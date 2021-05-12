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Свинина в жареной картошке

Чего бы странного в выражении, взятого мною для названия поста? Обычно пишут "свинина C жареной картошкой".
В рецепте, который предлагаю, свинина жарится именно В картофеле, т. е. в корочке из него.

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Идея блюда состоит в том, что ломтик свинины, который можно быстро пожарить, или другого белого мяса покрывается со всех сторон стружкой из сырого картофеля.

В итоге, мясо и картофель жарятся одновременно, создавая оригинальное блюдо, бюджетное по затратам, но претендующее на угостить дорогого гостя.

Если, конечно, гость не постучался в последнюю минуту, т.к. блюдо требует подготовки.

Свинина в жареной картошке

                                            Свинина в картофельной корочке/ Lonza in crosta di patatine

Ингредиенты: 600 г свиной мякоти типа корейки, 400 г картофеля, 1 яйцо, мука, масло для обжаривания

Картофель натереть на крупной терке или нарезать тонкими спичками.

Промыть картофельную массу под проточной водой и оставить еще на полчаса в холодной воде.

Промытый картофель освободить от лишней воды, отжав в полотенце.  Я использовала центрифугу для салатных листьев.

Разложить отжатую массу на полотенце.

 Нарезать свинину на ломтики  толщиной около 0,5 см,  посолить и промассировать ломтики, чтобы соль проникла в мякоть.

Каждый ломтик сначала обмокнуть в яйцо, взбитое с солью, затем в муку и наконец обвалять картофельной массой, крепко прижимая ее к мясу при помощи полотенца.

Подготовленные ломтики разложить на подходящих для этого поверхностях и оставить в холодильнике на 30 минут.

Свинина в жареной картошке

В сковороде разогреть масло,  которого должно быть достаточно для жарки, и на умеренно- сильном огне обжарить заготовки с обеих сторон, переворачивая, когда картофель хорошо зарумянится.

Свинина в жареной картошке

Обжаренные ломтики сначала выложить на бумажное полотенце, чтобы убрать остатки масла, а затем сервировать.

Свинина в жареной картошке

Мои замечания

Секрет успеха блюда состоит в тщательной подготовке картофеля. Хорошая промывка освобождает мякоть клубней от крахмала, после чего она быстро жарится и получается хрустящей.

Толщина нарезки мяса свинины или др типа  мяса остается на усмотрение кулинара, но не стоит беспокоится что мясо не успеет прожариться или останется слишком сухим. Картофельная корочка хорошо принимает на себя заботу о вкусе блюда.

На что действительно следует обратить внимание, так на предварительное сдабривание мяса солью и перцем, если надо. В противном случае вкус блюда может получиться слишком пресным, т. к. картофель не солится.

Свинина в жареной картошке

 

 

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мясные блюдакухни мира
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