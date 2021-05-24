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Курица, фаршированная гречкой. Вкусное блюдо вместе с гарниром

Курица, фаршированная гречкой. Вкусное блюдо вместе с гарниром

Есть куча причин, почему я очень люблю этот рецепт. Во-первых, вкус у курицы, приготовленной целиком, совсем не такой, как по частям. А заморочек с готовкой даже меньше, плюс она готовится уже вместе с гарниром. Гречка пропитывается соками и жирком и тоже получается намного вкуснее. Подходит для любителей ножек и для тех, кто как и я больше любит белое мясо. А ещё это всё очень красиво смотрится на столе. Вот такой со всех сторон замечательный рецепт.

Вот, что понадобится:

Курица, фаршированная гречкой. Вкусное блюдо вместе с гарниром Кулинария, Рецепт, Курица, Длиннопост

Готовить мою курочку с гречкой я начну с начинки. Лук мелко режу и обжариваю до прозрачности на рафинированном масле без запаха. Морковку тру на тёрке, добавляю к луку. Готовлю зажарку, как для супа.

Гречку промываю и добавляю к зажарке, перемешиваю. Вливаю 100 мл воды, солю и варю 10-12 минут до полуготовности, она дойдёт уже потом внутри курицы.

Курица, фаршированная гречкой. Вкусное блюдо вместе с гарниром Кулинария, Рецепт, Курица, Длиннопост

У куриной тушки возле гузки есть такой небольшой торчащий нарост. Вот его нужно целиком отрезать, а то может быть неприятный привкус. Теперь я запихиваю ложкой всю гречку в курицу, если не лезет, можно слегка утрамбовать.

Закалываю кожу зубочистками, чтобы начинка не вываливалась наружу. Ножки связываю, а кончики крыльев оборачиваю фольгой, иначе они могут сгореть.

Курица, фаршированная гречкой. Вкусное блюдо вместе с гарниром Кулинария, Рецепт, Курица, Длиннопост

Теперь нужно растопить сливочное масло, посолить и поперчить.

В принципе при желании никто не запрещает добавить чеснок и другие специи. Лично я не добавляла, чтобы не забивать ими вкус блюда.

Теперь кладу мою курочку в форму для запекания и хорошенько смазываю растопленным маслом. Ставлю в духовку, разогретую до 170 градусов на два часа.

Курица, фаршированная гречкой. Вкусное блюдо вместе с гарниром Кулинария, Рецепт, Курица, Длиннопост

В это время я периодически зачерпывала масло со дна формы и поливала сверху. На последние 15 минут я увеличила температуру до 220 градусов, чтобы получилась зажаристая корочка.

При подаче я разрезала курицу, кость довольно сильно размягчилась, и это вышло довольно легко. Посыпала начинку зеленью и от души полила маслом из формы для запекания. Получается курочка с очень вкусным гарниром, похожим на гречку по-купечески.

Сьели мы всё быстро и с удовольствием!

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