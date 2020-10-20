Ленивые творожные вареники с малиной

Очень вкусно и быстро.

Ингредиенты:

500 г творога

100 г муки + 2-3 ст. л. на обкатку

1 - 2 ст. л. сахара

1 ч. л. ванильного сахара

1 яйцо

щепотка соли

Также:

замороженная малина или другие ягоды, сухофрукты

сливочное масло для готового блюда

У меня на сайте уже есть один рецепт — Ленивые вареники, и сегодня рецепт похожего блюда, которое готовится по тому же ленивому принципу. Упомянутые выше вареники готовятся с минимумом муки, поэтому они получаются особо нежными и мягкими. Сегодняшний же вариант творожных вареников я приготовила с большим количеством муки, учитывая то, что мы их будем лепить, то есть заворачивать внутрь начинку, а значит тесто нам нужно поплотнее.

Творог для ленивых вареников нужен плотный, вкусный, мягкий, но не сухой. Классический зернистый творог пластами по типу домашнего отлично подойдет, я использовала именно такой творог, но можно использовать и творог из мягких пачек, если он не слишком “мокрый”. Вареники получились просто вкуснейшие, мы с мужем и дочкой всё съели за один ужин)) Очень вкусно!

Приготовление:

Творог размять в однородную пастообразную массу. Я это делаю гибкой насадкой в комбайне. Так же для этой цели можно использовать блендер, мясорубку, либо же протереть творог через сетчатый дуршлаг.

Добавить яйцо, сахар, ванильный сахар, соль, еще раз хорошо растереть массу.

Добавить муку, тщательно перемешать (творожная масса может оставаться липкой, это нормально).

Если же масса получается жидковатая, водянистая, значит у вас изначально был водянистый творог, тогда необходимо добавлять больше муки!

На рабочую поверхность насыпать немного муки.

Выложить половину творожной массы. Раскатать в колбаску, обваливая ее в муке. Разделить на порции (примерно по 15-20 грамм).

Каждый кусочек теста расплющить, положить внутрь малину. Либо что-то другое на свой выбор, это могут быть любые ягоды, как свежие, так и из морозилки, например, смородина, вишня, клубника. Также как вариант, можно использовать изюм, будет тоже просто отлично!

Завернуть в руках в плотный шарик и хорошо обкатать его в муке.

Доску посыпать мукой, выложить вареники. При необходимости заморозить про запас, либо же варить сразу.

В кастрюле довести до кипения подсоленную воду.

Опустить вареники.

Варить после всплытия примерно 1-2 минуты, на небольшом нагреве.

В разрезе.

Подавать вареники лучше всего щедро полив их растопленным сливочным маслом. Я также украсила малиной.

Творожные вареники с малиной очень вкусное и нежное творожное блюдо, которое оценит вся семья. Очень вкусно!