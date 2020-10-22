Диетический Наполеон: 120 ккал на 100 г. Торт, который можно стройняшкам

Готовится проще, чем традиционный Наполеон, получается очень вкусным, сытным и ароматным. Этот торт можно всем, даже тем, кто худеет. Лишних калорий в нем нет, как и жира. Калорийность ПП-Наполеона — всего 120 ккал на 100 граммов, БЖУ — 5/5/13.

Торт делается скорее из блинов, чем из коржей, которые надо выпекать в духовке. За счет этого процесс кажется более легким и быстрым. На вкусовых качествах это никак не отражается. Но десерт получается менее жирным.

Ингредиенты

Для блинов-коржей:

200 г молока невысокой жирности;

4 яйца;

90 г кукурузного крахмала;

подсластитель по вкусу.

Для крема:

250 г молока;

30 г кукурузного крахмала;

30 г сухого обезжиренного молока;

подсластитель по вкусу.

Калорийность 120 ккал — при использовании ингредиентов из списка выше. Если сухое молоко будет не обезжиренным или, например, вместо подсластителя будет использован сахар, энергетическая ценность десерта возрастет.

ПП-Наполеон, рецепт пошагово

Взбить вместе все ингредиенты для коржей, хорошо перемешать и испечь тонкие блины на сковороде, смазанной капелькой масла. Последний блинчик подсушить в микроволновке или в духовке и измельчить в крошку (для посыпки). Смешать вместе все ингредиенты для крема, поставить на медленный огонь, часто помешивая, довести до загустения. Не кипятить! Остудить крем. Собрать торт, как классический Наполеон: сложить друг на друга блинчики, промазывая кремом каждый. Верхний слой смазать кремом и посыпать посыпкой. Убрать в холодильник на ночь, чтобы хорошо пропитался.