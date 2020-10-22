Диетический Наполеон: 120 ккал на 100 г. Торт, который можно стройняшкам

Готовится проще, чем традиционный Наполеон, получается очень вкусным, сытным и ароматным. Этот торт можно всем, даже тем, кто худеет. Лишних калорий в нем нет, как и жира. Калорийность ПП-Наполеона — всего 120 ккал на 100 граммов, БЖУ — 5/5/13.
Торт делается скорее из блинов, чем из коржей, которые надо выпекать в духовке. За счет этого процесс кажется более легким и быстрым. На вкусовых качествах это никак не отражается. Но десерт получается менее жирным.
Ингредиенты
Для блинов-коржей:
- 200 г молока невысокой жирности;
- 4 яйца;
- 90 г кукурузного крахмала;
- подсластитель по вкусу.
Для крема:
- 250 г молока;
- 30 г кукурузного крахмала;
- 30 г сухого обезжиренного молока;
- подсластитель по вкусу.
Калорийность 120 ккал — при использовании ингредиентов из списка выше. Если сухое молоко будет не обезжиренным или, например, вместо подсластителя будет использован сахар, энергетическая ценность десерта возрастет.
ПП-Наполеон, рецепт пошагово
- Взбить вместе все ингредиенты для коржей, хорошо перемешать и испечь тонкие блины на сковороде, смазанной капелькой масла. Последний блинчик подсушить в микроволновке или в духовке и измельчить в крошку (для посыпки).
- Смешать вместе все ингредиенты для крема, поставить на медленный огонь, часто помешивая, довести до загустения. Не кипятить! Остудить крем.
- Собрать торт, как классический Наполеон: сложить друг на друга блинчики, промазывая кремом каждый. Верхний слой смазать кремом и посыпать посыпкой. Убрать в холодильник на ночь, чтобы хорошо пропитался.
Крема можно добавлять много, не жалеть, чтобы выпечка не получилась суховатой. Подавать с чаем или кофе, вкусно, пальчики оближешь!
Свежие комментарии