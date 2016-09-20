Готовь как шеф: секреты приготовления крутых салатов без рецепта

Искусство приготовления изумительно вкусных салатов без рецепта может освоить каждый. В новом обзоре делимся важными секретами, которые вам в этом помогут.

На первый взгляд может показаться, что приготовить вкусный и полезный салат проще простого. Микс из полезных овощей, несколько питательных ингредиентов, растительное масло по вкусу, пряности и специи — и вот аппетитное блюдо уже готово. На деле же все не так просто. Зачастую мы готовим салаты из овощей и фруктов вне сезона. Это значит, что полезных веществ там не так уж и много, а вкусовые характеристики таких плодов не дотягивают до идеала. Еще одна распространенная ошибка — это выбор калорийных заправок, к которым относятся, например, майонез и прочие магазинные соусы. Они заметно отягощают салат и моментально лишают его всей пользы. Некоторые ошибки при приготовлении салатов не так очевидны. На волне повального увлечения правильным питанием салат стал главным низкокалорийным источником витаминов, минералов и питательных веществ. Правда, в попытке сделать свой салат еще полезнее, мы совершаем главную ошибку и лишаем его легкости. Да, сами по себе и в умеренных количествах орехи, сухари, тертый сыр не вредят фигуре, но если мы регулярно добавляем их в салат, то они перестают быть такими безобидными. Мечтаете научиться готовить аппетитные и вкусные салаты? Мы составили список из главных гастрономических секретов, которые нужно знать, чтобы приготовить салат мечты. И для этого вам не потребуются рецепты.

Конструктор для идеального салата

Многие шефы готовят салаты по вдохновению. Именно так рождаются фирменные и самые вкусные блюда. Конечно, невозможно вывести абсолютную формулу идеального салата, но есть универсальный конструктор, который поможет максимально удачно подобрать ингредиенты. Вовсе не обязательно слепо следовать этой схеме. Если вы, например, хотите приготовить максимально легкий салат, то несколько блоков можно смело исключить. Сделайте акцент на овощах и полезной заправке. А если вы, напротив, желаете приготовить гастрономический шедевр, отличающийся высокой питательной ценностью, то обязательно добавьте в салат полезные жиры в виде авокадо, лосося, орехов, мяса или птицы.

1. Любимые овощи. В идеальном салате они обязательно должны быть, ведь свежие плоды отвечают не только за полезность, но и за вкус. Если овощи вы добавлять не хотите, то не забудьте про зелень (руккола, мангольд, романо, айсберг, капуста, шпинат). 2. Что-нибудь соленое и питательное. Конечно, речь идет о сыре. Конкретный продукт выбирайте в зависимости от своих вкусовых предпочтений. Если вы следите за фигурой, то советуем выбрать фету или брынзу. Для салатов в итальянском стиле подойдут пармезан и моцарелла. Любители изысканной кухни могут добавить в салат козий сыр. 3. Доминирующий ингредиент. К таким ингредиентам относятся мясо, птица и рыба. Как правило, именно вокруг них строится выбор остальных ингредиентов. Если вы хотите приготовить менее сытный вариант салата, то от доминирующего ингредиента лучше отказаться. 4. Полезная заправка. Если вы готовите салат "Цезарь", то очевидно, что заправка будет фирменная. А вот для приготовления салата по вдохновению лучше выбирать максимально простые и полезные варианты. Это оливковое и другие виды растительного масла, бальзамический уксус, лимонный сок. 5. Изюминка. Завершающим ингредиентом могут стать рубленые орешки, сушеные ягоды и сухари, зерна граната. Помните, что орехи и сухари, например, достаточно калорийны. Если вы на диете, то не стоит добавлять их в салат даже в небольшом количестве.

Секреты приготовления салата мечты

1. Выбирайте сезонные овощи Старайтесь выбирать для приготовления салатов сезонные овощи. Помните, что в них максимальное количество витаминов, минералов и питательных веществ. Такое блюдо точно пойдет вам на пользу и укрепит здоровье. Еще одно очевидное достоинство сезонных плодов заключается в их насыщенном вкусе. Вы же не хотите приготовить безвкусный салат? Экспериментируйте и ищите любимые сочетания. 2. Соблюдайте баланс

Приготовление салата без рецепта не имеет ничего общего с бездумным собиранием в одной тарелке всего, что есть в холодильнике. Подходите к делу с умом и анализируйте. Если у вас в тарелке много овощей, то добавьте несколько ингредиентов с более агрессивным вкусом. Это может быть заправка на основе бальзамического уксуса и любой вид сыра. Если же вы готовите салат из рыбы, то исключите дополнительные калорийные ингредиенты и добавьте больше овощей и зелени.

3. Не жалейте зелень Зелень можно добавить абсолютно в любой салат. Лишней она точно не будет. Всего в одной чашке листового салата содержится суточная норма антиоксидантов, витамина Е и других полезных веществ. Зелень украсит салаты из овощей, мяса, птицы, фруктов, рыбы. Выбирайте любую: кресс-салат, мангольд, шпинат, руккола, салат-латук, романо, айсберг, фриссе. Минимум калорий и максимум пользы! 4. Экспериментируйте с заправками

Не ограничивайтесь лишь оливковым маслом. Да, оно очень полезное, прекрасно сочетается со всеми ингредиентами и идеально дополняет любые салаты, но это не единственное полезное масло в мире. Существует много альтернатив. Попробуйте льняное, из виноградных косточек, арахисовое. Их необычный вкус и аромат заставят даже самый привычный салат зазвучать по-новому. Можно также миксовать разные заправки. Смешайте оливковое масло с бальзамическим уксусом. Это самый популярный и абсолютно беспроигрышный вариант полезной заправки.