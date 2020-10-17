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Пита с хумусом, курицей и нежным луком

Если вы любите хумус и питы, то это блюдо придется вам по вкусу. Готовится просто и быстро, исчезает мгновенно.

Пита с хумусом, курицей и нежным луком

Для приготовления двух порций нам понадобятся:
• 2 питы,
• 1 куриное филе,
• 1-2 розовых помидора,
• пучок шпината,
• 3-4 ст.л. хумуса,
• 1 большая красная луковица,
• сок лимона,
• 1 ч.л. сумаха.
Пита с хумусом, курицей и нежным луком

1. Курицу отвариваем на пару.
Пита с хумусом, курицей и нежным луком

2. Пока она готовится, маринуем лук. Из лимона выжимаем сок.
Пита с хумусом, курицей и нежным луком

3. Лук режем полукольцами.
Пита с хумусом, курицей и нежным луком

4. Заливаем лук лимонным соком и перемешиваем, сдавливая лук руками. Периодически повторяем.
Пита с хумусом, курицей и нежным луком

5. Помидоры режем кольцами.
Пита с хумусом, курицей и нежным луком

6. Куриное филе режем произвольно.
Пита с хумусом, курицей и нежным луком

7. На сухой сковороде или гриле прогреваем питы 1-2 минуты с каждой стороны.
Пита с хумусом, курицей и нежным луком

8. Теплые питы смазываем хумусом. Сверху выкладываем шпинат и помидоры.
Пита с хумусом, курицей и нежным луком

9. Поверх томатов выкладываем курицу и лук. Посыпаем сумахом.
Пита с хумусом, курицей и нежным луком

Подаем к столу.

 

 

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