Блинчики из кабачков — это идеальный летний завтрак. Мне блюдо нравится своей легкостью, простотой приготовления и, конечно же, вкусом. Также кабачковые лепешки станут превосходным гарниром к разным мясным блюдам.

Предлагаю вам отличный рецепт, который прошел проверку временем и гостями. Блины получаются нежными и хорошо держат форму. А зелень придает закуске приятный привкус и цвет. Берите рецепт на заметку и приступайте к приготовлению!

Ингредиенты

Кабачок 450 г Яйцо 4 шт. Пшеничная мука 350 г Кефир 300 мл Подсолнечное масло 1 ст. л. Соль 1 ч. л. Петрушка 2 ст. л. Сода 0,5 ст. л.

Приготовление

Натрите на мелкой терке кабачок и отожмите из него сок. После этого добавьте взбитые яйца, кефир, измельченную петрушку, посолите и перемешайте массу. Добавьте муки столько, сколько потребуется для достаточно жидкого теста. Затем добавьте растительное масло, соду и перемешайте тесто. Оставьте его на 20 минут. Разогрейте сковороду, смажьте ее растительным маслом и выпекайте блины с обеих сторон до золотистого цвета.

Приготовьте кабачковые блинчики для своих близких на завтрак, обед или ужин. Это сытное блюдо покорит их сердце. И не забывайте поделиться простым рецептом с друзьями на своей странице!