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Летний легкий освежающий десерт на кефире с малиной

Сегодня - потрясающая паннакотта на кефире!
Берите на заметку: это отличный летний, легкий, "ленивый" завтрак, который можно приготовить с вечера)

Летний легкий освежающий десерт на кефире с малиной

Паннакотта на кефире с малиновым желе ( 2 порции)

250 мл кефира комнатной температуры (жирность на усмотрение)
25 мл холодной воды
10 г желатина
50 мл протертого пюре из малины
30 г сахара

Замочить в воде 7 г желатина и оставить набухать 15 минут.
Если кефир из холодильника, аккуратно прогреть его на паровой бане до теплого состояния (не перегреть, чтобы не свернулся!). Затем всыпать 25 г сахара и тщательно размешать, до полного растворения.
Размоченный желатин с водой прогреть до полного растворения и влить эту жидкость тоненькой струйкой в кефир, помешивая,  разлить все по формам и убрать в холодильник застывать на час.

Замочить оставшийся желатин в небольшом количестве воды. Через 15 минут воду слить и добавить малиновое пюре, все вместе прогреть до растворения желатина и сразу снять с плиты. Дать ягодной смеси слегка остыть, а затем вылить ее поверх паннакотты и убрать еще для застывания на 30-40 минут.

Готовую паннакотту украсить по усмотрению, например, свежей малиной и мятой.

Летний легкий освежающий десерт на кефире с малиной

Летний легкий освежающий десерт на кефире с малиной
Источник

десертыпаннакоттакулинария
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