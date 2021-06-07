Блинчики из кабачков — это идеальный летний завтрак. Мне блюдо нравится своей легкостью, простотой приготовления и, конечно же, вкусом. Также кабачковые лепешки станут превосходным гарниром к разным мясным блюдам.
Предлагаю вам отличный рецепт, который прошел проверку временем и гостями. Блины получаются нежными и хорошо держат форму. А зелень придает закуске приятный привкус и цвет. Берите рецепт на заметку и приступайте к приготовлению!
Ингредиенты
|Кабачок
|450 г
|Яйцо
|4 шт.
|Пшеничная мука
|350 г
|Кефир
|300 мл
|Подсолнечное масло
|1 ст. л.
|Соль
|1 ч. л.
|Петрушка
|2 ст. л.
|Сода
|0,5 ст. л.
Приготовление
- Натрите на мелкой терке кабачок и отожмите из него сок. После этого добавьте взбитые яйца, кефир, измельченную петрушку, посолите и перемешайте массу.
- Добавьте муки столько, сколько потребуется для достаточно жидкого теста.
- Затем добавьте растительное масло, соду и перемешайте тесто. Оставьте его на 20 минут.
- Разогрейте сковороду, смажьте ее растительным маслом и выпекайте блины с обеих сторон до золотистого цвета.
Приготовьте кабачковые блинчики для своих близких на завтрак, обед или ужин. Это сытное блюдо покорит их сердце. И не забывайте поделиться простым рецептом с друзьями на своей странице!
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