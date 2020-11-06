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Картофельные палочки с сыром

Картофельные палочки с сыром

Вообще очень редко готовлю еду во фритюре. Я понимаю, что горячее масло не несет ничего доброго организму, тем более детскому. Но ведь лучше, если я настряпаю вкусняшки сама, чем дети будут покупать чипсы в школе. Так в нашем меню появились картофельные палочки с сыром.

В моем доме картофельные палочки с сыром как перекус заходят не хуже, чем гриссини. Малыши берут охапку и лакомятся прямо на ходу. Чтобы они ели палочки за столом, мне пришлось поднять целую книгу различных соусов. Но результат того стоил. Рекомендую приготовить такую закуску и вам!

Картофельные палочки с сыром

Ингредиенты

Картофель 200–250 г
Твердый сыр 80 г
Сливочное масло 20–30 г
Соль 0,5 ч. л.
Черный перец (молотый) 1 щеп.
Чеснок 1 зуб.
Петрушка по вкусу
Пшеничная мука 80–100 г
Яйцо 1 шт.
Панировочные сухари 10 г
Подсолнечное масло по вкусу

Приготовление

  1. Картофель в кожуре отварите до готовности. Затем кожуру снимите, а мякоть верните в кастрюлю. Добавьте кусочек масла. Разомните картошку в пюре. Посолите и поперчите по вкусу.
  2. Добавьте к смеси пропущенный через пресс чеснок и рубленую зелень. Вбейте яйцо. Тщательно перемешайте всё. Постепенно к смеси добавляйте муку. Перемешивайте.Картофельные палочки с сыром
  3. У вас должно получиться картофельное тесто, которое легко отходит от рук.
    Разделите его на 8–10 порций, их скатайте в палочки. Изделия обсыпьте панировочными сухарями.
  4. В сковороде разогрейте растительное масло. В нем обжаривайте картофельные палочки со всех сторон, выкладывая их по 3–4 штуки за раз. Должная появиться золотистая корочка.Картофельные палочки с сыром
  5. Готовые палочки со сковороды перемещайте сразу на бумажные полотенца. Они впитают лишний жир. Затем перекладывайте палочки на блюдо, подавайте к столу с соусом.

Кстати, картофельные палочки можно готовить и из остатков вчерашнего картофельного пюре. Так они получаются даже вкуснее, мне кажется. Я к тому веду, что это блюдо максимально простое, тем не менее вкусное. Рекомендую приготовить его уже этим вечером!

 

 

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