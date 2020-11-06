Вообще очень редко готовлю еду во фритюре. Я понимаю, что горячее масло не несет ничего доброго организму, тем более детскому. Но ведь лучше, если я настряпаю вкусняшки сама, чем дети будут покупать чипсы в школе. Так в нашем меню появились картофельные палочки с сыром.
В моем доме картофельные палочки с сыром как перекус заходят не хуже, чем гриссини. Малыши берут охапку и лакомятся прямо на ходу. Чтобы они ели палочки за столом, мне пришлось поднять целую книгу различных соусов. Но результат того стоил. Рекомендую приготовить такую закуску и вам!
Ингредиенты
|Картофель
|200–250 г
|Твердый сыр
|80 г
|Сливочное масло
|20–30 г
|Соль
|0,5 ч. л.
|Черный перец (молотый)
|1 щеп.
|Чеснок
|1 зуб.
|Петрушка
|по вкусу
|Пшеничная мука
|80–100 г
|Яйцо
|1 шт.
|Панировочные сухари
|10 г
|Подсолнечное масло
|по вкусу
Приготовление
- Картофель в кожуре отварите до готовности. Затем кожуру снимите, а мякоть верните в кастрюлю. Добавьте кусочек масла. Разомните картошку в пюре. Посолите и поперчите по вкусу.
- Добавьте к смеси пропущенный через пресс чеснок и рубленую зелень. Вбейте яйцо. Тщательно перемешайте всё. Постепенно к смеси добавляйте муку. Перемешивайте.
- У вас должно получиться картофельное тесто, которое легко отходит от рук. Разделите его на 8–10 порций, их скатайте в палочки. Изделия обсыпьте панировочными сухарями.
- В сковороде разогрейте растительное масло. В нем обжаривайте картофельные палочки со всех сторон, выкладывая их по 3–4 штуки за раз. Должная появиться золотистая корочка.
- Готовые палочки со сковороды перемещайте сразу на бумажные полотенца. Они впитают лишний жир. Затем перекладывайте палочки на блюдо, подавайте к столу с соусом.
Кстати, картофельные палочки можно готовить и из остатков вчерашнего картофельного пюре. Так они получаются даже вкуснее, мне кажется. Я к тому веду, что это блюдо максимально простое, тем не менее вкусное. Рекомендую приготовить его уже этим вечером!
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