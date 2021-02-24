Закуска из солёного сала

Ингредиенты
- сало солёное - 150 гр.
- перец чёрный свежемолотый - 1 щепотка
- перец красный жгучий - 1 щепотка
- чеснок - 2 зубчика
- лук красный маленькая луковица - 1 шт.
- уксус 7 % - 2 ч.л.
- укроп резанный - 1 ст.л.
Пошаговый рецепт приготовления
Универсальная закуска. Хочешь на застолье подашь, хочешь - гостям неожиданным, хочешь просто перекусить.....
См. пошаговые фото:
Пошаговые фото рецепта
1. Берём кусочек солёного сала и чистим его от соли. Если шкурка жёсткая, то её убираем (срезаем). Лук режем тонко полу-кольцами. Чеснок можно мелко порубить или выдавить.
2. Сало нарезаем тонкой соломкой, длиной примерно 2-2,5 см. Выкладываем в подходящую посуду керамическую. Перчим свежемолотым чёрным перцем и красным жгучим (по желанию). Это делаем по вкусу.
3. Я чеснок мелко порублю и отправлю к салу. Можно его выдавить или натереть на мелкой тёрке. Отправляем к салу.
4. Выкладываем порезанный красный лук поверх сала по всей поверхности и поливаем его уксусом. Уксус можно использовать 7 %, я очень люблю винный из красного вина и буду его использовать.
5. Присыпаем порезанным укропом.
6. Всё перемешиваем. Можно отправить в холодильник минут на 30, чтобы оно настоялось. Если нет времени ждать, то подаём сразу.Тоже очень ароматно и вкусно! Я люблю такое сало выложить на хлеб и съесть в качестве бутерброда. Вкус просто потрясающий! Ну а мужчине к стопочке водочки подать - просто за радость!
Дополнительная информация
Это закуска на любом праздничном столе не останется без внимания. Делайте смело её хотя бы в 2 раза больше!
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