Шулюм по-домашнему

Шулюм- это суп кочевых народов, который изначально готовился в чугунке или в казане на открытом костре. Готовится шулюм из кусков мяса и крупно нарезанных овощей. Наваристый, ароматный, яркий и очень полезный! Но если нет возможности приготовить супчик на природе, а хочется, то почему бы это не сделать на обычной домашней кухне.

Ингредиенты:

1. Цесарка 1,2 кг.

2. Морковь 1-2 шт.

3. Лук 2 шт.

4. Помидор 2 шт.

5. Картофель 500 гр.;

6. Перец болгарский 1 шт.

7. Соль, черный и душистый перец горошком, базилик, зелень, острый перец, сельдерей по вкусу

Перед приготовлением супа птицу разрезать на порционные средние куски и варить в течении получаса, периодически снимая пену.

Морковку нарезать на крупные части и вместе с луком высыпать в кипящий бульон.

Так же добавить лавровый лист и специи базилик, корень сельдерея и черный перец.

Картофель нарезать на крупные дольки.

Чеснок раздавить ножом.

Перец нарезать на крупные части.

Помидоры нарезать на крупные дольки либо приобрести маленькие черри помидоры

Спустя час от начала кипения бульона закладываем нарезанные болгарский перец, картофель, помидоры, острый перец. Накрыть крышкой и оставить минут на двадцать.

Спустя двадцать минут добавить зелень и оставить томиться без огня еще на пол часа.

Спустя это время блюдо будет готово.