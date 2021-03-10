Интереснейший и необычный капустный салат — и на перекус, и на ужин

Думаю, мало кто не согласится, что первый весенний овощ — это молодая капуста. Она уже кое-где появилась, лежит — рыхлая, зеленая, так и просится на салат. И если вы не любите классический капустный салат с морковкой и заправкой из масла и уксуса, это не причина на капусту смотреть свысока.
Есть масса интереснейших — вот реально интереснейших рецептов капустных салатов, которые используют порой удивительное сочетание ингредиентов и вкус дают — пальчики оближешь.
Пройдемся по ним? Сегодня салат дня! С копченой рыбкой и йогуртовым соусом.
Дико, да? А, между тем, вкусно. Готовить можно и из красной капустой (как на примере), так и со свежей белокочанной. Главное, чтобы красная была не дубовой. Если она уж слишком деревянная — лучше перед приготовлением ошпарить кипятком. Если капуста молоденькая, то ошпаривать не надо.
Берем:
- Полвилка капусты (небольшого вилка, рекордсмены нам не нужны);
- Баночку зеленых оливок;
- Немного рукколы или какого иного зеленого салата;
- Пару ложек оливкового масла;
- 100 граммов натурального йогурта;
- Граммов 200 копченого лосося (можно — скумбрии);
- Зубок чеснока, соль, перец;
- Для любителей похрустеть — еще понадобятся белые салатные сухарики.
Готовим:
Капусту нарезаем соломкой, рыбу — кусочками (в зависимости от того, положите рыбу в салат или на тарелку рядом — кусочки разные, в салат — кубиками, если рядом — длинными кусочками).
Рукколу или какой другой зеленый салат рвем руками.
Теперь смешиваем йогурт с оливковым маслом, солим по вкусу, приправляем раздавленным чесноком.
Смешиваем в салатнике капусту, салат, рыбу, сухарики, оливки, заливаем заправкой.
Если боитесь сразу рыбу добавлять в такой салат — просто разложите ее на тарелку бордюром, а в серединку — салат. В следующий раз уже можно и в салатницу добавить, когда убедитесь, что, несмотря на неожиданное сочетание, все вкусно.
Приятного аппетита!
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