что все ингредиенты должны быть наполовину готовыми, так как в итоге блюдо запекается в духовке. Тушим 5 минут, выключаем, добавляем нарезанную петрушку, перемешиваем и оставляем под закрытой крышкой.
Такой соус можно подавать практически с любым гарниром, лучше всего с пастой, так как блюдо итальянское. Но мы прибережем его для нашей лазаньи.
Вернемся к нашему тесту. Скатываем его в подобие колбаски и разделяем на 4 одинаковых части, так как в классической лазанье 3 слоя начинки.
Далее следует раскатать тесто, и тут обнаруживается еще один плюс самостоятельного приготовления коржей: лазанью можно делать любой удобной вам формы, а не ограничиваться прямоугольными покупными пластинами. Тесто следует раскатывать как можно тоньше.
Вырезаем листы нужной нам формы и, для удобства дальнейшего приготовления и разделяем коржи на несколько частей.
Доводим воду в большой кастрюле до кипения, подсаливаем и добавляем в нее несколько ложек растительного или оливкового масла.
Опускаем наши коржи в кипяток, и аккуратно их разворачиваем, чтобы они не слипались.
Варится тесто быстро, буквально за 2 минуты, и получаются очень плотным. Вытащив готовый варенный корж, следует сразу же опустить его в холодную воду.
После этого лист теста нужно просушить, поэтому укладываем его на бумажные салфетки или полотенце.
Сварив все коржи, откладываем их в сторону и приступаем к последней составной части нашей лазаньи — соусу бешамель.
Готовим соус бешамель
В оригинале соус бешамель делается с белым вином, но для первого раза начнем с упрощенного и безалкогольного варианта.
Сразу же необходимо в отдельной кастрюле разогреть молоко, но не доводить до кипения.
Растапливаем на сковороде на среднем огне несколько ложек сливочного масла.
В растопленное масло понемногу добавляем муку, постоянно размешивая.
Жарим несколько минут, подсаливаем и вливаем молоко, так же постоянно помешивая.
Готовый соус по консистенции напоминает манную кашу, вкуса практически не имеет, но в сочетании с «болоньеза» получается очень вкусно.
Ну что ж, все ингредиенты готовы, можно приступать к сборке готового блюда.
Форму для лазаньи нужно выбирать с высокими бортами, подойдет как сотейник, так и сковорода без пластиковых элементов. Дно можно не смазывать маслом, так как лазанью очень сочная, и скорее всего ничего не пригорит. Выкладываем готовые листы на дно формы.
Смазываем их соусом «бешамель».
Сверху выкладываем соус «болоньеза» и разравниваем по всей площади коржа.
Накрываем сверху другим коржом и повторяем процедуру пока у нас не получится 3 одинаковых слоя.
Верхний слой смазываем соусом «бешамель», посыпаем тертым сыром и отправляем в духовку на 15-20 минут.
Когда сыр подрумянится, можно доставать лазанью, звать всех за стол и наслаждаться этим блюдом итальянской кухни.
Свежие комментарии