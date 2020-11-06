Вообще очень редко готовлю еду во фритюре. Я понимаю, что горячее масло не несет ничего доброго организму, тем более детскому. Но ведь лучше, если я настряпаю вкусняшки сама, чем дети будут покупать чипсы в школе. Так в нашем меню появились картофельные палочки с сыром.

В моем доме картофельные палочки с сыром как перекус заходят не хуже, чем гриссини. Малыши берут охапку и лакомятся прямо на ходу. Чтобы они ели палочки за столом, мне пришлось поднять целую книгу различных соусов. Но результат того стоил. Рекомендую приготовить такую закуску и вам!

Ингредиенты

Картофель 200–250 г Твердый сыр 80 г Сливочное масло 20–30 г Соль 0,5 ч. л. Черный перец (молотый) 1 щеп. Чеснок 1 зуб. Петрушка по вкусу Пшеничная мука 80–100 г Яйцо 1 шт. Панировочные сухари 10 г Подсолнечное масло по вкусу

Приготовление

Картофель в кожуре отварите до готовности. Затем кожуру снимите, а мякоть верните в кастрюлю. Добавьте кусочек масла. Разомните картошку в пюре. Посолите и поперчите по вкусу. Добавьте к смеси пропущенный через пресс чеснок и рубленую зелень. Вбейте яйцо. Тщательно перемешайте всё. Постепенно к смеси добавляйте муку. Перемешивайте. У вас должно получиться картофельное тесто, которое легко отходит от рук. Разделите его на 8–10 порций, их скатайте в палочки. Изделия обсыпьте панировочными сухарями. В сковороде разогрейте растительное масло. В нем обжаривайте картофельные палочки со всех сторон, выкладывая их по 3–4 штуки за раз. Должная появиться золотистая корочка. Готовые палочки со сковороды перемещайте сразу на бумажные полотенца. Они впитают лишний жир. Затем перекладывайте палочки на блюдо, подавайте к столу с соусом.

Кстати, картофельные палочки можно готовить и из остатков вчерашнего картофельного пюре. Так они получаются даже вкуснее, мне кажется. Я к тому веду, что это блюдо максимально простое, тем не менее вкусное. Рекомендую приготовить его уже этим вечером!