Шоколадный торт Даниэлла

Для приготовления этого торта потребуются две разъемные формы диаметром 26 см.

Шоколад я использовала и горький, и молочный, в равных пропорциях, т.к. побоялась брать только горький, подумала, будет слишком горчить.

Украсить тортик можно по своему вкусу, очень вкусно будет со свежими ягодами. В оригинале он остается просто в шоколадной глазури, но мне кажется, свежие фрукты/ягоды разбавляют весь этот шоколад)).

Готовьте и не бойтесь! Главное запастись мисками для взбивания, перемешивания.

Сперва приготовим коржи.

100 граммов фундука измельчаем в муку при помощи кофемолки или блендера. Добавляем 30 граммов мелких панировочных сухарей и 20 граммов какао, перемешиваем.

У 5-ти яиц отделяем белки от желтков.

В миске, на высокой скорости, взбиваем добела 80 граммов мягкого сливочного масла и, не прекращая взбивания, постепенно добавляем 5 желтков комнатной температуры. Продолжаем взбивать до получения гладкой пышной массы. Отставляем в сторону.

Далее взбиваем отдельно 5 белков комнатной температуры с щепоткой соли на средней скорости до получения крупной пены, увеличиваем скорость до максимума и, не прекращая взбивания, постепенно добавляем 100 граммов сахара. Взбиваем до получения мягкой пены.

Немного пены добавляем в смесь масла с желтками, перемешиваем в одном направлении до получения однородной массы, возвращаем во взбитые белки и опять аккуратно перемешиваем.

В полученную смесь, в 2 приема, аккуратно перемешивая в одном направлении, добавляем смесь орехов, сухарей и какао.

Полученное тесто выкладываем в заранее подготовленные две разъемные формы, выстеленные бумагой для выпечки и смазанные маслом, разравниваем. Выпекаем в заранее разогретой духовке при температуре 170 градусов Цельсия 10-12 мин.

Готовность проверяем деревянной палочкой.

Готовым коржам даем немного остыть, удаляем бумагу. На дно разъемной формы кладем один корж, из бумаги для выпечки делаем двойной бортик и отставляем в сторону. Вторая форма больше нам не понадобится. (На фото далее будет видно как выглядит форма с бумажным бортиком.)

Приступаем к приготовлению шоколадного мусса.

8 граммов желатина заливаем 2 столовыми ложками холодной воды или холодного крепкого кофе и оставляем для набухания.

450 миллилитров холодных сливок, жирностью не менее 30%, взбиваем в мягкую пену и убираем в холодильник.

200 граммов горького шоколада измельчаем, ставим на водяную баню и, все время, перемешивая, растапливаем. Отставляем в сторону.

Ставим замоченный желатин на огонь и, время от времени помешивая, доводим его до температуры 60 - 70 градусов Цельсия. Я температуру определяла на глаз. Удобнее конечно ее контролировать на водяной бане. Отставляем в сторону.

В миске смешиваем 2 яйца, 2 желтка и 40 граммов сахарного песка, ставим миску с полученной смесью на водяную баню и, все время, перемешивая, доводим до температуры 57 градусов Цельсия. Полученную разогретую смесь взбиваем на средней скорости, до получения белой пышной массы.

Не прекращая взбивания, вливаем полученный желатин в яично-сахарную смесь и взбиваем еще 1 минуту.

Полученную массу вливаем в растопленный шоколад, перемешиваем до получения однородного шоколадного мусса. Вынимаем из холодильника взбитые сливки, добавляем их в шоколадный мусс и аккуратно перемешиваем.

Выливаем полученную смесь в подготовленную форму для выпечки поверх одного коржа, накрываем вторым коржом гладкой стороной вверх, слегка придавливаем, так, чтобы мусс немного покрыл верхний корж, разравниваем и отправляем в холодильник, минимум на 12 часов.

Через 12 часов приступаем к приготовлению шоколадной глазури.

250 миллилитров сливок наливаем в кастрюлю и разогреваем до появления первых пузырьков. Снимаем с огня и мелко крошим руками туда 150 граммов шоколада, отставляем в сторону на 1-2 минуты.

Достаем из холодильника торт, удаляем разъемную форму и бумагу, донышко разъёмной формы пока оставляем, ставим торт на решетку.

Перемешиваем смесь сливок и шоколада до получения гладкой и блестящей шоколадной глазури. Скажу сразу, что перемешивать нужно очень усиленно и долго. Глазурь я делала впервые и рука моя изрядно устала)))

Покрываем торт подготовленной глазурью и отправляем его на 10 минут в холодильник.

Так как глазури остается достаточно, то через 10 минут я снова покрыла ею торт, обмазала получше с боков. Можно переложить часть глазури в бумажный корнетик и украсить сверху торт, что-то написать.

Я решила украсить торт инжиром и резанной хурмой (без кожуры).

Вот такой вот он в разрезе.