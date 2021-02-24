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Закуска из солёного сала

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Ингредиенты

  • сало солёное - 150 гр.
  • перец чёрный свежемолотый - 1 щепотка
  • перец красный жгучий - 1 щепотка
  • чеснок - 2 зубчика
  • лук красный маленькая луковица - 1 шт.
  • уксус 7 % - 2 ч.л.
  • укроп резанный - 1 ст.л.

Пошаговый рецепт приготовления

Универсальная закуска. Хочешь на застолье подашь, хочешь - гостям неожиданным, хочешь просто перекусить.....

См. пошаговые фото:

Пошаговые фото рецепта

Закуска из солёного сала: фото шаг 1

1. Берём кусочек солёного сала и чистим его от соли. Если шкурка жёсткая, то её убираем (срезаем). Лук режем тонко полу-кольцами. Чеснок можно мелко порубить или выдавить.

Закуска из солёного сала: фото шаг 2

2. Сало нарезаем тонкой соломкой, длиной примерно 2-2,5 см. Выкладываем в подходящую посуду керамическую. Перчим свежемолотым чёрным перцем и красным жгучим (по желанию). Это делаем по вкусу.

Закуска из солёного сала: фото шаг 3

3. Я чеснок мелко порублю и отправлю к салу. Можно его выдавить или натереть на мелкой тёрке. Отправляем к салу.

Закуска из солёного сала: фото шаг 4

4. Выкладываем порезанный красный лук поверх сала по всей поверхности и поливаем его уксусом. Уксус можно использовать 7 %, я очень люблю винный из красного вина и буду его использовать.

Закуска из солёного сала: фото шаг 5

5. Присыпаем порезанным укропом.

Закуска из солёного сала: фото шаг 6

6. Всё перемешиваем. Можно отправить в холодильник минут на 30, чтобы оно настоялось. Если нет времени ждать, то подаём сразу.

Тоже очень ароматно и вкусно! Я люблю такое сало выложить на хлеб и съесть в качестве бутерброда. Вкус просто потрясающий! Ну а мужчине к стопочке водочки подать - просто за радость!

Дополнительная информация

Это закуска на любом праздничном столе не останется без внимания. Делайте смело её хотя бы в 2 раза больше!

Закуска из солёного сала

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