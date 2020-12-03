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Приготовила на корпоратив закуску, теперь просят все рецепт

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В прошлом году я на очередной корпоратив мужа приготовила салат и пару закусок, и одна закуска настолько понравилась его коллегам, что теперь на каждое мероприятия просят мужа принести именно ее. Ну что ж, мне приготовить не сложно, тем более на ее приготовление уходит каких-то 10-15 минут.

Основой закуски является отварное куриное мясо.

Приготовила на корпоратив закуску, теперь просят все рецепт

Его нужно нарезать ножом мелко на сколько хватит терпения (или использовать блендер), но важно не превратить мясо в однородную массу. Далее я добавляю к мясу натертый на мелкой терке сыр, все пропорции будут указаны в конце статьи.

Приготовила на корпоратив закуску, теперь просят все рецепт

Так же заранее нужно отварить два яйца, их нужно будет натереть на мелкой терке и добавить в общую массу.

Приготовила на корпоратив закуску, теперь просят все рецепт

Далее можно добавить майонез, но поскольку мы решили пока отказаться от его употребления, то использую сметану, у меня домашняя. Кладу одну столовую ложку с горкой. Обязательно добавляю соль и перец. Еще один немало важный ингредиент — чеснок. Если я делаю эту закуску для употребления дома, то можно добавить и свежий. Но для мероприятия я использую сухой, чтоб просто добавить легкой пикантности закуске. Массу хорошо перемешиваем и вооружаемся перчатками.

Приготовила на корпоратив закуску, теперь просят все рецепт

Из получившейся массы я формирую шарики и размером чуть больше перепелиного яйца и обваливаю каждый в измельченных с помощью блендера грецких орехах.

 И еще раз прокатываю шарик между ладонями чтоб орехи хорошо прилипли к шарикам. Отправляю готовую закуску в холодильник для стабилизации минимум на пару часов.

Приготовила на корпоратив закуску, теперь просят все рецепт

Вот такая вот простая, но очень вкусная закуска получается из обычных ингредиентов.

Приготовила на корпоратив закуску, теперь просят все рецепт

Ингредиенты:

  • 230 грамм отварного куриного мяса
  • 80 грамм сыра
  • 2 яйца
  • 1 столовая ложка майонеза (сметаны)
  • горсть грецких орехов
  • Чеснок сухой или пору зубчиков свежего
  • соль, перец по вкусу

 

 

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закускипраздничные блюда
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