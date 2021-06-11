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Зефирные конфеты

Зефирные конфеты

Сегодня мы приготовим вкусные зефирные конфеты. Если у вас давно лежит зефир и он вам просто порядком немного надоел, можно смело сделать из него аппетитные конфеты и подать к чаю.

Описание приготовления:

Зефир можно использовать розовый или белый. Помимо зефира возьмем банан, структуру конфетам задаем кунжутом, также можно добавить разные орехи, семена, сухофрукты. Перед подачей конфеты отправим в холодильник. Получается очень вкусно и аппетитно, берите на заметку!

Ингредиенты:

  • Зефир  — 250-300 Грамм
  • Бананы  — 80 Грамм
  • Кунжут  — 15 Грамм
  • Кокосовая стружка  — 80 Грамм

Количество порций: 3

Зефирные конфеты

Подготовьте ингредиенты.

Зефирные конфеты

Зефир нарежьте произвольно, банан очистите и нарежьте.

Зефирные конфеты

Теперь пропустите на мясорубке зефир и банан.

Зефирные конфеты

Добавьте кунжут. По желанию добавьте орехи, сухофрукты.

Зефирные конфеты

Тщательно перемешайте все.

Зефирные конфеты

Сформируйте конфеты среднего размера. Обваляйте конфеты в кокосовой стружке.

Зефирные конфеты

Переложите конфеты на тарелку и отправьте в холодильник на 3-4 часа.

Зефирные конфеты

Приятного аппетита!

 

 

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