Овощные запеканки – вкусно и полезно

Из овощей можно приготовить великое множество разнообразных блюд. Сегодня мы хотим предложить вам пять простых в изготовлении, но при этом невероятно вкусных и полезных овощных запеканок.

Такие блюда с удовольствием будут есть даже дети – истинные ценители вкусной еды.

Картофельная запеканка с грибами

Вам понадобятся: 1,5 кг картофеля, 600-700 г лесных (лучше белых) грибов, 1 стакан молока, 0,5 стакана сметаны, 2 взбитых яйца, 6 ст.л. сливочного масла, 1 луковица, 1-2 зубчика чеснока, 0,5 ч.л. сушеного или 4 веточки свежего тимьяна, соль – по вкусу.

Приготовление. Картофель очистите и вымойте. Большие клубни порежьте на половинки или четвертинки. Опустите в воду и доведите до кипения. Уменьшите нагрев, посолите картофель и варите его на среднем огне до готовности (примерно 30 минут). Слейте воду.

Пока картофель варится, займитесь грибами. Если они хранились в морозильной камере, достаньте их, положите на дуршлаг и дайте оттаять; свежие – почистите и помойте. Порежьте грибы на небольшие кусочки. Лук очистите и порежьте кубиками. Чеснок измельчите.

Сковороду разогрейте и растопите в ней 2 ст.л. сливочного масла. Выложите на сковороду лук, накройте крышкой и жарьте на слабом огне 10 минут.

Затем добавьте к луку грибы, тимьян и чеснок. Все перемешайте и продолжайте готовить на слабом огне, пока из грибов не испарится вся жидкость.

Сваренный картофель разомните толкушкой и добавьте в пюре горячее молоко, оставшееся сливочное масло и сметану. Перемешайте, влейте в массу взбитые яйца.

В форму для запекания выложите слой картофельного пюре, на него – лук с грибами, сверху – еще один слой пюре. Чтобы получить румяный верх у запеканки, на картофельном слое сделайте завитки и бороздки и вылейте в них 2 ст.л. растопленного сливочного масла.

Разогрейте духовку до 180°С и поставьте в нее форму с запеканкой. Готовьте 25 минут. Если по истечении этого времени на поверхности не появилась румяная корочка, поставьте духовку в режим жарки (гриля) и готовьте еще 1-2 минуты.

Овощная запеканка с курицей

Вам понадобятся: 3/4 стакана красного или желтого перца, 280-300 г замороженного шпината, 2 стакана свежих грибов, 2 стакана вареного риса, 200-250 г куриной грудки, 1/2 стакана мелко натертого сыра пармезан, 2 стакана молока, 1/2 стакана лука, 2 зубчика чеснока, 2 ст.л. сливочного масла, 1/4 стакана пшеничной муки, 1/2 ч.л. сушеного тимьяна или майорана, 1/4 ч.л. черного перца, соль – по вкусу.

Приготовление. Овощи помойте и обсушите. Перец нарежьте кусочками, лук – кубиками, чеснок измельчите. Рис отварите и остудите. Грибы почистите, помойте и порежьте на кусочки. Шпинат разморозьте и хорошо высушите. Курицу нарежьте кубиками.

Поставьте на огонь большую сковороду и растопите в ней сливочное масло. Положите в горячее масло грибы, сладкий перец, лук и чеснок и жарьте на среднем огне до готовности.

Овощи и грибы посолите. Добавьте в массу муку, тимьян и черный перец. Затем начните медленно вливать молоко, постоянно помешивая. Готовьте до тех пор, пока жидкость не загустеет и не начнет пузыриться.

В самом конце добавьте в массу шпинат, рис, курицу и половину нормы сыра пармезан. Все перемешайте.

Выложите массу ложкой в форму для запекания, разровняйте. Сверху посыпьте оставшимся сыром пармезан.

Накройте крышкой и поставьте в нагретую до 175°С духовку. Выпекайте 20 минут. Затем снимите крышку и готовьте еще 10 минут. Выключите духовку и дайте запеканке настояться 15 минут при комнатной температуре. Подавайте на стол.

Запеканка с цукини и томатами

Вам понадобятся: 2 цукини среднего размера, 2 больших помидора, 4 зубчика чеснока, 1 ст.л. нарезанного свежего базилика, 220 г сливочного сыра, 2 ст.л. молока, 1 ч.л. сушеного базилика, 1/8 ч.л. мускатного ореха, 200-240 г любого твердого сыра, 2 ст.л. сливочного масла, соль и черный молотый перец – по вкусу.

Приготовление. Овощи тщательно вымойте и обсушите. Помидоры и цукини нарежьте ломтиками толщиной около 0,5 см. Чеснок измельчите. Твердый сыр натрите на терке.

Разогрейте духовку до 190°С. Смажьте форму для запекания сливочным маслом и отставьте на время в сторону.

Сливочный сыр выложите в глубокую миску и взбейте. Добавьте к нему молоко, базилик и молотый мускатных орех. Все ингредиенты перемешайте.

В подготовленную форму выложите ряд цукини. Овощи посолите и поперчите. Поверх ломтиков цукини уложите слой помидоров. Посыпьте их 0,5 ст.л. свежего базилика и половиной нормы измельченного чеснока.

На этот слой выложите половину смеси, сделанной из сливочного сыра и молока. Затем посыпьте все тертым сыром (используйте также половину нормы).

Выложите еще один слой ломтиков цукини. Посолите их и поперчите. На них уложите снова слой помидоров. Посыпьте их оставшимся свежим базиликом и чесноком. Сверху распределите остатки сливочного сыра и посыпьте всю запеканку тертым сыром.

На сыр уложите кусочки сливочного масла и отправьте запеканку в горячую духовку. Выпекайте 20-25 минут. Когда блюдо подрумянится, а овощи станут мягкими, достаньте запеканку из духовки и оставьте на 10 минут при комнатной температуре.

Украсьте свежим базиликом, нарежьте на куски и подавайте к столу.

Овощная запеканка с фаршем

Вам понадобятся: 500 г говяжьего фарша, 1 луковица, 1 ч.л. измельченного чеснока, 425 г консервированной кукурузы, 1 морковь среднего размера, 1 цукини, 1/2 стакана воды, 2 кубика говяжьего бульона, 350-400 г помидоров, 450 г замороженного шпината, 3 шт. картофеля среднего размера, 1 стакан тертого сыра, 1/2 стакана сливок, соль и черный молотый перец – по вкусу.

Приготовление. Картофель отварите до готовности и порежьте тонкими ломтиками. Остальные овощи помойте и обсушите. Морковь и кабачки нарежьте кубиками, помидоры – кусочками, лук – полукольцами.

На горячую глубокую сковороду выложите говяжий фарш, посолите его, поперчите, добавьте лук и чеснок. Обжарьте до готовности.

Добавьте к фаршу морковь, кукурузу, кабачки и помидоры. Бульонные кубики разведите в воде, залейте ими овощи с фаршем и варите на маленьком огне около 20 минут до готовности овощей.

Замороженный шпинат поместите в микроволновую печь и готовьте 5-7 минут (при мощности 1000 Вт), процедите.

Форму для запекания смажьте маслом. Выложите в нее половину говяжьей смеси с овощами. На говядину поместите половину нормы шпината, затем – картофеля и тертого сыра. Повторите все шаги, но закончите сливками и оставшимся сыром.

Разогрейте духовку до 180°С. Выпекайте блюдо в течение 45-50 минут. Посыпьте свежей зеленью и подавайте на стол.

Запеканка из цветной капусты

Вам понадобятся: 1 крупный кочан цветной капусты, 2 с.л. сливочного масла, 2/3 стакана сметаны, 1/4 стакана сливок или молока, 1 ч.л. дижонской горчицы, 2 зубчика чеснока, 1,5 стакана натертого сыра чеддер, 6 ст.л. приготовленных кусочков бекона, 1/4 стакана нарезанного зеленого лука, соль и черный молотый перец – по вкусу.

Приготовление. Капусту вымойте. В подсоленную воду положите капусту и поставьте на огонь. После закипания уменьшите нагрев и варите ее до готовности. Охладите. Разберите кочан на соцветия и обжарьте их на сливочном масле до образования румяной корочки.

Чеснок почистите и измельчите. Сыр чеддер натрите на терке. Зеленый лук помойте, обсушите и порежьте на небольшие кусочки.

Займитесь приготовлением соуса. В глубокой миске взбейте сметану и сливки (или молоко) до получения однородной массы. Добавьте к ним чеснок, дижонскую горчицу, половину сыра чеддер, половину нормы бекона и лука. Посолите и поперчите, однако с солью будьте очень осторожны: не забывайте, что сыр также делает блюдо соленым. Все ингредиенты перемешайте. Добавьте к соусу обжаренную цветную капусту.

Разогрейте духовку до 230°С. Выложите приготовленную массу в форму для запекания. Сверху распределите оставшиеся кусочки бекона и сыр. Поставьте в духовку. Выпекайте 5-10 минут, пока сыр не расплавится. Посыпьте запеканку оставшимся зеленым луком и подавайте к столу.