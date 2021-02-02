Вкусный холодец - секреты и тонкости его приготовления

Холодец - частый «гость» на праздничном столе. Но и в будний день порция-другая этого сытного яства никогда не помешает. Приготовить вкусный холодец, секреты и тонкости которого описаны далее, можно из разных сортов мяса и несколькими способами.

Вкусный холодец – секреты

Многих хозяек, еще не имевших опыта самостоятельного приготовления холодца иногда отпугивает сам процесс. Однако, при большом желании со всем не так уж сложно справиться. Да, придется уделить время, но если заранее знать, как правильно варить вкусный холодец, то результат заставит напрочь забыть о приложенных усилиях.

Стандартно в бульоне варятся лук и морковь. Разрезать их необязательно. На луковице можно оставить немного шелухи для золотистого цвета, а морковь следует почистить. Присаливают вкусный холодец, секреты и тонкости которого стоит хорошо запомнить, в самом конце и слегка пересаливают (при застывании вкус выровняется). После варки мякоть разбирают на волокна руками или мелко нарезают. Выкладывают мясную заготовку в неглубокую посудину с высокими бортиками. Застывать ставят в холод, но ни в коем случае не в морозильную камеру.

Как сделать холодец прозрачным и вкусным?

Вкусный прозрачный холодец – вершина искусства для некоторых поваров.

мясо тщательно вымывают от видимых остатков крови и дают постоять как минимум три часа, а лучше всю ночь в холодной воде;

первую воду после вскипания сливают, повторно моют заготовку и заливают чистой водой;

вливают сразу нужное количество жидкости и в процессе новую не доливают, чтобы вкусный прозрачный холодец, секреты и тонкости готовки которого описываются, хорошо загустел;

варево ставят не на максимальное, а на среднее пламя, и как только появляются признаки вскипания, подогрев уменьшают до минимума;

пену, сразу же убирают;

перед разливом процеживают 2-3 раза.

Чтобы добиться желаемого результата нельзя бездумно следовать сокращенному описанию рецепта, соединять продукты в хаотичном порядке и просто выжидать нужное для варки время. Прозрачной жижа получается только если:

Из какого мяса самый вкусный холодец?

Самый важный этап не столько сама подготовка, варка и дальнейшее охлаждение, а подбор мяса. В составе кушанья обязательно должны присутствовать части с большим содержанием коллагена, типа говяжьих или свиных ножек, хвостов, ушей, мозговых костей, целой куриной тушки. Дополнительно можно положить мякоть и вот холодец из какого мяса вкуснее:

свиная рулька;

говяжий окорок;

индюшиное мясо;

курятина.

Вкусный холодец из курицы

Самый вкусный холодец из курицы без желатина получается, если взять домашнюю птицу. В ней содержится больше жира и коллагена, поэтому яство отлично застынет, хоть и варить его придется на час-два дольше. Если под рукой только магазинная тушка, то вываривать ее нужно вместе со всеми косточками.

Ингредиенты:

курица – 1 тушка;

лук, морковь – 1 шт.;

лавровый лист – 2 шт.;

чеснок – 3 зубка;

черный перец – 5 горошин;

вода – 3 л.

Приготовление

Тушку делят на части и, покрыв жидкостью, проваривают 3 ч. Кладут плоды, проваривают 30 мин. Бросают листки с горошинами и через 10 мин. убирают с плиты. Мякоть заливают процеженной жижей и охлаждают.

Вкусный холодец из говядины – секреты и тонкости

Вкусный холодец из говядины обязательно выйдет, если брать «правильные» части тушки. В идеале это ноги с костью, голяшки, хвосты или губы. Если самой мякоти маловато, то стоит взять еще рульку или лопатку. Важно не переборщить с водой. На килограмм субпродукта вливается лишь два литра жидкости.

Ингредиенты:

говяжьи субпродукты – 2 кг;

говяжья мякоть – 700 г;

вода – 4 л;

чеснок – 3 зубка;

лавровый лист – 2 шт.;

лук, морковь – 1 шт.

Приготовление

Субпродукты с жидкостью доводят до вскипания, томят 4 ч. Закладывают мякоть, ожидают повторного вскипания и продолжают томление еще 2 ч. Закладывают разрубленные пополам плоды, варят еще 30 мин. Бросают лавровые листки, а спустя 5 мин. убирают с огня. Кладут давленные зубки, остужают. Заливают кусочки мякоти и охлаждают самый вкусный и правильный холодец.

Как сварить вкусный холодец из свиных ножек?

Чтобы вкусный холодец из свиных ножек имел гармоничную вкусовую гамму опытные кулинары советуют бросить в бульон несколько стебельков сельдерея, горошины душистого перца или смесь из разных видов перца. Предварительно субпродукт надо пару часов отмачивать и соскоблить верхний слой шкуры.

Ингредиенты:

свиные ножки с копытцами – 2 кг;

вода – 10 л;

лавровый лист – 3 шт.;

лук, морковь – 1 шт.;

чеснок – 6 зубков;

черный перец – 6 горошин.

Приготовление

Главный секрет вкусного холодца из свиных ножек – предварительное вымачивание субпродукта, которым занимаются заранее. Подготовленный субпродукт покрывают жидкостью, доводят до вскипания, варят 3 ч. Кладут плоды целиком, проваривают 5 ч. Бросают горошины, листки и держат на огне еще 30 мин. Вмешивают давленные зубки, остужают.

Вкусный сборный холодец – рецепт

Рецепт самого вкусного холодца из разного мяса пользуется широкой популярностью. Палитра вкусов готового яства получается очень разнообразной. Так же большим плюсом в таком варианте готовки является то, что такое варево точно без проблем застынет без каких-либо дополнительных загустителей.

Ингредиенты:

куриные бедра, голень индейки – 2 шт.;

свиная голень, свиная ножка – 2 шт.;

лавровый лист – 2 шт.;

морковь, лук – 1 шт.;

вода – 5 л;

чеснок – 5 зубков.

Приготовление

Свинину покрывают жидкостью и доводят до вскипания, проваривают 2 ч. Закладывают оставшееся мясо и варят 5 ч 30 мин. Кладут лавровые листки, плоды и продолжают варку еще 30 мин. Волокна мякоти укладывают поверх слоя из мелко рубленых зубков и заливают процеженной жижей.

Вкусный холодец из куриных лапок – рецепт

Этот рецепт вкусного холодца может многих смутить. Однако не стоит бояться экспериментировать даже с куриными лапками. Такой холодец будет прозрачным и застынет с поразительной скоростью, ведь в костяшках содержится много желирующего вещества. С лапками можно варить мякоть из любой части тушки.

Ингредиенты:

куриное мясо – 1,5 кг;

куриные лапки – 500 г;

вода – 6 л;

лавровый лист – 2 шт.;

лук, морковь – 1 шт.;

чеснок – 4 зубка;

черный перец – 5 горошин.

Приготовление

Лапы покрывают 1/3 жидкости, доводят до вскипания, варят 1 ч и сливают воду. Вливают оставшуюся воду и варят еще 1 ч. Закладывают остальное мясо, проваривают 2 ч. Кладут овощи целиком и продолжают варку еще 30 мин. Бросают лавровые листки, горошины, готовят 10 мин. Жижу процеживают, лапы, кости, кожу удаляют, а мякоть делят на волокна и заливают.

Вкусный холодец из рульки – рецепт

Невероятно вкусный холодец из свиной рульки получится даже у начинающего кулинара, ведь это отличная основа для данного яства. Лучше брать самую мясистую из задней ноги, чтобы варево было более наваристым. А используя рульку с передней лапы желательно добавить еще свиную либо куриную мякоть.

Ингредиенты:

рулька – 800 г;

вода – 2,5 л;

лук, морковь – 1 шт.

Приготовление

Все составляющие соединяют, доводят до вскипания, томят 4 ч. Разбирают мякоть на волокна и заливают процеженной жижей.

Рецепт вкусного холодца из индейки

Вкусный холодец из индейки обязательно варится на крылышках птицы, чьи косточки выступают основным источником желирующего вещества. Если найти крылья не удалось, то можно заменить их на куриные ножки. Дополнительно добавляется мякоть с индюшиного бедра. Варится она должна вместе с костью.

Ингредиенты:

крылья индейки – 3 шт.;

бедра индейки – 1 шт.;

морковь, лук – 1 шт.;

вода – 2,7 л;

черный перец – 5 горошин;

чеснок – 4 зубка;

лимон – 2 дольки.

Приготовление

Все компоненты, кроме зубков и цитруса, соединяют. Доводят до вскипания и проваривают 2 ч. Убирают овощи, варят еще 2 ч, остужают. Морковку мелко режут и выкладывают на дно подготовленной посудины. Сверху кладут мясные волокна, рубленные зубки, тонкие кусочки цитруса и покрывают процеженной жижей.

Вкусный холодец с чесноком

Самый вкусный холодец из свинины с чесноком получается тогда, когда чеснок не вываривается в бульоне вместе с другими составляющими, а добавляется уже после того, как заготовка снимается с плиты. Тогда пикантный овощ отдает свои самые прекрасные свойства и отчетливо чувствуется во вкусовой гамме.

Ингредиенты:

свиная рулька – 1,7 кг;

свиная мякоть – 1 кг;

свиные ножки – 2 шт.;

лук, морковь – 1 шт.;

чеснок – 3 зубка;

душистый перец – 6 горошин;

лавровый лист – 4 шт.;

вода.

Приготовление

Мясные составляющие покрывают жидкостью так, чтобы она была выше их на 15 см. Доводят до вскипания, кладут луковицу с морковкой, проваривают 4 ч. Бросают листки, горошины, варят еще 1 ч. Вмешивают давленные или мелко порубленные зубки, а потом остужают и разливают.

Вкусный холодец с сельдереем

Если хочется, чтобы получился очень вкусный холодец, то стоит обзавестись корнем сельдерея. Понадобится его немного, но даже в небольшом количестве он существенно влияет на улучшение вкусовых качеств варева. Добавлять его можно не только вместе со свининой, но и с другими разновидностями мяса.

Ингредиенты:

свиная рулька – 2 кг;

свиные ножки – 1 шт.;

корень сельдерея – 60 г;

лавровый лист – 3 шт.;

лук, морковь – 1 шт.;

чеснок – 5 зубков;

черный перец – 5 горошин;

вода.

Приготовление

Мясо покрывают жидкостью на 5 см выше. Доводят до вскипания, закладывают резанный сельдерей, проваривают 3 ч. Бросают горошины и 1 лавровый листок. Варят еще 1 ч, бросают оставшиеся листки и спустя 10 мин. убирают с огня. Остужают, покрывают мякоть бульоном, размешанной с давленными зубками.

Вкусный холодец с желатином

Чтобы вкусный домашний холодец гарантированно застыл некоторые хозяйки добавляют желатин. Но другие считают, что он портит вкус яства. Если использовать загуститель в правильной пропорции и разводить согласно инструкции на упаковке, то результат порадует. В способе готовки ниже используется говядина. Это может быть тазобедренная часть тушки, лопатка или голяшка.

Ингредиенты:

говядина – 1,5 кг;

желатин – 25 г;

вода – 3,5 л;

морковь – 3 шт.;

лук, корень пастернака и петрушки – 1 шт.;

чеснок – 1 головка;

петрушка, укроп – 4 веточки;

душистый перец – 5 горошин;

черный перец – 10 горошин;

растительное масло – 2 ст. ложки.

Приготовление

Головку чеснока без внешнего слоя шелухи делят вдоль пополам. 1 морковь и корнеплоды разрубают надвое. Выкладывают с кусками мяса на противень с фольгой. Сбрызгивают маслом и запекают при 220°С 15 мин. Выкладывают в бурлящую воду и проваривают 1 ч. Кладут оставшиеся морковки, зелень, варят 1,5 ч. В части отлитой жижи замачивают загуститель, прогревают. Соединяют с основной массой, покрывают мясо и охлаждают красивый и вкусный холодец.

Как приготовить вкусный холодец в скороварке?

Приготовление вкусного холодца можно осуществить в других приборах, например, в скороварке. Такой способ ощутимо сокращает временные затраты на варку. Если в кастрюле все вываривается долгими часами, то в скороварке, за счет высокого давления, мясо дойдет до готовности за пятьдесят минут.

Ингредиенты:

свиные ножки – 2 шт.;

куриные окорочка – 1 шт.;

лук, морковь, лавровый лист – 1 шт.;

чеснок – 3 зубка;

душистый перец – 3 горошины;

вода – 2 л.

Приготовление

Все составляющие загружают в чашу прибора. Готовят 50 мин., остужают и разливают.

Вкусный холодец в мультиварке – рецепт

Вкусный холодец в мультиварке тоже приготовится быстрее, нежели на плите. Происходит процесс под плотно закрытой крышкой на режиме «Тушение» в течении двух часов. Однако оставлять варево без присмотра нельзя. Периодически следует заглядывать в чашу и убирать пену, чтобы жижа не стала мутной.

Ингредиенты:

куриные бедра – 3 шт.;

свиные ножки – 2 шт.;

морковь, лук, лавровый лист – 1 шт.;

чеснок – 3 зубка;

черный перец – 5 горошин;

душистый перец – 2 горошины;

вода.

Приготовление