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Ленивые творожные вареники с малиной

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Очень вкусно и быстро.

Ингредиенты:

  • 500 г творога
  • 100 г муки + 2-3 ст. л. на обкатку
  • 1 - 2 ст. л. сахара
  • 1 ч. л. ванильного сахара
  • 1 яйцо
  • щепотка соли

Также:

  • замороженная малина или другие ягоды, сухофрукты
  • сливочное масло для готового блюда

Ленивые творожные вареники с малиной

У меня на сайте уже есть один рецепт — Ленивые вареники, и сегодня рецепт похожего блюда, которое готовится по тому же ленивому принципу. Упомянутые выше вареники готовятся с минимумом муки, поэтому они получаются особо нежными и мягкими. Сегодняшний же вариант творожных вареников я приготовила с большим количеством муки, учитывая то, что мы их будем лепить, то есть заворачивать внутрь начинку, а значит тесто нам нужно поплотнее.
Творог для ленивых вареников нужен плотный, вкусный, мягкий, но не сухой. Классический зернистый творог пластами по типу домашнего отлично подойдет, я использовала именно такой творог, но можно использовать и творог из мягких пачек, если он не слишком “мокрый”. Вареники получились просто вкуснейшие, мы с мужем и дочкой всё съели за один ужин)) Очень вкусно!

Приготовление:

Творог размять в однородную пастообразную массу. Я это делаю гибкой насадкой в комбайне. Так же для этой цели можно использовать блендер, мясорубку, либо же протереть творог через сетчатый дуршлаг.


Добавить яйцо, сахар, ванильный сахар, соль, еще раз хорошо растереть массу.

Ленивые творожные вареники с малиной

Добавить муку, тщательно перемешать (творожная масса может оставаться липкой, это нормально).
Если же масса получается жидковатая, водянистая, значит у вас изначально был водянистый творог, тогда необходимо добавлять больше муки!

Ленивые творожные вареники с малиной

На рабочую поверхность насыпать немного муки.
Выложить половину творожной массы. Раскатать в колбаску, обваливая ее в муке. Разделить на порции (примерно по 15-20 грамм).

Ленивые творожные вареники с малиной

Каждый кусочек теста расплющить, положить внутрь малину. Либо что-то другое на свой выбор, это могут быть любые ягоды, как свежие, так и из морозилки, например, смородина, вишня, клубника. Также как вариант, можно использовать изюм, будет тоже просто отлично!

Ленивые творожные вареники с малиной

Завернуть в руках в плотный шарик и хорошо обкатать его в муке.

Ленивые творожные вареники с малиной

Доску посыпать мукой, выложить вареники. При необходимости заморозить про запас, либо же варить сразу.

Ленивые творожные вареники с малиной

В кастрюле довести до кипения подсоленную воду.
Опустить вареники.

Ленивые творожные вареники с малиной

Варить после всплытия примерно 1-2 минуты, на небольшом нагреве.

Ленивые творожные вареники с малиной

В разрезе.

Ленивые творожные вареники с малиной

Подавать вареники лучше всего щедро полив их растопленным сливочным маслом. Я также украсила малиной.
Творожные вареники с малиной очень вкусное и нежное творожное блюдо, которое оценит вся семья. Очень вкусно!

Ленивые творожные вареники с малиной

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десертыленивые вареники
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