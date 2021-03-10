Интереснейший и необычный капустный салат — и на перекус, и на ужин

Думаю, мало кто не согласится, что первый весенний овощ — это молодая капуста. Она уже кое-где появилась, лежит — рыхлая, зеленая, так и просится на салат. И если вы не любите классический капустный салат с морковкой и заправкой из масла и уксуса, это не причина на капусту смотреть свысока.

Есть масса интереснейших — вот реально интереснейших рецептов капустных салатов, которые используют порой удивительное сочетание ингредиентов и вкус дают — пальчики оближешь.

Пройдемся по ним? Сегодня салат дня! С копченой рыбкой и йогуртовым соусом.

Дико, да? А, между тем, вкусно. Готовить можно и из красной капустой (как на примере), так и со свежей белокочанной. Главное, чтобы красная была не дубовой. Если она уж слишком деревянная — лучше перед приготовлением ошпарить кипятком. Если капуста молоденькая, то ошпаривать не надо.

Берем:

Полвилка капусты (небольшого вилка, рекордсмены нам не нужны);

Баночку зеленых оливок;

Немного рукколы или какого иного зеленого салата;

Пару ложек оливкового масла;

100 граммов натурального йогурта;

Граммов 200 копченого лосося (можно — скумбрии);

Зубок чеснока, соль, перец;

Для любителей похрустеть — еще понадобятся белые салатные сухарики.

Готовим:

Капусту нарезаем соломкой, рыбу — кусочками (в зависимости от того, положите рыбу в салат или на тарелку рядом — кусочки разные, в салат — кубиками, если рядом — длинными кусочками).

Рукколу или какой другой зеленый салат рвем руками.

Теперь смешиваем йогурт с оливковым маслом, солим по вкусу, приправляем раздавленным чесноком.

Смешиваем в салатнике капусту, салат, рыбу, сухарики, оливки, заливаем заправкой.

Если боитесь сразу рыбу добавлять в такой салат — просто разложите ее на тарелку бордюром, а в серединку — салат. В следующий раз уже можно и в салатницу добавить, когда убедитесь, что, несмотря на неожиданное сочетание, все вкусно.

Приятного аппетита!