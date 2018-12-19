Фадж из белого шоколада

Кто не сладкоежка, проходите мимо, все остальные, милости просим! Существует в англоязычной кухне интересное блюдо под названием fudge. Сладость, которую сложно отнести к какой-либо категории: то ли пирожное, то ли конфеты, то ли помадка… В общем, не суть важно: лакомство настолько лакомое, что слов описать всю эту красоту попросту не хватает.
Сливочно-карамельный вкус блюда подчеркивают вяленая клюква и орешки. А благодаря апельсиновым цукатам десерт играет яркими цитрусовыми нотами! Идеальный антидепрессант для себя, отличный подарок подруге, лучший мотиватор для детей. И самое главное — вы удивитесь, насколько быстро и просто это готовить.
Совет: рекомендуем не заменять шоколад кондитерскими шоколадными чипсами, они могут не растопиться как положено. Часто в таких продуктах молочную сыворотку заменяют растительными жирами, под воздействием температуры они сворачиваются в комки.
Ингредиенты
Белый шоколад 350 г
Сгущенное молоко 380 г
Соль 1 щеп.
Сливочное масло 10 г
Цукаты 2 ст. л.
Кардамон 2 щеп.
Фундук 2 ст. л.
Приготовление
- Влейте в миску сгущенное молоко, добавьте кусочки шоколада. Установите посуду на водяную баню. Помешивая, прогревайте до полного исчезновения комочков. Добавьте соль.
- Снимите посуду с огня, добавьте вяленую клюкву, апельсиновые цукаты, измельченный фундук.
- Еще раз перемешайте массу, затем перелейте в форму, застеленную фольгой (пергаментом, пленкой) и смазанную сливочным маслом. Остудите, затем отправьте в холодильник минимум на 4 часа. Когда десерт застынет, смоченным в воде ножом нарежьте его на порционные кусочки.
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