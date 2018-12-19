Фадж из белого шоколада

Кто не сладкоежка, проходите мимо, все остальные, милости просим! Существует в англоязычной кухне интересное блюдо под названием fudge. Сладость, которую сложно отнести к какой-либо категории: то ли пирожное, то ли конфеты, то ли помадка… В общем, не суть важно: лакомство настолько лакомое, что слов описать всю эту красоту попросту не хватает.

Сливочно-карамельный вкус блюда подчеркивают вяленая клюква и орешки. А благодаря апельсиновым цукатам десерт играет яркими цитрусовыми нотами! Идеальный антидепрессант для себя, отличный подарок подруге, лучший мотиватор для детей. И самое главное — вы удивитесь, насколько быстро и просто это готовить.

Совет: рекомендуем не заменять шоколад кондитерскими шоколадными чипсами, они могут не растопиться как положено. Часто в таких продуктах молочную сыворотку заменяют растительными жирами, под воздействием температуры они сворачиваются в комки.

Ингредиенты

Белый шоколад 350 г

Сгущенное молоко 380 г

Соль 1 щеп.

Сливочное масло 10 г

Цукаты 2 ст. л.

Кардамон 2 щеп.

Фундук 2 ст. л.

Приготовление