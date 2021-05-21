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8 рецептов огурцов по-корейски, которые сможет приготовить каждый

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Корейской морковкой уже никого не удивить. Но если мы скажем, что по такому же принципу можно приготовить почти любые другие овощи? Сегодня предлагаем тебе попробовать пряные и оригинальные огурцы по-корейски. Лови отличные рецепты!

1. Огурцы по-корейски с соевым соусом

8 рецептов огурцов по-корейски, которые сможет приготовить каждый

Отличная самостоятельная закуска или дополнение к мясным блюдам.

Тебе понадобится: 300 г огурцов, 1 ч.л. соли, 1 ст.л. соевого соуса, 1 ст.л. уксуса, 1 зубчик чеснока, 1 ст.л. растительного масла, специи.

Приготовление: Нарежь огурцы брусочками среднего размера и сложи в глубокую миску. Посыпь их солью и оставь на 15 минут, а потом слей выделившийся сок.

Добавь острый перец и любые специи по вкусу. Залей огурцы соевым соусом и уксусом, добавь кунжут и давленый чеснок, и в конце – разогретое растительное масло. Хорошо все перемешай и оставь настояться минимум на полчаса.

2. Огурцы по-корейски с луком

8 рецептов огурцов по-корейски, которые сможет приготовить каждый

Рекомендуем использовать красную луковицу.

Тебе понадобится: 4 огурца, 1 луковица, 2 зубчика чеснока, 1 ст.л. соевого соуса, 2 ст.л. уксуса, 1 ч.л. сахара, щепотка соли и перца, кунжут.

Приготовление: Нарежь огурцы брусочками, посоли, перемешай и оставь на полчаса. Потом слей лишний сок, но огурцы промывать заново не нужно.

Нарежь лук кольцами, обжарь кунжут на сухой горячей сковороде, а уксус смешай с соевым соусом, сахаром и специями. Добавь все к огурцам и оставь их мариноваться на ночь в холодильнике.

3. Огурцы с морковью по-корейски

8 рецептов огурцов по-корейски, которые сможет приготовить каждый

А если хочешь хранить такие огурцы подольше – закатай в банки!

Тебе понадобится: 1 кг огурцов, 250 г моркови, 60 г сахара, 60 мл растительного масла, 60 мл уксуса, 25 г соли, 6 зубчиков чеснока, специи.

Приготовление: Нарежь огурцы брусочками или кружочками, натри морковь на корейской терке, а чеснок раздави. Прогрей масло на сковороде, добавь к нему специи, перемешай и залей овощи.

Добавь к огурцам сахар, соль и уксус, хорошо перемешай все вместе, закрой крышкой и убери в холодильник. Овощи по-корейски нужно мариновать 5-6 часов.

4. Огурцы по-корейски с болгарским перцем

8 рецептов огурцов по-корейски, которые сможет приготовить каждый

Сладкий болгарский перец чудесно сочетается с корейским маринадом.

Тебе понадобится: 4 огурца, 2 перца, 1 пучок зелени, 1 ст.л. яблочного уксуса, 1 ст.л. оливкового масла, 1 ч.л. меда, 3 зубчика чеснока, специи.

Приготовление: Нарежь огурцы брусочками, перец – соломкой, и мелко поруби зелень. Добавь давленый чеснок и специи по вкусу, посоли и перемешай овощи. После этого влей мед, масло и уксус, снова перемешай, и оставь салат мариноваться на 2-3 часа.

5. Огурцы с зеленью по-корейски

8 рецептов огурцов по-корейски, которые сможет приготовить каждый

Вместо петрушки можно взять кинзу или другую ароматную зелень.

Тебе понадобится: 1 кг огурцов, 1 морковь, 1 луковица, 1 пучок петрушки, 50 г сахара, 50 мл растительного масла, 50 мл уксуса, 8 зубчиков чеснока, соль и специи.

Приготовление: Натри огурцы и морковь на специальной корейской терке, а лук нашинкуй тонкими полукольцами. Добавь к овощам давленый чеснок и мелко рубленую зелень.

Перемешай овощи с солью и сахаром, потом добавь масло, уксус и другие специи по вкусу. Оставь закуску мариноваться минимум 2 часа в холодильнике.

6. Огурцы с кабачками по-корейски

8 рецептов огурцов по-корейски, которые сможет приготовить каждый

Для красивого цвета закуски добавь щепотку куркумы.

Тебе понадобится: 1 кг огурцов, 1 кг кабачков, 200 г моркови, 50 г чеснока, 120 мл растительного масла, 60 г сахара, 20 г соли, 120 мл уксуса, специи.

Приготовление: Нарежь кабачки и огурцы одинаковыми брусочками среднего размера, посоли и слей лишний сок через 20 минут. Натри морковь на корейской терке, мелко нарежь чеснок, и перемешай овощи.

Залей все уксусом, и снова перемешай. Разогрей масло на сковороде вместе со специями для аромата, и перелей его к огурцам. В последний раз перемешай закуску и оставь мариноваться на ночь.

7. Огурцы по-корейски с капустой

8 рецептов огурцов по-корейски, которые сможет приготовить каждый

Особенно хорошо получается с молодыми овощами.

Тебе понадобится: 4 огурца, 0,5 кочана капусты, 1 перец, 1 морковь, 4 зубчика чеснока, 130 мл растительного масла, 60 мл уксуса, 5 ст.л. соевого соуса, 1,5 ст.л. сахара, специи.

Приготовление: Тонко нашинкуй капусту, натри морковь на корейской терке, нарежь огурцы тонкими кружочками, а перец – длинными полосками. Хорошо перемешай все овощи в глубокой емкости.

Смешай масло, уксус, соевый соус, сахар и специи, нарежь чеснок тонкими пластинками, и прогрей маринад до растворения сахара. Залей овощи горячей заправкой, осторожно перемешай и оставь мариноваться на ночь в холодильнике.

8. Огурцы по-корейски с помидорами

8 рецептов огурцов по-корейски, которые сможет приготовить каждый

Еще один универсальный рецепт, который подходит и на каждый день, и для заготовок на зиму!

Тебе понадобится: 1 кг огурцов, 1 кг цукини, 500 г мелких помидоров, 500 г лука, 1 головка чеснока, 2 перца чили, 45 г сахара, 15 г соли, 150 мл винного уксуса, специи.

Приготовление: Нарежь огурцы, цукини и морковь кружочками, а чеснок – пластинами. Мелкие помидоры разрежь пополам или на четвертинки по желанию.

Добавь к овощам нарезанный колечками перец чили и перья лука, хорошенько все перемешай и приправь. Оставь все на 3 часа под прессом, добавь уксус и оставь мариноваться. А если хочешь закатать салат в банки, то еще прокипяти овощи в маринаде пару минут.

 

 

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