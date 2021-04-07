Хотя само название блюда происходит от греческого слова «ласана», что означает «горячие пластины», это блюдо всегда было и остается традиционным рецептом итальянской кухни. Существует много вариантов этого вкусного и очень сытного блюда, но самой традиционной и популярным является лазанья «Болоньеза». В этом блюде используется строго определенный набор ингредиентов, но мы немного отступимся от рецепта, но при этом приготовим не менее вкусную оригинальную лазанью. В данной статье мы приведем подробный фото-рецепт классической лазаньи.

Ингредиенты для классической лазаньи:

Для теста:

Мука — 300 г

Яйцо — 3 шт.

Соль

Для соуса «Бешамель»:

Масло сливочное — 2 ст. л.

Мука — 1 стакан

Молоко — 1 стакан

Соль

Для соуса «Болоньеза»

Фарш свино-говяжий — 500 г

Лук — 2 шт.

Помидор — 5 шт.

Чеснок — 2-3 зубчика

Петрушка

Соль

Перец

Твердый сыр — 200 г

Растительное масло

Фото-рецепт лазаньи классической

Готовим тесто для лазаньи

Начнем с приготовления теста для лазаньи. Этот процесс можно смело пропустить, купив заготовки в любом магазине, но лучше сделать все самостоятельно, потому что так получится вкуснее, дешевле и гораздо полезнее. Итак, смешиваем в миске муку с яйцами, подсаливаем и вымешиваем до получения однородного теста.

Вымешивать нужно долго и тщательно, тесто получается довольно плотным. Если в процессе вымешивания покажется, что оно слишком жесткое или плохо вымешивается, то можно добавить небольшое количество воды.

После вымешивания кладем тесто в пакет и убираем в холодильник на 30 минут.

Пока тесто лежит в холодильнике, займемся приготовлением соуса. Лучше начать с соуса болоньез, потому что бешамель не должен остывать, иначе он покрывается жестковатой корочкой.

Готовим соус болоньез

Мелко режем лук и обжариваем его на растительном масле.

Когда лук немного размягчиться, добавляем к нему фарш и хорошо перемешиваем.

Фарш тушим под крышкой, но не зажариваем его до полной готовности.

Помидоры натираем на крупное терке, либо перемалываем в блендере и добавляем в фарш, вместе с тертым чесноком. Тщательно все перемешиваем.

Огромным плюсом лазаньи является то, что все ингредиенты должны быть наполовину готовыми, так как в итоге блюдо запекается в духовке. Тушим 5 минут, выключаем, добавляем нарезанную петрушку, перемешиваем и оставляем под закрытой крышкой.

Такой соус можно подавать практически с любым гарниром, лучше всего с пастой, так как блюдо итальянское. Но мы прибережем его для нашей лазаньи.

Вернемся к нашему тесту. Скатываем его в подобие колбаски и разделяем на 4 одинаковых части, так как в классической лазанье 3 слоя начинки.

Далее следует раскатать тесто, и тут обнаруживается еще один плюс самостоятельного приготовления коржей: лазанью можно делать любой удобной вам формы, а не ограничиваться прямоугольными покупными пластинами. Тесто следует раскатывать как можно тоньше.

Вырезаем листы нужной нам формы и, для удобства дальнейшего приготовления и разделяем коржи на несколько частей.

Доводим воду в большой кастрюле до кипения, подсаливаем и добавляем в нее несколько ложек растительного или оливкового масла.

Опускаем наши коржи в кипяток, и аккуратно их разворачиваем, чтобы они не слипались.

Варится тесто быстро, буквально за 2 минуты, и получаются очень плотным. Вытащив готовый варенный корж, следует сразу же опустить его в холодную воду.

После этого лист теста нужно просушить, поэтому укладываем его на бумажные салфетки или полотенце.

Сварив все коржи, откладываем их в сторону и приступаем к последней составной части нашей лазаньи — соусу бешамель.

Готовим соус бешамель

В оригинале соус бешамель делается с белым вином, но для первого раза начнем с упрощенного и безалкогольного варианта.

Сразу же необходимо в отдельной кастрюле разогреть молоко, но не доводить до кипения.

Растапливаем на сковороде на среднем огне несколько ложек сливочного масла.

В растопленное масло понемногу добавляем муку, постоянно размешивая.

Жарим несколько минут, подсаливаем и вливаем молоко, так же постоянно помешивая.

Готовый соус по консистенции напоминает манную кашу, вкуса практически не имеет, но в сочетании с «болоньеза» получается очень вкусно.

Ну что ж, все ингредиенты готовы, можно приступать к сборке готового блюда.

Форму для лазаньи нужно выбирать с высокими бортами, подойдет как сотейник, так и сковорода без пластиковых элементов. Дно можно не смазывать маслом, так как лазанью очень сочная, и скорее всего ничего не пригорит. Выкладываем готовые листы на дно формы.

Смазываем их соусом «бешамель».

Сверху выкладываем соус «болоньеза» и разравниваем по всей площади коржа.

Накрываем сверху другим коржом и повторяем процедуру пока у нас не получится 3 одинаковых слоя.

Верхний слой смазываем соусом «бешамель», посыпаем тертым сыром и отправляем в духовку на 15-20 минут.

Когда сыр подрумянится, можно доставать лазанью, звать всех за стол и наслаждаться этим блюдом итальянской кухни.