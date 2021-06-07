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Блинчики из кабачков

Блинчики из кабачков

Блинчики из кабачков — это идеальный летний завтрак. Мне блюдо нравится своей легкостью, простотой приготовления и, конечно же, вкусом. Также кабачковые лепешки станут превосходным гарниром к разным мясным блюдам.

Предлагаю вам отличный рецепт, который прошел проверку временем и гостями. Блины получаются нежными и хорошо держат форму. А зелень придает закуске приятный привкус и цвет. Берите рецепт на заметку и приступайте к приготовлению!

Ингредиенты

Кабачок 450 г
Яйцо 4 шт.
Пшеничная мука 350 г
Кефир 300 мл
Подсолнечное масло 1 ст. л.
Соль 1 ч. л.
Петрушка 2 ст. л.
Сода 0,5 ст. л.

 

Приготовление

  1. Натрите на мелкой терке кабачок и отожмите из него сок. После этого добавьте взбитые яйца, кефир, измельченную петрушку, посолите и перемешайте массу.Блинчики из кабачков
  2. Добавьте муки столько, сколько потребуется для достаточно жидкого теста.Блинчики из кабачков
  3. Затем добавьте растительное масло, соду и перемешайте тесто. Оставьте его на 20 минут.Блинчики из кабачков
  4. Разогрейте сковороду, смажьте ее растительным маслом и выпекайте блины с обеих сторон до золотистого цвета.Блинчики из кабачков

Приготовьте кабачковые блинчики для своих близких на завтрак, обед или ужин. Это сытное блюдо покорит их сердце. И не забывайте поделиться простым рецептом с друзьями на своей странице!

 

 

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выпечка
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