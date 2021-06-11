Сегодня мы приготовим вкусные зефирные конфеты. Если у вас давно лежит зефир и он вам просто порядком немного надоел, можно смело сделать из него аппетитные конфеты и подать к чаю.

Описание приготовления:

Зефир можно использовать розовый или белый. Помимо зефира возьмем банан, структуру конфетам задаем кунжутом, также можно добавить разные орехи, семена, сухофрукты. Перед подачей конфеты отправим в холодильник. Получается очень вкусно и аппетитно, берите на заметку!

Ингредиенты:

Зефир — 250-300 Грамм

Бананы — 80 Грамм

Кунжут — 15 Грамм

Кокосовая стружка — 80 Грамм

Количество порций: 3

Подготовьте ингредиенты.

Зефир нарежьте произвольно, банан очистите и нарежьте.

Теперь пропустите на мясорубке зефир и банан.

Добавьте кунжут. По желанию добавьте орехи, сухофрукты.

Тщательно перемешайте все.

Сформируйте конфеты среднего размера. Обваляйте конфеты в кокосовой стружке.

Переложите конфеты на тарелку и отправьте в холодильник на 3-4 часа.

Приятного аппетита!