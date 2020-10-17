Пита с хумусом, курицей и нежным луком

Если вы любите хумус и питы, то это блюдо придется вам по вкусу. Готовится просто и быстро, исчезает мгновенно.

Для приготовления двух порций нам понадобятся:

• 2 питы,

• 1 куриное филе,

• 1-2 розовых помидора,

• пучок шпината,

• 3-4 ст.л. хумуса,

• 1 большая красная луковица,

• сок лимона,

• 1 ч.л. сумаха.



1. Курицу отвариваем на пару.



2. Пока она готовится, маринуем лук. Из лимона выжимаем сок.



3. Лук режем полукольцами.



4. Заливаем лук лимонным соком и перемешиваем, сдавливая лук руками. Периодически повторяем.



5. Помидоры режем кольцами.



6. Куриное филе режем произвольно.



7. На сухой сковороде или гриле прогреваем питы 1-2 минуты с каждой стороны.



8. Теплые питы смазываем хумусом. Сверху выкладываем шпинат и помидоры.



9. Поверх томатов выкладываем курицу и лук. Посыпаем сумахом.



Подаем к столу.