Пита с хумусом, курицей и нежным луком

Если вы любите хумус и питы, то это блюдо придется вам по вкусу. Готовится просто и быстро, исчезает мгновенно.
Для приготовления двух порций нам понадобятся:
• 2 питы,
• 1 куриное филе,
• 1-2 розовых помидора,
• пучок шпината,
• 3-4 ст.л. хумуса,
• 1 большая красная луковица,
• сок лимона,
• 1 ч.л. сумаха.
1. Курицу отвариваем на пару.
2. Пока она готовится, маринуем лук. Из лимона выжимаем сок.
3. Лук режем полукольцами.
4. Заливаем лук лимонным соком и перемешиваем, сдавливая лук руками. Периодически повторяем.
5. Помидоры режем кольцами.
6. Куриное филе режем произвольно.
7. На сухой сковороде или гриле прогреваем питы 1-2 минуты с каждой стороны.
8. Теплые питы смазываем хумусом. Сверху выкладываем шпинат и помидоры.
9. Поверх томатов выкладываем курицу и лук. Посыпаем сумахом.
Подаем к столу.
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