Тертые кабачки в пакете на зиму быстрым способом

Блюда из кабачков — это не только вкусная, но еще и невероятно полезная, легкая еда, которая подойдет всем, кто следит за своей фигурой. В разгар летнего сезона диетический овощ дешев и доступен, а вот зимой… Но выход есть, замораживаем тертые кабачки в пакете.

Теперь можно не беспокоиться даже за самый обильный урожай. В любое время года ты сможешь готовить из тертых кабачков сочные и пышные оладьи, нежные запеканки, овощные пиццы и много-много других замечательных блюд.

ТЕРТЫЕ КАБАЧКИ

Подготовка

Заморозку кабачков начинают с подготовительного этапа. Чтобы заморозить кабачки, нужно выбрать подходящие плоды, очистить их, натереть и при необходимости отжать от сока.

Лучше выбирать молодые кабачки с тонкой кожурой и без семечек. Выбранные овощи промой в проточной воде, удали загрязнения, плодоножку и место крепления цветка. Если кожура уже жесткая, ее лучше очистить.

Для заморозки тертых кабачков, как и других продуктов, можно использовать пакеты или контейнеры. Тут уже дело вкуса. Мне, например, больше нравятся zip-lock пакеты.

Ход работы

Заранее подготовь всё необходимое: овощечистку, миску, пакеты. Как ни странно, в этом деле важна скорость. Очисти кабачки от шкурки (если необходимо) и натри на крупной терке.

Важно! Сразу же, в ту же секунду, как натер кабачок, переложи его в пакет и закрой на застежку. Если кабачков несколько, делай работу поэтапно. Один натер — сложил, убрал и так далее.

Все эти ухищрения нужны нам для того, чтобы кабачок не успел пустить сок. Если он всё же успел это сделать, мякоть нужно будет отжать.

СОВЕТ РЕДАКЦИИ

Если дать тертым кабачкам пустить сок или недостаточно тщательно его отжать, то в процессе заморозки они слипнутся в единый ком.

Чтобы этого не произошло, через полчаса достань пакеты из морозилки, хорошенько встряхни, перемешав содержимое. Так овощная масса сохранит сыпучесть.

В пакет с застежкой логично помещать столько натертого кабачка, сколько тебе потребуется на один раз. Их содержимое удобно распределять плоским слоем и складывать пакеты в морозилке друг на друга.

В контейнер можно вложить простой полиэтиленовый пакет, заполнить его тертым овощем чуть ниже краев бортика, слегка утрамбовать, завернуть края пакета и закрыть крышку. Не помешает также подписать, когда была сделана заготовка.

Хранение и разморозка

Тертые кабачки прекрасно замораживаются как в обычной морозилке холодильника (12–18 градусов мороза), так и в морозильной камере с боксами для глубокой заморозки продуктов. Храниться они могут до 10 месяцев. Замораживать повторно размороженные кабачки не рекомендуется.

Перед использованием тертые кабачки нужно сначала разморозить, слить жидкость и только потом добавлять их в тесто или использовать каким-либо другим образом согласно выбранному рецепту.

Как выяснилось, заготовка тертых кабачков очень выручает, когда хочется овощных оладьев, а времени возиться с теркой нет. Вытащил пакет из морозилки, приготовил оладьи в два счета и радуешься. Приятного аппетита и будьте здоровы!