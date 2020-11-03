Готовим штрудель с яблоками: рецепт с тестом фило

Штрудель с яблоками любят все, однако готовить его возьмется не каждая хозяйка. Попробуйте использовать уже готовое тесто фило — это упростит вам задачу и сделает этот десерт частым гостем на вашем столе.

Ингредиенты:

тесто фило 250 г

масло сливочное 150 г

яблоки 400 г

изюм 50 г

цедра апельсина 2 ст.л.

цедра лимона 1 ст.л.

сок апельсина 70 мл

сок лимона 20 мл

корица 0,5 ч.л.

кардамон 1ч.л.

ванильный и коричневый сахар (можно обычный) 50 г

бальзам (другой крепкий ароматный алкоголь) 2 ст.л.

кукурузный крахмал 10 г

вода 30 г

мороженое для подачи

Процесс приготовления:

1. Яблоки нарезать кубиками замером с изюм, добавить специи, сахар, сок, цедру, оставить на 30 минут (но можно и сразу готовить).

2. Выложить в широкую высокую сковородку, на средне-высоком огне довести до кипения, добавить алкоголь, влить крахмал, разведенный в холодной воде, перемешать. Снять с огня и остудить. Если яблоки не сочные, то крахмал растворите в большем количестве воды.

3. Используем для мини-штруделей тонкие листы фило шириной 10 см, длиной 25 см. Три таких листика на одно изделие. Каждый лист смазываем остывшим растопленным маслом. 1,5 ст.л. начинки выкладываем на край, загибаем края, сворачиваем рулет, смазываем маслом и желтком, посыпаем сахаром с орешками и специями.

4. Выпекаем 25 минут при 180С до золотистой корочки (если используете желток). Подавать с шариком мороженого.