Лучшее блюдо на 23 февраля - жареные окорочка

Ваш мужчина любит мясо, но вам все некогда и вы ограничиваетесь чем-то простым? Порадуйте его на мужской праздник! Пожарьте окорочка по этому рецепту. Мужчина запомнит этот день, потому что будет очень вкусно и, что немаловажно, очень сытно!

Я люблю этот рецепт приготовления окорочков, потому что тут особо не надо заморачиваться. Разделал их, обработал, посолил, сдобрил специями, сочинил все остальное и жарь себе.

Только внимание: лишь по квартире разнесутся ароматы, сдерживайте всех, иначе набросятся пораньше на эту вкуснятину!

Время на приготовление: минут 25

Ингредиенты:

Окорочка – 250 г

Панировочные сухари – по ситуации

Масло оливковое – сколько возьмут окорочка

Чеснок – по вкусу

Для приготовления маринада:

Сметана – 2 ст. л.

Соевый соус – 1 ч. л.

Соль, перец и специи – по вкусу

Приготовление:

Окорочка после промывки под краном надо хорошо обтереть бумажным полотенцем и обрубить нижние части.

Конечно же, курица, прожаренная грамотно и умно будет всегда шикарна. Но ведь у нас праздник, да еще мужской, вот и давайте расстараемся. А для этого приготовим маринад из продуктов, указанных в рецептуре.

Далее разрежем окорочок на две части (так удобнее будет жарить) и окунем в маринад.

Втирайте его в мясо хорошенечко. Пускай кусочки полежат в маринаде. Можно даже накрыть другой тарелкой курицу. Но не переборщите, лучше начать через полчаса или час.

Ставим сковородку на плиту, наливаем в нее масло и прогреваем. А пока все это происходит, давайте приготовим панировку. Я в нее, кстати, добавила еще немного специй.

Нам надо части окорочка вывалять в этих панировочных сухарях. Тогда курочка будет приятно хрустеть!

Если масло нагрето так, что над ним появился белый пар, пора жарить курицу. Сначала жарим на сильном огне, чтобы и появилась та сама хрустящая поверхность. Но, перевернув окорочка так два-три раза со стороны на сторону, огонь убавляем.

Посыпаем куски мяса чесночными слайсами. Держим их так немного, пока не станут прозрачными, и выключаем эту красоту. Нашинкуем чеснок слайсами – его хорошо добавить в конце жарки. Ароматы свежего чеснока прибавят пикантности мясу. Его можно подавать и просто так – будет вкусно, все разлетится в один миг, поэтому жарьте побольше. А можно и с гарниром, так еще сытнее будет. Ну уж тут надо постараться приготовить что-нибудь особое. Ведь праздник у мужчин!