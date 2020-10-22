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Диетический Наполеон: 120 ккал на 100 г. Торт, который можно стройняшкам

Диетический Наполеон: 120 ккал на 100 г. Торт, который можно стройняшкам

Готовится проще, чем традиционный Наполеон, получается очень вкусным, сытным и ароматным. Этот торт можно всем, даже тем, кто худеет. Лишних калорий в нем нет, как и жира. Калорийность ПП-Наполеона — всего 120 ккал на 100 граммов, БЖУ — 5/5/13.

Торт делается скорее из блинов, чем из коржей, которые надо выпекать в духовке. За счет этого процесс кажется более легким и быстрым. На вкусовых качествах это никак не отражается. Но десерт получается менее жирным.

Ингредиенты

Для блинов-коржей:

  • 200 г молока невысокой жирности;
  • 4 яйца;
  • 90 г кукурузного крахмала;
  • подсластитель по вкусу.

Для крема:

  • 250 г молока;
  • 30 г кукурузного крахмала;
  • 30 г сухого обезжиренного молока;
  • подсластитель по вкусу.

Калорийность 120 ккал — при использовании ингредиентов из списка выше. Если сухое молоко будет не обезжиренным или, например, вместо подсластителя будет использован сахар, энергетическая ценность десерта возрастет.

Диетический Наполеон: 120 ккал на 100 г. Торт, который можно стройняшкам

ПП-Наполеон, рецепт пошагово

  1. Взбить вместе все ингредиенты для коржей, хорошо перемешать и испечь тонкие блины на сковороде, смазанной капелькой масла. Последний блинчик подсушить в микроволновке или в духовке и измельчить в крошку (для посыпки).
  2. Смешать вместе все ингредиенты для крема, поставить на медленный огонь, часто помешивая, довести до загустения.
    Не кипятить! Остудить крем.
  3. Собрать торт, как классический Наполеон: сложить друг на друга блинчики, промазывая кремом каждый. Верхний слой смазать кремом и посыпать посыпкой. Убрать в холодильник на ночь, чтобы хорошо пропитался.

Крема можно добавлять много, не жалеть, чтобы выпечка не получилась суховатой. Подавать с чаем или кофе, вкусно, пальчики оближешь!

Диетический Наполеон: 120 ккал на 100 г. Торт, который можно стройняшкам

 

 

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