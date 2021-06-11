Сегодня мы приготовим вкусные зефирные конфеты. Если у вас давно лежит зефир и он вам просто порядком немного надоел, можно смело сделать из него аппетитные конфеты и подать к чаю.
Описание приготовления:
Зефир можно использовать розовый или белый. Помимо зефира возьмем банан, структуру конфетам задаем кунжутом, также можно добавить разные орехи, семена, сухофрукты. Перед подачей конфеты отправим в холодильник. Получается очень вкусно и аппетитно, берите на заметку!
Ингредиенты:
- Зефир — 250-300 Грамм
- Бананы — 80 Грамм
- Кунжут — 15 Грамм
- Кокосовая стружка — 80 Грамм
Количество порций: 3
Подготовьте ингредиенты.
Зефир нарежьте произвольно, банан очистите и нарежьте.
Теперь пропустите на мясорубке зефир и банан.
Добавьте кунжут. По желанию добавьте орехи, сухофрукты.
Тщательно перемешайте все.
Сформируйте конфеты среднего размера. Обваляйте конфеты в кокосовой стружке.
Переложите конфеты на тарелку и отправьте в холодильник на 3-4 часа.
Приятного аппетита!
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